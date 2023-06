Tips voor gezonde en mooie nagels. Check deze do’s en dont’s

Gezonde en mooie nagels zijn een sieraad voor je handen. Maar het is niet altijd even eenvoudig om je nagels sterk en mooi te houden. In dit artikel hebben we een aantal nageltips voor je en signaleren we goede, maar ook slechte gewoontes waar je nagels niet blij van worden. Met een goede nagelverzorging en enkele aanpassingen in je voeding ben je al een heel eind op weg naar sterkere en mooiere nagels.

Nagelvriendelijke gewoonten

Houd je nagels droog en schoon: vocht kan nagels verzwakken. Houd ze dus droog. Vermijd langdurige blootstelling aan water en als je dat niet kunt vermijden, draag dan rubberen handschoenen om je nagels te beschermen bij werkzaamheden waarbij je langdurig in contact komt met water. Ook tijdens een klusje als afwassen of de ramen zemen (we noemen maar wat) kun je beter handschoenen dragen.

Vermijd contact met agressieve chemicaliën: blootstelling aan agressieve chemicaliën kan je nagels beschadigen en ze broos maken. Draag altijd handschoenen om je nagels te beschermen als je schoonmaakt of andere werkzaamheden uitvoert waarbij chemicaliën betrokken zijn.

Bijt niet op je nagels: dit wist je natuurlijk al maar weet je ook dat op je nagels bijten zelfs permanente schade en infecties kan veroorzaken? Als je de gewoonte hebt om op je nagels te bijten, stop daar dan mee. Lukt het niet probeer dan eens zo’n bittersmakende anti-nagelbijt product.

Bescherm je nagels: wees voorzichtig tijdens activiteiten die je nagels kunnen beschadigen, zoals tuinieren of doe-het-zelf werk.

Gebruik een versterkende nagellak: een nagelverharder kan helpen je nagels te versterken en te beschermen tegen de schade die dagelijkse activiteiten aan je nagels kunnen toebrengen.

Tips voor nagelverzorging

Knip je nagels regelmatig om te voorkomen dat ze breken of splijten. Kortere maar gezonde nagels zijn beter dan lange, afgebroken of beschadigde nagels.

Door je nagels en nagelriemen te hydrateren kun je voorkomen dat ze uitdrogen en broos worden. Gebruik een specifieke vochtinbrengende lotion of olie voor nagels en nagelriemen.

Vijl je nagels altijd in één richting: door de vijl over je nagels heen en weer te bewegen, kunnen ze verzwakken en breken. Vijl de nagels in plaats daarvan slechts in één richting, met een zachte beweging.

Draag niet altijd nagellak: hoe verleidelijk het ook is, draag niet altijd nagellak. Overmatig gebruik kan je nagels uitdrogen en verzwakken omdat de lak ze afsluit. Gun je nagels af en toe een pauze om ze te laten ademen.

Dieettips voor sterkere nagels

Een evenwichtige voedingspatroon dat rijk is aan vitaminen en mineralen kan een gezonde nagelgroei bevorderen. Neem fruit, groenten, magere eiwitten en volle granen op in je dieet.

Biotine is een essentiële vitamine voor een gezonde nagelgroei. Je kunt je biotine-inname verhogen door voedingsmiddelen als eieren, noten en volle granen te consumeren. Je kunt je voeding verder aanvullen met een biotinesupplement.

Veel water drinken kan helpen om de nagels en nagelriemen gehydrateerd en gezond te houden.

Vitamine E kan je nagels sterker maken en voorkomen dat ze breken. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine E zijn noten, zaden en groene bladgroenten.

IJzer is essentieel voor een gezonde nagelgroei en zit in voedingsmiddelen als rood vlees, spinazie en linzen.

Omega-3-vetzuren kunnen helpen je nagels te versterken en broosheid tegen te gaan. Je kunt omega-3-supplementen nemen of omega-3-rijk voedsel eten zoals vette vis of lijnzaad.

Do’s en don’ts voor gezonde en mooie nagels

We vatten de goede en slechte nagelgewoontes nog even voor je samen in do’s en don’ts voor mooie nagels.

Doen:

Houd je nagels schoon en droog.

Gebruik elke dag een vochtinbrengende lotion of olie op nagels en nagelriemen.

Draag handschoenen bij activiteiten die de nagels kunnen beschadigen.

Volg een uitgebalanceerd dieet dat rijk is aan vitaminen en mineralen.

Gebruik een nagelverharder om de nagels te versterken.

Niet doen:

Op je nagels bijten.

Altijd nagellak dragen.

Je nagels blootstellen aan agressieve chemicaliën.

Geen handschoenen gebruiken bij huishoudelijke werkzaamheden met water of chemicaliën.

Nagels en nagelriemen verwaarlozen, die regelmatig verzorging en aandacht nodig hebben om gezond en mooi te blijven.

