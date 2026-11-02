Slim fit en skinny jeans in je laarzen dragen? Zo combineer je strakke jeansmodellen met hoge laarzen voor een stijlvolle herfstlook.

Een stylingstruc voor regenachtige herfstdagen: stop je strakke spijkerbroek in je laarzen. Foto ADVERSUS

De wijde jeans heeft (gelukkig!) nog lang niet afgedaan, maar er is een nieuwe ontwikkeling in modeland: de skinny jeans en slim fit jeans zijn terug in beeld. En dat is goed nieuws voor wie op zoek is naar een stijlvolle herfstlook die ook tegen een regenbui kan. Want een van de leukste manieren om deze smallere jeansmodellen te dragen, is met de broekspijpen in hoge laarzen. Zo creëer je niet alleen een stoere maar ook een praktische look. Geen natte zomen, geen broekspijpen die over de straat slepen. Op deze manier combineer je een actuele denimtrend met een slimme oplossing voor wisselvallig herfstweer.

Slim fit jeans en hoge laarzen: een gouden combinatie

Slim fit jeans in stoere hoge laarzen met profielzolen, gecombineerd met een leren jack. Een nonchalante, edgy herfstlook die tegen een regenbui kan. Foto Charlotte Mesman

We zijn inmiddels gewend geraakt aan wijde jeans, oversized broeken en lange broekspijpen die over onze schoenen vallen. Maar in de herfst is een slim fit jeans of skinny model soms wel zo handig. De smalle pijpen laten zich gemakkelijk in je laarzen stoppen. Het voordeel is: nu eens geen opgestroopte broekspijpen en natte zomen waarin de modder zich ophoopt. Bovendien is deze combinatie terug in de mode. Tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen september/oktober zagen we strakke spijkerbroeken in hoge laarzen meerdere malen voorbijkomen, vooral op regenachtige dagen. En eerder gezegd, waren we weer echt van die look gecharmeerd.

Zo voorkom je propperige broekspijpen in je laarzen

Niet iedere slim fit of skinny jeans is overigens geschikt om in je laarzen te dragen. Kies bij voorkeur een model dat nauw om je onderbenen sluit (dus geen strak model met flared pijpen). Een beetje stretch kan prettig zijn, maar de broek moet niet zo strak zitten dat hij bij het aantrekken van je laarzen omhoog kruipt.

Een wat wijdere jeans in hoge laarzen met een brede schacht: een nonchalante, stoere combinatie die de klassieke jeanslook een eigentijdse twist geeft. Foto Charlotte Mesman

Is je jeans iets langer, dan kun je de overtollige stof netjes verdelen voordat je de laars aantrekt. Zo voorkom je vervelende plooien en bobbels rond je enkels. Een stevige denim die mooi in model blijft, werkt vaak het prettigst. Een andere oplossing is: laarzen met een bredere schacht.

Een smalle jeans met opgerolde broekspijpen over de laarzen: een nonchalante stylingtruc voor regenachtige herfstdagen. Fantastisch in combinatie met een mooie regenjas. Foto Charlotte Mesman

Lukt het niet om je skinny of slim fit jeans netjes in je laarzen te stoppen? Dan is er nog een andere leuke mogelijkheid. Draag je jeans gewoon óver je laarzen, maar rol de pijpen een stuk op zodat je laarzen grotendeels zichtbaar blijven. Vooral met laarzen met een smallere schacht werkt dat verrassend goed. Ook in dit geval hoef je je geen zorgen te maken over broekspijpen die over de natte straat slepen.

Welke laarzen draag je bij een slim fit jeans?

Het leuke aan deze combinatie is dat je er verschillende kanten mee op kunt. Met hoge rijlaarzen en een platte zool (deze winter weer in de mode) krijg je een klassieke, nonchalante uitstraling. Cowboylaarzen geven je outfit wat meer karakter, terwijl hoge laarzen met een elegante hakje de combinatie juist een vrouwelijke en geklede uitstraling geven. Voor een stoere en alternatieve look, waar wij bij regenachtig weer graag voor kiezen, kun je denken aan laarzen met dikke profielzolen. Zo weet je zeker dat je voeten ook droog blijven. Ook enkellaarzen zijn een optie, al is het effect laarzen over je spijkerbroek dan iets minder sterk.

Maak je herfstlook af met een oversized jas

Op je slim fit of skinny jeans kun je van alles dragen, maar een opvallend mooi silhouet creëer je met een volumineuze bovenkant. Op die manier is de look in balans. De jeans sluit nauw aan om je benen, de laarzen doen je bovenbenen slanker lijken (je onderbenen krijgen immers meer volume), terwijl je bovenkleding weer wat wijder is. Denk aan een oversized wollen trui, een ruim leren jack of een lange trenchcoat.

Voor een meer geklede uitstraling combineer je de jeans met hoge leren laarzen en een lange wollen jas. Mag het ook hier wat stoerder? Dan zijn een kort leren jack en cowboylaarzen een goede combinatie. Met een oversized blazer geef je de look juist een modern, elegant accent. Aan jou de keuze!

Twijfel je welk model bij je past? Bekijk dan onze gids over welke jeans bij jouw figuur past.