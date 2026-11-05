Feestkapsels en opsteekkapsels voor Kerstmis en oud en nieuw 2026

Opsteekkapsels met volume bovenop het hoofd en face framing, een kapsel dat heel mooi is voor de feestdagen 2026. Foto Charlotte Mesman

Op zoek naar feestkapsels voor 2026? Tijdens Paris Fashion Week spotten we onder het modepubliek inspirerende kapsels, van elegante opsteekkapsels tot romantische krullen. Ze vormen mooie inspiratie voor Kerstmis en oud en nieuw. Twee rode draden vielen daarbij op: face framing en tendrils, en het bewust kiezen voor een andere haartextuur dan je natuurlijke textuur. Daarnaast zien we nog altijd een romantische stroming. We zetten zeven feestkapsels voor december 2026 voor je op een rijtje, die we de komende tijd ook afzonderlijk verder zullen uitlichten.

Maar eerst nog even dit: tijdens de feestdagen mag je die intentional imperfection mood, de bewuste nonchalance die de haartrends van 2026 zo sterk bepaalde, best even loslaten. Dit is juist het moment om te laten zien dat je iets aan je haar hebt gedaan. Dat voelt goed voor jezelf (even iets anders!) en is ook een gebaar van respect naar je gastheer of gastvrouw. Je hebt jezelf mooi gemaakt. En dat mag gezien worden!

Feestkapsels met face framing en tendrils

Tijdens de Paris Fashion Week viel ons op dat face framing en tendrils bij de meer ingewikkelde, gepolijste kapsels nog steeds populair zijn. Lange lokken die het gezicht omlijsten, of één of twee losse zijlokken (tendrils) die langs het gezicht vallen, maken de look meteen zachter en romantischer. Handig om te onthouden als je een feestkapsel voor Kerst of oud en nieuw wilt stylen.

Tegen de natuur in

Een andere trend die we willen uitlichten, is het stylen van je haar tegen de natuurlijke textuur in. Dat staat haaks op wat kappers al tijden adviseren: ‘Omarm je eigen textuur’. Toch zagen we tijdens Paris Fashion Week influencers die juist kozen voor een heel andere haartextuur dan die ze van moedertje natuur hebben meegekregen. Zo presenteerde Olivia Palermo zich tot onze verbazing met een enorme bos krullen bij Gabriela Hearst.

Met andere woorden: ga eens voor krullen als je steil haar hebt, of maak je haar steil als je van nature krullen hebt. Het geeft je look een heel ander gevoel en is een leuke manier om tijdens de feestdagen eens iets nieuws te proberen.

1. Opsteekkapsels met volume bovenop het hoofd

Opsteekkapsel met een feestelijke uitstraling en face framing. Foto Charlotte Mesman

Dit opsteekkapsel geeft je direct een feestelijke touch. Het gaat om een hoge updo waarbij het haar in strengen wordt gedraaid en boven op het hoofd wordt vastgezet. Je kunt dit kapsel ook vereenvoudigen door de strengen te vervangen door een hoge ineengestrengelde knot.

De losse lokken rond het gezicht geven de look een nonchalantere uitstraling. Is je haar op één lengte geknipt, dan kun je overwegen om de voorkant voor de feestdagen in lange lagen te laten knippen. Dat geeft je kapsel net iets extra’s.

2. Gepolijste krullen

Maak weer eens echte krullen voor een feestelijke hair look. Foto Charlotte Mesman

Wat voor natuurlijke haartextuur je ook hebt, mooie krullen blijven prachtig. Experimenteer dus maar weer eens met de krultang en ga voor ouderwets romantische krullen die je met wat haarlak fixeert. Het is een echte klassieker waarmee je tijdens het kerstdiner of op oudejaarsavond altijd goed voor de dag komt. Een bijzonder detail viel ons op in dit kapsel: de bijna-kiss curl op het voorhoofd!

