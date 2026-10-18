Mode voor vrouwen 50+: casual chic in herfst/winter 2026-2027

Mode voor vrouwen 50+. Model Viktorija Bauzyte bij de modeshow van Lanvin in een stijlvolle modelook voor vijftig-plussers. Foto Charlotte Mesman

Hoe kleed je je stijlvol als je vijftig bent of ouder, zonder dat je outfit te klassiek of juist te trendy wordt? Tijdens de Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027 fotografeerden we verschillende oudere modellen die in de modeshows hadden meegelopen, in hun eigen kleding. Deze vrouwen inspireerden ons met hun stijlvolle voorkomen. We probeerden hun succesformule te ontrafelen. Die ziet er volgens zó uit: een klassieke basis, persoonlijke details en vooral: kleding dragen waarin je jezelf herkent.

De casual chique kledingstijl van vrouwen 50+

Modellen Estelle Amiaud (links) en Marie Seguy (rechts) in casual chique looks tijdens de Paris Fashion Week. Estelle draagt een donker broekpak, Marie een spijkerbroek met spikkeltje en een T-shirt. Foto Charlotte Mesman

Wat opvalt aan de outfits van deze modellen, is dat ze niet overdreven hun best lijken te doen om modieus te zijn. Ze dragen geen over-the-top items, maar eenvoudige kwalitatief hoogwaardige (maar niet per se dure) kledingstukken. Ze gaan ook niet voor ingewikkelde combinaties of opvallende logo’s, maar wél voor mooie materialen, geraffineerde accessoires en kledingstukken die goed met elkaar samengaan.

Deze vorm van casual chic is een interessante inspiratiebron voor de herfst en winter van 2026 voor de 50-plussers onder ons. Met een paar goed gekozen kledingstukken en aandacht voor de details kom je al een heel eind.

1. Kies rustige kleuren als basis

Donkerblauw, grijs, lichtblauw en beige vormen een goede basis voor stijlvolle outfits voor vrouwen 50+. Deze kleuren kun je gemakkelijk met elkaar combineren en geven je look een rustige, verzorgde uitstraling. Bovendien zijn ze minder gebonden aan trends dan uitgesproken seizoenskleuren. Dat is niet alleen fijn vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook omdat het laat zien dat je inmiddels je eigen stijl kent – en daarvan overtuigd bent.

Draag bijvoorbeeld een donkerblauwe broek met een lichtblauw overhemd, of combineer een grijze trui met een beige broek. Door verschillende tinten met elkaar te combineren, ontstaat er een interessant geheel zonder dat je outfit druk wordt.

Het gaat niet om het vermijden van kleur, maar om de balans. Een opvallende tas, een bijzonder paar schoenen of een sieraad kan net dat persoonlijke accent toevoegen.

2. De blazer blijft een onmisbaar kledingstuk

Een blazer is een van de makkelijkste manieren om je outfit direct meer uitstraling te geven. Voor herfst/winter 2026 kun je kiezen voor een klassiek model, maar ook voor een blazer met een eigentijdse snit.

Denk aan een blazer met boxy schouders, zoals die van fashion model Estelle Amiaud bij Akris in Parijs, een ruimere pasvorm of een double-breasted model met dubbele knopenrij, zoals Viktorija Bauzyte bij Lanvin. Zo’n jasje staat heel mooi bij een jeans en platte schoenen, maar net zo goed bij een klassieke broek. Je kunt ook kiezen voor een broekpak.

3. Van klassieke pantalon tot trendy jeans

Stijlvolle kleding voor dames 50+ hoeft niet beperkt te blijven tot klassieke pantalons. Ook jeans passen uitstekend in een casual chique garderobe. Vooral spijkerbroeken met wijde pijpen (wide leg jeans) geven een outfit een moderne uitstraling. Combineer ze met een mooi overhemd, een verfijnde trui of een blazer.

Viktorija Bauzyte in grijze blazer, verfijnd truitje, knielange broek en Tabi-schoenen bij Lanvin in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Viktorija Bauzyte bij de modeshow van Lanvin laat zien dat je zelfs als je wat ouder bent ook met een slank afkledende, knielange broek op de proppen kunt komen. Het belangrijkste is dat de proporties kloppen en dat je je er prettig in voelt.

4. Het overhemd geeft je outfit een stoer accent

Een blouse (overhemd) met een mannelijke snit is een eenvoudige manier om een vrouwelijke outfit wat meer karakter te geven en een boyish (lees: jeugdig) element toe te voegen. Dit is een truc die we vaak in de streetstyle van de modeweken zien. Denk aan een lichtblauw of wit overhemd met een rechte pasvorm, gedragen op een pantalon of jeans.

Model Dörte Kleihauer in lichtblauw overhemd met knoop, zwarte wide leg broek en sneakers tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Je kunt het overhemd netjes dichtknopen, maar ook wat losser dragen, bijvoorbeeld met opgerolde mouwen of zelfs in de taille geknoopt zoals model Dörte Kleihauer bij Lanvin. Ook onder een blazer zorgt een overhemd voor een klassieke uitstraling; gecombineerd met jeans of wide leg pants en sneakers wordt het geheel juist ontspannen.

