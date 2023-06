8x Tips tegen vroegtijdig grijs worden. Stop grijs haar!

Niemand vindt het leuk om grijs te worden. Grijs worden associëren we met ouder worden. Het maakt inderdaad deel uit van het natuurlijke verouderingsproces maar er spelen ook andere factoren mee als erfelijkheid, voedingstekorten en stress. We hebben een paar tips voor je die je kunnen helpen om vroegtijdige grijze haren te voorkomen.

8x Tips tegen grijs haar

#1 Ga voor een gebalanceerd voedingspatroon. Voedseltekorten kunnen je letterlijk grijze haren bezorgen. Let er daarom op dat je dieet rijk is aan eieren, melkproducten, vis, voedingsmiddelen met ijzer zoals volkorenproducten, alle vleessoorten, schelpdieren, spinazie, lever, kidneybonen.

#2 Probeer specifieke haarverzorgingsproducten. Er zijn haarverzorgingsproducten die claimen dat ze helpen tegen voortijdig grijs worden. Sommige van deze producten hebben benamingen als ‘Anti Grey Hair’ of ‘Colour Protect’. Verwacht er geen wonderen van, want zoals gezegd spelen er veel andere factoren mee, maar misschien dragen ze een steentje bij.

#3 Vermijd stress zoveel mogelijk. Stress, dat weet iedereen, is een enorme katalysator van grijs haar. We kennen allemaal wel verhalen over mensen die door een groot verdriet of een trauma, in een nacht grijs zijn geworden. Met andere woorden: stress kan het grijs worden versnellen/vervroegen. Omgekeerd blijkt ook uit onderzoeken dat als je de oorzaak – stress – weghaalt, je haren vanaf de wortels hun natuurlijke kleur weer kunnen terugkrijgen. Het is natuurlijk niet zo dat je na een vakantie weer met je kastanjebruine haarkleur thuiskomt, maar was stress de druppel die je je eerste grijze haren bezorgde, dan is er een kans dat als je de oorzaak (stress) weghaalt, je haren weer terugkleuren.

#4 Melatonine. Melatonine is een hormoon waarvan wordt gedacht dat het haargroei kan bevorderen en haar zelfs donkerder kan kleuren maar er zou nog onderzoek naar gedaan worden.

#5 Groene thee extracten. Groene thee extracten zijn rijk aan antioxidanten die voortijdig grijs worden kunnen voorkomen. Ook hier zou nog verder onderzoek naar gedaan worden.

#6 Breng regelmatig olie op je haar aan. Je haar regelmatig oliën zou grijs worden kunnen afremmen. Het is in ieder geval iets dat in veel culturen wordt gedaan en vaak zit er in een volkswijsheid wel een kern van waarheid. Kokosnootolie, amandelolie, wonderolie, olijfolie. Wellicht is het de moeite van het proberen waard. In ieder geval wordt je haar er mooier van.

#7 Eet Indiase kruisbessen (amla). Indiase kruisbessen zijn rijk aan vitamine C en antioxidanten en zouden helpen tegen voortijdig grijs worden. Je kunt ze eten maar er zijn ook amla maskers voor je haar verkrijgbaar. Je kunt ook zelf een masker maken van amla poeder en yoghurt in dezelfde hoeveelheden en het mengels een uurtje in je haar laten intrekken. Doe dit eens per week.

#8 Probeer Fo-ti kruiden. Fo-ti kruiden worden in de Chinese geneeskunde wel gebruikt om het natuurlijke ouderdomsproces te vertragen en voortijdige vergrijzing tegen te gaan. Het zou bevestigd zijn dat fo-ti de haargroei stimuleert en de kleur en glans herstelt.

Gezonde levensstijl

Al met al zijn er dus wel dingen die je kunt doen maar het allerbelangrijkste is en blijft een gezonde levensstijl.

