Lange wenkbrauwharen, weerbarstig en stug? Met deze tips breng je ze mooi in model, behoud je volume en voorkom je onnodig knippen.

Lange wenkbrauwharen? Zo houd je ze in het gareel

Je kunt ze opeens hebben: lange wenkbrauwharen. Ze steken boven de wenkbrauwlijn uit of hangen naar beneden, en lijken alsmaar door te blijven groeien. Vaak zijn ze ook wat stugger en laten ze zich moeilijk fixeren. Vooral naarmate je ouder wordt, kun je merken dat je wenkbrauwen zich anders gedragen dan vroeger. Waar komen die langere wenkbrauwharen vandaan en kun je eraan doen zonder je wenkbrauwen dunner te maken?

Waarom worden wenkbrauwharen langer naarmate je ouder wordt?

Net als het hoofdhaar en de rest van je lichaamshaar veranderen ook je wenkbrauwen met de jaren. Dat heeft onder meer te maken met de haarcyclus. Ieder haartje doorloopt een groeifase, een overgangsfase en een rustfase. De duur van die fases verschilt per soort haar.

Onder invloed van leeftijd en hormonale veranderingen kan de groeicyclus van wenkbrauwharen veranderen. Sommige haartjes blijven langer groeien dan je gewend bent, waardoor ze opvallend lang kunnen worden. Ook kunnen ze stugger worden en een andere richting op groeien. Dat verklaart waarom je wenkbrauwen er op latere leeftijd soms wat weerbarstiger uitzien.

Niet iedereen krijgt hiermee te maken. Erfelijkheid, hormonen en individuele verschillen spelen eveneens een rol. Overigens zijn er wel dingen die je kunt doen om de veroudering van je wenkbrauwen bij te sturen. Maar terug naar die enkele (of meerdere) wenkbrauwharen die langer zijn dan de rest.

Lange wenkbrauwharen: wat kun je eraan doen?

Het goede nieuws is dat je lange wenkbrauwharen heel eenvoudig kunt verzorgen zonder dat je ze hoeft te verwijderen.

1. Knip alleen de langste haartjes bij

Borstel je wenkbrauwen met een schoon wenkbrauwborsteltje omhoog. Zo zie je welke haren duidelijk boven de natuurlijke vorm uitsteken. Knip alleen de uiterste puntjes bij met een klein schaartje. Werk voorzichtig en knip niet alle haren op dezelfde lengte af. Anders kunnen er gaten ontstaan en verliezen je wenkbrauwen hun natuurlijke vorm.

Maar let op: langere wenkbrauwharen kunnen soms voor meer volume zorgen als je ze in de juiste richting kamt. Knip ze daarom niet zomaar kort. Borstel ze eerst in model (zie punt 2) en kijk daarna pas of het nodig is om de uiteinden bij te knippen.

2. Borstel je wenkbrauwen met gel in model

Soms lijken wenkbrauwharen langer doordat ze alle kanten op staan. Met een wenkbrauwborsteltje kun je ze in de gewenste richting kammen. Een transparante wenkbrauwgel helpt om ze gedurende de dag op hun plaats te houden.

3. Borstel je wenkbrauwharen diagonaal richting je slapen

Staan je wenkbrauwharen recht omhoog? Borstel ze dan eens schuin naar buiten, in de richting van je slapen. Zo krijgen je wenkbrauwen een zachtere, natuurlijkere vorm en behouden ze hun volume.

4. Wees voorzichtig met epileren

Het kan verleidelijk zijn om uitstekende haren met een pincet te verwijderen. Toch is het beter om niet zomaar haren uit de wenkbrauw te trekken. Naarmate je ouder wordt, kunnen wenkbrauwen bovendien dunner worden. Overmatig epileren kan het lastiger maken om een volle, natuurlijke vorm te behouden. Overigens is ook de kleur van je wenkbrauwen bepalend voor je uitstraling. Lees hoe je je wenkbrauwen mooi laat uitkomen bij grijs haar.

5. Overweeg om je wenkbrauwen te laten lamineren

Blijven je wenkbrauwharen alle kanten opstaan en krijg je ze moeilijk in model? Dan kan wenkbrauwlaminatie een oplossing zijn. Bij deze behandeling die je het beste in een brow bar kunt laten doen, worden de haren in een gewenste richting gebracht en gefixeerd. Het resultaat is nette, vollere wenkbrauwen, maar het resultaat is slechts tijdelijk zichtbaar.

Het belangrijkste is dat je je wenkbrauwen niet te veel probeert te corrigeren. Een paar langere haartjes horen bij het natuurlijke verouderingsproces. Met een kleine trimbeurt en wat wenkbrauwgel kun je ze netjes in model brengen, zonder de natuurlijke expressie van je gezicht te verliezen.