5. Investeer in mooie knitwear

In de herfst en winter speelt knitwear vanzelfsprekend een belangrijke rol. De modellen die we tijdens de modeweken fotografeerden, laten zien hoe sterk een eenvoudige trui kan zijn wanneer de kwaliteit, pasvorm en details goed gekozen zijn.

Kies bijvoorbeeld voor een fijngebreide trui met een mooie halslijn, een verfijnde coltrui, kleine knoopjes of een bijzondere structuur. Draag hem op een pantalon, over een overhemd of onder een ruimere blazer. Ook hier is Viktorija Bauzyte weer ons voorbeeld! Wij zijn fan.

Mooie en verfijnde truien hoeven niet duur te zijn. Je moet er oog voor hebben. In de nieuwe modecollecties voor herfst/winter 2026-2027 vind je momenteel echte pareltjes.

Qua jassen merkten we op dat meerdere dames een sportief kort jack bij zich hadden.

6. Platte schoenen maken de look modern

Opvallend is dat onze oudere modellen eigenlijk allemaal voor platte schoenen kozen. En dat snappen we ook wel. Mocassins, ballerina’s en sneakers passen uitstekend bij de casual chique stijl en maken een combinatie met een pantalon of jeans minder formeel.

Fashion addicts zullen ook gecharmeerd zijn van de karakteristieke Tabi-schoenen die Viktorija Bauzyte bij Lanvin droeg. Het is een optie, als je durft. Maar je hoeft natuurlijk niet voor een opvallend designerontwerp te kiezen. Een paar mooie leren mocassins of minimalistische sneakers kan minstens zo stijlvol zijn.

Let vooral op de combinatie met je broek. Een wijde pantalon krijgt bijvoorbeeld een andere uitstraling met een slanke ballerina dan met een retro sneaker zoals die deze winter in de mode zijn. Kleine keuzes maken een groot verschil.

Ben je klein van stuk en draag je liever hakken? Combineer die dan met een lange broek waarvan de pijpen op je schoenen vallen, zodat je benen langer lijken. Zo behoud je die casual chique look, terwijl de hakken onder je broek schuilgaan. Schoenen met een spitse neus verlengen je silhouet optisch (en zijn helemaal in de mode).

7. Een geraffineerde tas hoeft niet duur te zijn

Je hoeft echt niet te investeren in tassen met grote logo’s of dure merknamen om stijlvol voor de dag te komen. Een tas met een intrigerende vorm, een goede afwerking en een kleur die bij je garderobe past, kan voldoende zijn om je look compleet te maken. Op dit moment zijn tassen in één enkele (gedekte) kleur met weinig details de trend.

Kies bijvoorbeeld voor een minimalistisch model in zwart, donkerbruin, bordeaux of beige. Zo’n tas kun je overal bij dragen en blijft langer interessant dan een accessoire dat volledig op één seizoenstrend is gebaseerd.

Ook hier geldt: liever een model dat je met aandacht hebt uitgekozen dan een tas die alleen vanwege het label indruk moet maken.

8. Natuurlijke make-up en je eigen haarkleur

Een stijlvolle look creëer je niet alleen met kleding. Ook make-up en haar spelen een rol. De insteek is: natuurlijk. Make-up die je gezicht laat spreken en eventuele imperfecties camoufleert zonder dat het er (letterlijk) al te dik bovenop ligt. Meer hierover kun je lezen in onze complete gids make-up voor vrouwen 50+.

Ook je haar mag heel natuurlijk zijn. Als je haar grijs is en je die kleur mooi vindt, mag je die laten zien. Zilvergrijze lokken kunnen prachtig samengaan met de ingetogen kleuren en verfijnde kledingstukken zoals we dat ook bij de modellen zagen. Je hoeft maar naar onze streetstylefoto’s te kijken. De oudere modellen tijdens de modeweken voor lente/zomer 2027 laten zien hoe mooi grijs haar kan zijn.

Ook de gedachte dat vrouwen op latere leeftijd hun haar korter zouden moeten dragen, is achterhaald. Lang haar kent geen leeftijd. Je kunt het los dragen of op een eenvoudige manier opsteken. De conditie van je haar en een coupe die bij je past, zijn belangrijker dan een ongeschreven leeftijdsregel. Meer hierover kun je lezen in De mooiste kapsels voor vrouwen van 50+ in 2026. Dit is echt verjongend.

Mode voor vrouwen 50+: stijl kent geen leeftijd

De streetstylelooks van oudere modellen tijdens de Paris Fashion Week laten zien dat je op elke leeftijd stijlvol en chic kunt zijn. Ons advies: leer vooral je eigen stijl kennen. Kies kleding die goed zit, mooie materialen, een sterke basis en details die iets over je persoonlijkheid vertellen. Meer heb je niet nodig. Tieners en twintigers hebben het nakijken :-)