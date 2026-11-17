Met één haarspeldje of clip geef je je kapsel een heel andere uitstraling. Ontdek de haarcliptrend die we tijdens Paris Fashion Week zagen.

Dit soort ovale haarclips zijn op dit moment trending. Foto Charlotte Mesman

Soms heb je maar één klein accessoire nodig om je kapsel een heel andere uitstraling te geven. Haarspeldjes zijn terug van weggeweest en behoren op dit moment tot de leukste haaraccessoires om mee te experimenteren. Tijdens Paris Fashion Week zagen we influencers meermaals met een eenvoudige haarclip die een losse haarlok opzij houdt. Een kleine ingreep, maar met een verrassend stijlvol effect!

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Eén haarspeldje, een compleet andere look

Met een haarclip zet je de voorste lok aan de zijkant vast, terwijl de rest van het lange haar losjes over de schouder valt. Een eenvoudige styling met een verrassend chic effect. Foto Charlotte Mesman

De gemakkelijkste manier om deze haartrend te dragen, is met een zijscheiding. Kam je haar naar één kant, neem de langere voorste lok en zet die met een speldje vast aan de zijkant van je hoofd. Je kunt de lok strak naar achteren dragen, maar ook wat losser opnemen. In dat laatste geval valt het haar op een natuurlijke manier over de langere zijlok die verder gewoon los blijft hangen.

Ook bij kort haar werkt deze haartrend prima. Met een langwerpig speldje houd je de langere lok uit je gezicht en geef je je kapsel meteen een andere uitstraling. Foto Charlotte Mesman

Het resultaat is een kapsel dat er meteen verzorgd uitziet, zonder dat je er veel tijd aan hoeft te besteden. Bovendien werkt deze styling zowel bij lang haar als bij kortere kapsels. Zelfs met een pixie cut kun je met een klein speldje enkele eigenwijze plukjes op hun plaats houden en tegelijkertijd een leuk accent toevoegen.

De Koreaanse invloed: functioneel én decoratief

Deze haarspeldjes passen helemaal in de minimalistische haarstijl die we kennen uit Azië. In Korea, China en Japan zijn eenvoudige haarclips al langer populair. Via K-fashion en sociale media vinden ze ook steeds meer hun weg naar het internationale straatbeeld.

Het gaat vaak om functionele metalen clips met een langwerpige of ovale vorm. Sommige zijn heel eenvoudig uitgevoerd, andere hebben een decoratief element, een afbeelding of een opvallende afwerking. De speldjes zijn, in andere woorden, functioneel én decoratief. Je houdt je haar ermee uit je gezicht en geeft je kapsel tegelijkertijd een modieuze finishing touch.

De stijl sluit mooi aan bij de clean girl-look: verzorgd haar, een rustige styling en accessoires die niet te veel aandacht opeisen, maar wel het verschil maken. Ook andere haaraccessoires maken momenteel een comeback. Zo zagen we eerder al hoe de zigzag-haarband opnieuw opduikt in het modebeeld. Lees ook hoe je met een handvol schuifspeldjes een supercoole hair look kunt creëeren.

Ook leuk met twee haarspeldjes

Je hoeft je trouwens niet tot één speldje te beperken. Een andere leuke manier om deze trend te dragen, is met een middenscheiding en aan weerszijden een clipje. Dat geeft je kapsel een symmetrische uitstraling en werkt vooral mooi bij halflang en lang haar. Je kunt kiezen voor twee identieke speldjes of juist verschillende exemplaren combineren.

Zelfs een pixie cut krijgt een nieuwe look met een clip. Een paar korte plukjes opzij vastzetten is al voldoende voor een speels accent.

Ook bij kort haar kun je creatief zijn. Een klein speldje aan één kant van je hoofd geeft een pixie cut bijvoorbeeld net dat beetje extra. Zelfs als je haar te kort is om op te steken, kun je met een paar vastgezette lokjes een heel nieuwe uitstraling creëren.

Onze tip: kies een speldje dat bij je eigen stijl past. Een eenvoudig metalen exemplaar is ideaal voor dagelijks gebruik, terwijl een clip met een bijzondere vorm of versiering je kapsel net iets meer karakter geeft. Het leuke aan deze trend is dat je niet meteen een hele verzameling haaraccessoires nodig hebt. Met één goed gekozen haarspeldje kun je al een heel nieuwe hair look creëren!