Influencer Caro Daur met zigzag haarband in haar blonde, lange haar. Foto Charlotte Mesman

Soms heb je geen nieuw kapsel, dure stylingproducten of een bezoek aan de kapper nodig om je look een modieuze update te geven. Zo steelt op dit moment een eenvoudig haaraccessoire uit de jaren negentig de show: de zigzag haarband, met zijn karakteristieke tandjes, is terug van weggeweest. En wie anders dan Miu Miu zou van zo’n alledaags, betaalbaar accessoire weer een fashion statement maken? Direct mee aan de slag gaan!

Van vergeten haaraccessoire naar modeweekfavoriet

Influencer Fer Millán Delaroière met hoog getoupeerd haar en zigzag-haarband bij Miu Miu in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Als je de jaren negentig en vroege jaren 2000 hebt meegemaakt, herkent je hem onmiddellijk: de haarband met kleine tandjes die je haar naar achteren kammen en op zijn plek houden. Jarenlang was het een praktisch hulpmiddel om je haar uit je gezicht te houden. Niet bepaald een accessoire waar je destijds een modestatement mee wilde maken.

Caro Daur combineert de zigzag-haarband met een natuurlijke slag in haar haar. Foto ADVERSUS

Maar de tijden veranderen. Miuccia Prada kwam met het geniale idee om deze lang vergeten haarbanden in haar modeshow voor herfst/winter 2026-2027 te verwerken. De haarstyling was een opvallend onderdeel van de collectie. We kwamen de haarband tegen bij verschillende kapsels, van glad naar achteren gekamd haar tot korte, speels gestylde coupes.

Natuurlijke slag dat bovenop licht is getoupeerd, maar zeker wel verzorgd haar. Foto Charlotte Mesman

Het was dan ook te verwachten dat we dit haaraccessoire tijdens de Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027 (afgelopen oktober) zouden tegenkomen. Meerdere influencers, zoals Caro Daur, Fer Millán Delaroière en Fei Zhuang, hadden de trend opgepakt.

Fei Zhuang laat zien hoe mooi de zigzag-haarband ook in kort haar kan zijn. Foto ADVERSUS

Ook celebrities bij de Miu Miu-show presenteerden zich met een zigzag haarband in het haar. Zo lieten Becky Armstrong en Ella Bright zien hoe je dit nostalgische accessoire op een eigentijdse manier kunt dragen. Ook Gigi Hadid deed een duit in het zakje. Het topmodel kwam na afloop van de show (die ze vanzelfsprekend had gelopen) naar buiten met, je raadt het al, een zigzag haarband in haar lange, blonde haar. Helaas werd Gigi razendsnel door haar bodyguard naar haar limousine gebracht en lukte het ons niet om haar en haar kapsel te fotograferen.

Zo draag je de zigzag haarband nu

Het leuke aan deze haartrend is dat je je haar er heel eenvoudig mee kunt stylen. Je hoeft de haarband alleen maar vanaf je voorhoofd over je haar naar achteren te duwen en klaar ben je. De kleine tandjes bieden weerstand en houden je haar uit je gezicht. Tegelijkertijd ontstaat er een speels effect bij je haargrens, omdat het voorste gedeelte vrij glad om je hoofd komt te liggen terwijl het haar erachter mooi opbolt.

Dit contrast kun je verder accentueren door je haar te touperen, iets wat enkele influencers tijdens de Paris Fashion Week van oktober dan ook gedaan hadden. Zo droeg Caro Daur de haarband in haar lange haar, dat volumineus en met natuurlijke slag was gestyled. Fer Millán Delaroière had haar haar hoog getoupeerd maar wel steil gelaten waardoor je een soort retro effect krijgt.

Maar ook met een opgestoken kapsel komt de zigzag haarband goed tot zijn recht. Het past mooi bij de meer natuurlijke en speelse kapsels die we dit seizoen zien. Draag hem iets verder naar achteren als je wat meer volume boven op je hoofd wilt creëren, of dichter bij je haargrens voor een uitgesprokener effect.

Ook in het modepubliek is de zigzag haarband weer helemaal terug. Het nostalgische haaraccessoire geeft zelfs de meest eenvoudige look een modieuze twist. Foto ADVERSUS

Het is bovendien een accessoire dat niet aan leeftijd gebonden is. Dat zien we ook terug in het modepubliek: niet alleen jonge influencers, maar ook oudere bezoekers van de modeweek omarmen de terugkeer van dit jaren negentig-item. Ontdek meer over de mogelijkheden voor kapsels voor vrouwen 50+.

Plastic of metaal: voor ieder wat wils

De klassieke zigzag haarband is meestal van kunststof en is in allerlei kleuren verkrijgbaar. Zwart, bruin of een schildpadmotief zijn gemakkelijke keuzes die bij vrijwel iedere outfit passen. Het is een van die zeldzame modetrends waarvoor je niet diep in de buidel hoeft te tasten.

Wil je het iets luxueuzer aanpakken, dan kan je kiezen voor een metalen uitvoering in goud of zilver. Miu Miu gaf het vertrouwde ontwerp ook een meer verfijnde, luxueuze uitstraling. Zo krijgt een accessoire dat ooit vooral functioneel was ineens de allure van een sieraad.

Het is grappig om te zien hoe een vergeten haarband uit de jaren negentig je look weer nieuw leven kan inblazen.