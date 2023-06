Heb jij ook vaak last van een opgeblazen gevoel in je buik? Je bent niet de enige. Maar er is wel een heleboel tegen te doen.

Opgeblazen gevoel of opgezette buik? Dit doe je ertegen

Een opgeblazen gevoel of een opgezette buik is een onaangenaam gevoel dat wordt meestal wordt veroorzaakt gasvorming in de darmen. Het is een veel voorkomend probleem, vooral bij vrouwen. Volgens studies heeft tot 30-50% van de vrouwen regelmatig last van een opgeblazen gevoel.

Wat zijn de oorzaken van een opgeblazen gevoel?

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan een opgeblazen gevoel.

Te snel eten: als je te snel eet, kun je samen met je eten lucht binnenkrijgen met een opgezette buik tot gevolg. Ook gewoonten zoals drinken door een rietje, kauwgom kauwen en roken kunnen leiden tot het binnenkrijgen van overtollige lucht die dan in de buikholte terechtkomt.

Het eten van voedsel dat gas produceert: sommige voedingsmiddelen, zoals bonen, linzen, broccoli en kool kunnen gas produceren in het spijsverteringsstelsel waardoor een opgeblazen gevoel ontstaat.

Voedselintoleranties: voedselintoleranties of -gevoeligheden kunnen ook een opgezette buik en winderigheid veroorzaken.

Constipatie: wanneer ontlasting zich ophoopt in de dikke darm kan dit een vol gevoel in je buik en ongemak veroorzaken.

Hormonale veranderingen: hormonale veranderingen tijdens de menstruatiecyclus of zwangerschap kunnen ook leiden tot een opgezwollen gevoel. Progesteron, het hormoon dat de tweede helft van de menstruatiecyclus domineert, kan het vasthouden van vocht en een opgeblazen gevoel bevorderen.

Medische aandoeningen: sommige medische aandoeningen, zoals prikkelbare darm syndroom (PDS), coeliakie en inflammatoire darmziekte (IBD) kunnen een chronisch opgeblazen gevoel veroorzaken.

Natriuminname: als je teveel zout in je voeding doet, kan dat leiden tot vochtretentie met een opgezwollen buik als gevolg. Heb je last van een opgeblazen gevoel probeer dan eens minder bewerkte en zoute voedingsmiddelen te eten.

Veranderingen in je levensstijl

Er zijn verschillende natuurlijke remedies en veranderingen in levensstijl die je kunnen helpen om het ongemak van een opgeblazen gevoel te verlichten:

Drink veel water om overtollig natrium en afvalstoffen uit het lichaam te helpen verwijderen. Streef naar 6-8 glazen per dag.

Eet langzaam en kauw goed zodat je tijdens het eten minder lucht hapt.

Kies voor natuurlijke diuretica zoals paardenbloemthee, peterselie, selderij of komkommer, die kunnen helpen het vasthouden van vocht te verminderen.

Probeer een probiotisch supplement om een gezond evenwicht van goede bacteriën in de darmen te behouden. Probiotica verbeteren de spijsvertering en de darmgezondheid.

Beweeg regelmatig. Lichaamsbeweging helpt de stoelgang te stimuleren en gasophoping te verminderen. Yogahoudingen, zoals de knie-buikhouding, kunnen helpen om een opgeblazen gevoel te verlichten.

Zorg voor voldoende vezels in je dieet, via voedingsmiddelen als bonen, broccoli, artisjokken, frambozen en verse groenten. Vezels houden de spijsvertering in beweging.

Leg een warm kompres op de buik om de buikspieren te ontspannen en gasophoping in je darmen kwijt te raken.

Geactiveerde houtskooltabletten kunnen helpen overtollig gas in de darmen te verminderen. Volg altijd de doseringsinstructies en overleg eerst met uw arts.

Beheers stress: stress kan bijdragen aan spijsverteringsproblemen en een opgeblazen gevoel. Het beoefenen van stressverminderingstechnieken zoals meditatie, yoga of diepe ademhalingsoefeningen kan helpen de symptomen te verlichten.

Blijf je ondanks deze natuurlijke remedies en veranderingen in je last houden van een opgeblazen gevoel of andere spijsverteringssymptomen raadpleeg dan je huisarts. Die kan helpen bepalen of er een onderliggende medische aandoening is die moet worden behandeld.

Zoals je ziet, is een opgeblazen gevoel in de buik een veel voorkomend probleem. Door je levensstijl te veranderen kun je proberen de symptomen te verlichten en de gezondheid van je spijsverteringsstelsel verbeteren. Vergeet niet dat ieders lichaam anders is, dus het kan wat vallen en opstaan kosten om te vinden wat voor jou het beste werkt.

