De Bambi print is dé dierenprint van herfst winter 2026-2027. Ontdek de gevlekte jassen, mantels en accessoires die nu viral gaan.

Bambi print: een betoverende, bijna sprookjesachtige dierenprint die in combinatie met rood meteen een feestelijk, kerstachtig gevoel oproept. Foto Charlotte Mesman

Luipaard, zebra en slangenprint kennen we inmiddels wel. Maar deze herfst en winter heeft de modewereld een nieuw favoriet dier ontdekt: Bambi! De Bambi-print, ook wel deer print of fawn print genoemd, is bezig aan een opvallende opmars. Met zijn onregelmatige crèmekleurige vlekjes op een warme bruine ondergrond brengt deze dierenprint een heel andere sfeer in onze garderobe. Minder wild en uitgesproken dan luipaard, maar juist zacht, romantisch en een zelfs tikje sprookjesachtig. Hier word je blij van!

Naast de nieuwe Bambi-print zien we natuurlijk ook de vertrouwde luipaardprint, slangenprint en zebraprint, die seizoen na seizoen terugkeren in de mode.

Van de catwalk naar virale modehit

De eerste belangrijke signalen zagen we al op de catwalks van herfst winter 2025-2026. Tory Burch liet zich inspireren door de gevlekte vacht van jonge hertjes en verwerkte de print in jassen en jurken. Ook Brandon Maxwell en David Koma omarmden het motief, onder meer in opvallende capes en elegante jurken.

Vervolgens kreeg de trend een extra duwtje van Chanel. In zijn lente zomercollectie 2026 presenteerde Matthieu Blazy ballerina’s met een pony-effect en een Bambi-achtig vlekkenpatroon. Daarmee werd de print ook buiten de wereld van de jassen en mantels interessant.

Maar de echte hype kwam er met de Bambi Jacket van het Londense label Carelli. Dit getailleerde jasje met opvallende faux fur manchetten en een gevlekt bruin-crème dessin groeide uit tot een geliefd streetstyle-item. Modejournalisten, influencers en bekende namen als Sofia Richie Grainge en Katie Holmes droegen bij aan de populariteit. Inmiddels is de Bambi-print niet meer weg te denken uit de modebeelden voor dit seizoen.

De Bambi-jas: van kort jasje tot lange mantel

Hoewel het korte, getailleerde Carelli-model veel aandacht krijgt, is de trend beslist niet tot één type jas beperkt. Ook lange mantels met een Bambi-print zijn een prachtige manier om deze dierenprint te dragen. Juist bij een lange jas komt het gevlekte dessin mooi tot zijn recht.

Bambi-print lange jas gecombineerd met een lichtblauwe wijde jeans en bijpassende sjaal. Een verrassend mooie kleurencombinatie! Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen oktober schoten wij dit streetstyleplaatje. De influencer op onze foto laat zien hoe mooi een goudbruine Bambi-print zich laat combineren met een lichtblauwe, wijde jeans en een bijpassende lichtblauwe sjaal. Een verrassende kleurencombinatie die bijzonder goed werkt: het frisse blauw vormt een prachtig contrast met de warme bruin- en karameltinten van de print. Onder de jas draagt ze puntige schoenen, die de outfit een elegante finishing touch geven. Een geslaagde styling die laat zien dat je de Bambi-print ook heel mooi met koele kleuren kunt combineren.

Zo draag je de Bambi-print

Het leuke aan deze dierenprint is dat hij zachter oogt dan de klassieke dierenprints, waardoor je hem gemakkelijk in je garderobe kunt verwerken. Combineer een Bambi-jas bijvoorbeeld met een eenvoudige zwarte outfit, een crèmekleurige trui of een jeans. Ook chocoladebruin, cognac en andere warme natuurtinten sluiten mooi aan bij het kleurenpalet van de print. En wat te denken van een combinatie met rood? Helemaal Kerstmis, zouden we zo zeggen.

Wil je het liever wat rustiger aanpakken? Dan kun je ook kiezen voor een tas, schoenen of een ander accessoire met het gevlekte dessin. Chanel liet met zijn ballerina’s al zien hoe leuk zo’n kleiner accent kan zijn.

De Bambi-print is daarmee een verrassend alternatief voor wie eens iets anders wil dan luipaard of zebra. Een beetje bosachtig, een beetje nostalgisch en vooral heel modieus. Wie had gedacht dat het gevlekte vachtje van een jonge ree zo’n stijlvolle comeback zou maken? Wij niet!

De Bambi-print is een van de opvallendste nieuwkomers van dit seizoen. Benieuwd welke trends nog meer het modebeeld bepalen? Bekijk ook onze selectie van de modetrends voor herfst winter 2026-2027.