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Jeanslooks van de Paris Fashion Week: doe inspiratie op!

Update je jeanslook voor herfst/winter 2026-2027. Doe inspiratie op bij het modepubliek tijdens Paris Fashion Week.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Bijgewerkt
Jeans met aangerimpelde pijpen, romantische blouse en trui met v-hals bij Chloé tijdens de Paris Fashion Week van oktober 2026. Foto Charlotte Mesman
Jeans met aangerimpelde pijpen, romantische blouse en trui met v-hals bij Chloé tijdens de Paris Fashion Week van oktober 2026. Foto Charlotte Mesman

Terwijl de modehuizen op de catwalks de nieuwe modecollecties voor volgend jaar zomer showden, experimenteerde het modepubliek met de nieuwe looks voor herfst/winter 2026-2027. We lichten een paar jeanslooks uit. Laat je inspireren en update jouw eigen outfits met een spijkerbroek.

Jeans: de rechte spijkerbroek wint terrein

Rechte spijkerbroeken komen steeds meer terug. Soms met licht wijd uitlopende pijpen. Foto Charlotte Mesman
Rechte spijkerbroeken komen steeds meer terug. Soms met licht wijd uitlopende pijpen. Foto Charlotte Mesman

Wide leg jeans zijn nog steeds populair, maar de rechte spijkerbroek wint terrein. Dit model kleedt slank af en heeft een elegante uitstraling. Hoe hoger de taille, hoe chiquer. Verder geldt ook: donkere jeans zijn gekleder dan lichte jeans. Voor een geraffineerde look zit je dus goed met een rechte, donkere spijkerbroek met hoge taille. Wide leg jeans en andere modellen daarentegen zijn stoer en hebben die nonchalante, casual uitstraling. Meer over alle jeansmodellen en jeanstrends voor 2026 kun je lezen in ons complete jeansoverzicht.

Jeanslooks met een boho-romantische twist

Romantische jeanslook bij Chloé in Parijs. Foto Charlotte Mesman
Romantische jeanslook bij Chloé in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Bij Chloé zagen we opvallende jeans met geplooide pijpen. Op onze streetstylefoto zie je een model dat net over de knie valt, maar onder het modepubliek spotten we ook lange modellen. Deze spijkerbroeken komen uit de koker van Chloé, een modehuis dat met Chemena Kamali weer helemaal op de romantische toer is gegaan.

Voor een boho-romantische look combineer je je spijkerbroek met een blouse met roesjes en een mooie wintertrui. Ga voor een trui met een V-hals, zodat er wat meer van je blouse te zien is. Je mag deze look best ‘aankleden’ met accessoires: ga voor goudkleurige kettingen en armbanden en een boho-tas.

Rechte spijkerbroek met romantische blouse en jasje met decoraties. Foto Charlotte Mesman
Rechte spijkerbroek met romantische blouse en jasje met decoraties van studs. Foto Charlotte Mesman

Zoals je op de foto hierboven ziet, hoef je niet per se voor een romantische spijkerbroek te kiezen om deze feeling te creëren. Ook met een ‘alledaags’ model kun je een boholook creëren door er een blouse met roesjes en kant bij te halen. Romantische blouses waren dan ook all over the place tijdens de afgelopen Paris Fashion Week. We zagen dit item zelfs onder een militair jasje (Napoleon jacket) gedragen worden!

Lange pijpen en puntige pumps

Jeans met lange pijpen en pumps met puntige neuzen zijn een geliefde combinatie. Let ook op het militaire jasje en de romantische blouse. Foto Charlotte Mesman
Jeans met lange pijpen en pumps met puntige neuzen zijn een geliefde combinatie. Let ook op het militaire jasje en de romantische blouse. Foto Charlotte Mesman

Een actuele combinatie voor herfst/winter 2026-2027 is jeans met extralange pijpen met daaronder pumps met puntige neuzen. Verruil je sneakers voor dit soort schoenen en je tilt je jeanslook naar een hoger niveau. Je benen lijken er ook nog eens langer door.

Mooi jasje

Vintage leren jacks, klassieke tweedjassen, blazers, militaire jacks. Op je jeans kun je van alles dragen. Op deze foto een mooie tweedjas met trui om de schouders. Foto Charlotte Mesman
Vintage leren jacks, klassieke tweedjassen, blazers, militaire jacks. Op je jeans kun je van alles dragen. Op deze foto een mooie tweedjas met trui om de schouders. Foto Charlotte Mesman

Een andere constante tijdens de Paris Fashion Weeks is de spijkerbroek met een mooi jasje. Dat kan van alles zijn: van een stoer leren jack met vintage finish tot een kort suède jasje in een donkere kleur. Ook een blazer of een korte tweedjas doet het goed op een spijkerbroek. Het is weer in de mode om een trui om je schouders te knopen, zoals we dat in de jaren tachtig deden. Dit kan je look iets extra’s geven.

Wide leg jeans met vintage leren jack. Let op het sjaaltje dat aan de riemlus is geknoopt (leuk idee!). Foto Charlotte Mesman
Wide leg jeans met vintage leren jack. Let op het sjaaltje dat aan de riemlus is geknoopt (leuk idee!). Foto Charlotte Mesman

Kleuraccent

Je kunt ook met kleuraccenten spelen. Op onze foto’s zie je dat de meeste jeanslooks in gedekte kleuren zijn, maar er springen wel details uit. De rode trui bij de lichte tweedjas, de oranje Birkin-bag bij de donkere spijkerbroek. Zulke lichtpunten kun je zelf gemakkelijk creëren met dingen die je nog in de kast hebt.

Bekijk de foto’s maar eens en geef jouw eigen jeanslook een extra twist mee.

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