De bontmuts met oorkleppen is terug! Laat je beanie deze winter maar even in de kast en steel de show met een trapper hat.

Tijdens Paris Fashion Week waren de grote, pluizige bontmutsen niet te missen. Vooral bij Miu Miu verschenen influencers met deze opvallende winteraccessoires. Foto Charlotte Mesman

Vergeet de beanie (vooralsnog). Deze winter gaan we voor grote, pluizige en eigenzinnige mutsen. De bontmuts met oorkleppen is terug en heeft zich ontpopt tot een van de opvallendste modeaccessoires voor winter 2026-2027. Vooral Miu Miu heeft de trend op de kaart gezet. Het modehuis combineert volumineuze nepbontmutsen met verrassend kleine, vrouwelijke jurkjes. Een contrast dat meteen de aandacht trekt! Maar Miuccia Prada is niet de enige die met bontmutsen kwam.

De bontmuts is overigens niet het enige opvallende mode-item dat we dit seizoen tegenkomen. Bekijk ook de andere modetrends voor herfst/winter 2026-2027.

Miu Miu zet de bontmuts opnieuw op de kaart

Tijdens de modeshow voor herfst/winter 2026-2027 van Miu Miu in Parijs kon je er niet omheen: grote, pluizige mutsen met oorkleppen, ook wel trapper hats of ushanka’s genoemd. Ze maakten deel uit van de collectie ‘Mindful Intimacy’ van ontwerpster Miuccia Prada. De inspiratie komt voort uit Miuccia Prada’s fascinatie voor de ‘kleinheid’ van het menselijk lichaam tegenover de grootsheid van alles wat ons omringt. Dit komt terug in het silhouet op de catwalk: kleine, delicate outfits werden versterkt door grote mutsen.

Groot contrast tussen de volumineuze bontmuts en de rest van de outfit. Ook deze influencer koos tijdens Paris Fashion Week voor de opvallende Miu Miu-wintertrend. Foto Charlotte Mesman

Denk aan nauwsluitende, korte jurkjes, strakke jasjes en verfijnde tailoring, gecombineerd met enorme bontmutsen die bijna iets weg hebben van hoofddeksels voor een winterse expeditie in de Himalaya. De mutsen geven de outfits een stoere twist, zonder de vrouwelijke uitstraling van de kleding teniet te doen.

Een oversized bontmuts geeft deze streetstylelook meteen een eigenzinnig karakter. Gespot tijdens Paris Fashion Week bij Miu Miu, oktober 2026. Foto Charlotte Mesman

Ook in de streetstyle kreeg de trend voet aan de grond. Tijdens Paris Fashion Week in oktober 2026 zagen we verschillende influencers, vooral bij Miu Miu, met dit opvallende accessoire, ondanks de hoge temperaturen. We fotografeerden de meest opvallende looks voor je.

Ook op haargebied weet Miu Miu trends te zetten, zoals we eerder zagen bij de comeback van de zigzag haarband.

Van Miu Miu tot Chloé en Etro: bontmutsen op de catwalk

Miu Miu is niet het enige modehuis dat voor grote, pluizige hoofddeksels kiest. Ook in de modecollecties voor herfst/winter 2026-2027 van andere maisons zagen we opvallende varianten.

Een volumineuze witte bontmuts met oorkleppen, gecombineerd met een oversized bontjas in dezelfde kleur. Een look met een hoog sneeuwkoningin-gehalte uit de herfst/wintercollectie 2026-2027 van Chloé. Photo courtesy of Chloé

Op de catwalk van Chloé spotten we een volumineuze witte bontmuts met oorkleppen die prachtig aansloot bij de enorme bontjas in dezelfde kleur. De combinatie deed denken aan een moderne sneeuwkoningin. Bij Etro zagen we een gigantische furry-muts in het bruin, ditmaal zonder oorkleppen. Michael Kors kwam met een donkergrijs pluizig model met veerachtig-effect.

Bij Etro krijgt de pluizige winterhoed een eigenzinnige twist. Dit bruine, volumineuze model zonder oorkleppen heeft een opvallend astrakanachtig effect. Photo courtesy of Etro

De interpretaties verschillen, maar de afmetingen en materialen zijn vergelijkbaar: deze mutsen zijn niet langer alleen bedoeld om je warm te houden. Ze zijn uitgegroeid tot echte blikvangers die een eenvoudige winteroutfit karakter geven.

Ook Michael Kors speelt met opvallende hoofddeksels. Deze volumineuze donkergrijze muts met een verenachtig effect is een echte blikvanger uit de herfst/wintercollectie 2026-2027. Photo courtesy of Michael Kors

Hoe draag je de bontmuts deze winter?

Bij deze microtrend gaat het om de verhoudingen. Combineer een grote, pluizige trapper hat bijvoorbeeld met een lange wollen mantel, een smalle pantalon of een kort jurkje met laarzen. Juist een vrij eenvoudige outfit laat het hoofddeksel goed tot zijn recht komen.

Je hoeft overigens niet voor een extreem volumineus model te kiezen. Er zijn ook compactere bontmutsen met oorkleppen die net iets gemakkelijker in het dagelijks leven te dragen zijn. Je vindt ze tegenwoordig ook bij de grote modeketens.

Let bij het kiezen ook op het materiaal. Faux fur is steeds populairder, ook op de catwalks. Imitatiebont van hoge kwaliteit is tegenwoordig vaak bijna niet meer te onderscheiden van echt bont.