Gele nagels? Je nagellak is vaker de boosdoener dan je denkt

Gele nagels: nagellak, sigaret of schimmel? Zo ontdek je wat je nagels je willen vertellen, en welke veilige producten ze weer mooi maken.

Gele nagels: dit zit erachter en zo krijg je ze veilig weer mooi

Je kijkt naar je handen en ziet het meteen: je nagels hebben een gelige waas, hoe vaak je ze ook lakt of verzorgt. Gele nagels zijn niet altijd een teken dat er iets mis is met je gezondheid. Vaak is de oorzaak onschuldig en heeft de verkleuring te maken met nagellak of roken. Soms wijzen gele nagels echter op een schimmelinfectie of een andere nagelaandoening. Hoe weet je wat er aan de hand is, welke beautyproducten veilig zijn en wat kun je doen om je nagels weer mooi en gezond te krijgen?

Waarom worden nagels geel?

Er zijn verschillende redenen waarom je nagels hun natuurlijke kleur verliezen en er dof of geel uit gaan zien. De oorzaak bepaalt ook welke aanpak werkt, dus het loont om eerst te kijken wat er bij jou speelt.

Gekleurde nagellak

Een van de meest voorkomende oorzaken is het langdurig dragen van gekleurde nagellak. Vooral rode, donkere, glitter- en sterk gepigmenteerde tinten kunnen kleurstoffen achterlaten op de nagelplaat. Hierdoor kunnen je nagels ook na het verwijderen van de lak een gelige waas vertonen.

Een basecoat helpt om je nagels tegen deze verkleuring te beschermen. Gebruik die voortaan altijd onder gekleurde lak, want daarmee voorkom je het meeste nieuwe vergeling. Hebben je nagels al een gele tint, laat ze dan een paar weken ongelakt en kijk of de natuurlijke kleur geleidelijk terugkeert.

Roken en kleurstoffen uit je dagelijks leven

Ook roken kan gele nagels veroorzaken. De stoffen in tabaksrook kunnen verkleuringen achterlaten op de nagels en de huid eromheen. De intensiteit van de verkleuring verschilt van persoon tot persoon. Ook kleurrijke voeding zoals curry of wortel en bepaalde schoonmaakmiddelen kunnen vlekken geven. Draag bij het schoonmaken daarom handschoenen.

Een schimmelinfectie

Gele nagels kunnen ook wijzen op een schimmelinfectie. In dat geval verandert vaak niet alleen de kleur, maar ook de structuur van de nagel. Je nagels kunnen dikker worden, brokkelig aanvoelen of vervormen. Soms laat de nagel gedeeltelijk los van het nagelbed.

Niet iedere gele nagel is het gevolg van een schimmel. Ook andere nagelaandoeningen, zoals psoriasis, kunnen vergelijkbare veranderingen veroorzaken. Beautyproducten helpen in dat geval niet voldoende.

Veroudering

Een andere, simpele oorzaak is: de natuurlijke veroudering van je nagels. Naarmate je ouder wordt, veranderen de structuur en de groei van je nagels. Ze kunnen dikker, brozer en minder glanzend worden en soms een gelige tint krijgen. Deze veranderingen zijn niet altijd te voorkomen en zijn op zichzelf niet direct reden tot bezorgdheid.

Toch is het belangrijk om veranderingen niet zomaar aan de leeftijd toe te schrijven. Blijven je nagels geel of worden ze opvallend dik, brokkelig of vervormd, laat ze dan controleren.

Wat kun je doen tegen gele nagels?

Als je vermoedt dat nagellak of kleurstoffen de oorzaak zijn, begin dan met een pauze van gekleurde lak. Je nagels kunnen in die periode op adem komen, en vaak trekt de gele tint dan al gedeeltelijk weg. Gebruik bij een volgende manicure een beschermende basecoat en verwijder nagellak voorzichtig.

Zachte methodes om gele nagels op te frissen

Wil je de verkleuring wat sneller aanpakken, kies dan voor milde methoden. Een pasta van bakpoeder en een beetje water, voorzichtig aangebracht, kan oppervlakkige vlekken helpen verminderen. Ook een paar minuten weken in warm water met een scheutje citroensap kan de nagel opfrissen. Doe dit hooguit een paar keer per week, want zuur kan de nagel uitdrogen.

In de drogisterij vind je daarnaast nagelwhiteners en whitening-pennen die speciaal zijn ontwikkeld voor verkleurde nagels. Kies producten zonder agressieve bleekstoffen en vermijd chloor. Een fijn polijstblok met lichte druk kan de nagel egaler laten ogen, maar gebruik het hooguit eens per maand. Te vaak polijsten maakt je nagels dun en broos.

Verzorging die het verschil maakt

Goede nagelverzorging doet meer dan je denkt. Nagelriemolie of een voedende handcrème houdt de nagel soepel en laat hem gezonder en egaler ogen. Houd je nagels verder schoon en droog en knip ze regelmatig.

Wat je beter niet doet

Vermijd pure bleek, onverdunde waterstofperoxide en intensief polijsten om de gele kleur te verwijderen. Daarmee kun je de nagelplaat beschadigen en wordt het probleem vaak alleen maar groter. Gebruik je zachte methoden, doe dat dan met mate: rust en goede verzorging blijven de basis.

Wanneer moet je gele nagels laten controleren?

Verdwijnt de verkleuring niet nadat je een tijdje geen nagellak hebt gebruikt en zachte methodes hebben toegepast? Of worden je nagels dikker, brokkelig, pijnlijk of vervormd? Maak dan een afspraak met je huisarts of dermatoloog. Dat geldt ook als een nagel loslaat van het nagelbed.

Een arts kan beoordelen wat de oorzaak is en zo nodig onderzoeken of er sprake is van een schimmelinfectie of een onderliggende gezondheidsklacht. Zo voorkom je dat je een verkeerde behandeling gebruikt voor een probleem dat een andere oorzaak heeft. Een behandeling is vaak eenvoudig, maar wel specifiek.

Meta Description: Gele nagels weer mooi? Ontdek de oorzaken, veilige beautyproducten en zachte tips, én wanneer je beter naar de huisarts of dermatoloog kunt gaan.