Beauty trend: zelfbruiners zijn terug en beter dan ooit

Zelfbruiners zijn terug in de mode, en ja, ze zijn back to stay. Met de zomer en de vakantie voor de deur beginnen we allemaal naar een mooi zongekust tintje te verlangen maar dan wel zonder onze huid te beschadigen. Hier komen de zelfbruiners om de hoek kijken. Ze zijn een gemakkelijke en veilige oplossing, een geweldige optie voor een mooie zongebruind effect zonder de gezondheidsrisico’s van zonnebanken of overdreven blootstelling aan de zon.

Wat zijn zelfbruiners en hoe werken ze?

Zelfbruiners zijn er in verschillende vormen, waaronder lotions, sprays, mousses en doekjes, en bevatten een chemische stof genaamd dihydroxyacetone (DHA). Bij het aanbrengen op de huid reageert DHA met aminozuren op het huidoppervlak, waardoor een chemische reactie ontstaat die een donkerdere kleur veroorzaakt. Deze kleur ontwikkelt zich binnen een paar uren en blijft enkele dagen zitten (afhankelijk hoe je ermee omgaat – denk aan douchen, sporten en dergelijke).

Zijn zelfbruiners veilig?

DHA-houdende zelfbruiners worden door dermatologen als veilig beschouwd als ze volgens de voorschriften worden gebruikt. Sommige mensen kunnen er echter huidirritatie van krijgen. Het is het beste om een patch test op je huid uit te voeren voordat je ze over je hele lichaam aanbrengt. Vergeet niet dat zelfbruiners geen bescherming tegen de zon bieden dus je moet nog steeds zonnebrandcrème gebruiken om je huid te beschermen tegen UV-straling en zonschade.

Hoe zelfbruiners gebruiken: praktische tips

Begin met een lichtere tint: kies voor de eerste toepassing een product in een lichtere tint en verhoog geleidelijk aan tot de gewenste tint bij volgende toepassingen. Het is gemakkelijker om de huid beetje bij beetje donkerder te maken tot de gewenste tint is bereikt dan om een te sterke tint te corrigeren.

Exfolieer je huid vóór het aanbrengen voor een gelijkmatige applicatie en een langduriger resultaat: gebruik een zachte scrub om dode huidcellen te verwijderen, met bijzondere aandacht voor zones zoals knieën, ellebogen en enkels.

Hydrateer droge lichaamszones: breng een vochtinbrengende crème aan op droge plekken zoals knieën, ellebogen en enkels voordat je de zelfbruiner aanbrengt. Deze zones hebben de neiging om meer kleur te absorberen en kunnen gemakkelijk donkerder kleuren, iets wat je niet wilt.

Draag handschoenen: om vlekken op je handen te voorkomen, moet je altijd handschoenen dragen wanneer je de zelfbruiner aanbrengt. Het aanbrengen van de zelfbruiner met een handschoen zorgt ook voor een gelijkmatige, streeploze dekking. Maak lichte, cirkelvormige bewegingen. Besteed vooral aandacht aan handen, voeten, knieën en ellebogen.

Kies de juiste tint: zelfbruiners zijn er in verschillende tinten. Het is dus belangrijk om een tint te kiezen die bij jouw eigen huidskleur past.

Breng de zelfbruiner in delen aan: begin met je benen en werk naar boven toe naar je borst, rug en armen. Dit zorgt voor een gelijkmatige applicatie. Zorg ervoor dat er geen strepen of oneffenheden zijn. Ga voor een lichtere aanraking op knieën, ellebogen en enkels.

Laat het product goed drogen: laat de zelfbruiner volledig drogen voordat je je aankleedt of naar bed gaat. Dit duurt meestal 10-15 minuten maar je kunt het beste minstens een uur wachten voordat je gaat douchen of sporten (voorkom dat je overmatig transpireert).

Je bruine kleur behouden: hydrateer je huid regelmatig en vermijd te vaak scrubben. Overmatig scrubben kan ervoor zorgen dat de bruine kleur sneller vervaagt dan gewenst.

Zelfbruinende doekjes of een gezichtsmousse: deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor een natuurlijker resultaat op je gezicht. Vergeet niet om het product (voorzichtig) ook bij je haarlijn, rond je oren en wenkbrauwen aan te brengen.

Wees voorzichtig met gevoelige zones: wees voorzichtig met het aanbrengen van zelfbruiner op gevoelige zones zoals je gezicht, je hals en je decolleté. Deze zones kunnen de kleur gemakkelijker absorberen waardoor je sneller een donkerdere en ongelijkmatige teint krijgt.

Kortom, zelfbruiners zijn een geweldige manier om een natuurlijk bruin kleurtje te krijgen zonder je huid bloot te stellen aan schadelijke UV-straling. Ze zijn over het algemeen veilig, maar het is belangrijk om altijd een klein stukje huid te testen voordat je ze over je hele lichaam en vooral in je gezicht gebruikt.