3. Een zigzag-haarband

Met een zigzag-haarband, een haaraccessoire dat momenteel in de mode is, creëer je snel en gemakkelijk een kapsel met een feestelijke uitstraling. Foto Charlotte Mesman

Een van de meest opvallende haaraccessoires voor 2026 is de zigzag-haarband, opnieuw populair gemaakt door Miu Miu. Dit accessoire is ideaal als je gemakkelijk een feestelijk kapsel wilt creëren. Met de haarband breng je je haar naar achteren, maar niet voordat je het eerst naar wens hebt gestyled. Daarbij kun je verschillende kanten op. Toupeer je haar voor een retro-glamourlook, of kies juist voor steil haar of een lichte slag.

4. Creatief opsteekkapsel

Creatief opsteekkapsel met retro twist en bijzondere details zoals de omgebogen haarpunten. Foto Charlotte Mesman

Bij de modeshow van Elie Saab viel dit creatieve opsteekkapsel ons meteen op. Het is best ingewikkeld, dus we zetten het vooral als inspiratie in de galerij. Het bewijst dat je niet per se vast hoeft te zitten aan de klassieke updo’s. Speel eens met de lokken en kijk welke vormen jouw gezicht het best flatteren. Kerstmis en oud en nieuw zijn hét moment om iets anders te proberen en eens naar een heel ander hoofd in de spiegel te kijken.

5. Opsteekkapsel met tendril

Chique opsteekkapsel met zijlok of tendril en een kleine compacte knot achter op het hoofd. Foto Charlotte Mesman

Dit opsteekkapsel is wat klassieker dan het vorige en bovendien gemakkelijk na te doen. Maak een scherpe zijscheiding en breng je haar met gel en een kam strak naar achteren. Laat aan de lange kant één voorste haarlok los. Bind de rest van je haar achter op je hoofd strak samen en maak er een nette knot van. Krul vervolgens de losse voorste haarlok en fixeer deze met haarspray. Zo creëer je een gepolijst feestkapsel met een romantisch accent. Ben je op zoek naar meer inspiratie? Bekijk dan ook onze selectie met opsteekkapsels voor 2026.

6. Een half opgestoken kapsel

Netjes afgewerkt half opgestoken kapsel met middenscheiding en steil haar van achteren. Foto Charlotte Mesman

Ook een half opgestoken kapsel heeft zo zijn charme, zeker als je trots bent op je lange gezonde haar. Ga eens voor een ultragepolijste versie en maak je haar mooi steil. Natuurlijk kun je ook voor een slag of krullen kiezen als je liever een romantische of beweeglijke look wilt.

Maak een scherpe middenscheiding en breng de voorste lokken met een fijne kam en een haarproduct strak naar achteren. Bind de lokken achter op je hoofd samen. Het resultaat is een elegant half opgestoken kapsel dat perfect past bij een feestelijke gelegenheid. Je kunt om het elastiekje nog een feestelijk lint binden zoals we dat een paar jaar geleden zagen, of een haarlok. Beide manieren zijn wat ons betreft tijdloos.

7. Een romantisch opsteekkapsel

Een romantisch opsteekkapsel met bouffant en schuifspeldjes. Foto Charlotte Mesman

Dit kapsel kun je creëren met verschillende haarlengtes, vanaf de neklengte tot langer. Een pony is optioneel, maar maakt dit kapsel wel zo leuk. Het geheim zit in de nonchalante haarstyling en de bouffant achter op het hoofd. Toupeer je haar boven op je hoofd en bind de achterste middensectie strak samen, zodat je de bouffant nog verder omhoog kunt duwen. De rest van het haar in je nek kun je los laten hangen, zoals op onze foto. Als je haar langer is, kun je het natuurlijk ook ‘naar binnen’ omslaan en in je nek vastzetten om het effect van het kapsel op de foto te creëren. De zijkanten van je haar style je dichter langs je hoofd en zet je met schuifspeldjes vast.

Het belangrijkste is dat je het haar boven op en achter op je hoofd goed omhoog duwt, zodat je dat mooie, ronde volume krijgt. Een romantisch en feestelijk kapsel dat prachtig staat tijdens het kerstdiner of de viering van oud en nieuw.