Microbob kapsels: inspiratie voor deze ultrakorte bob

Bekijk mooie microbob kapsels en ontdek verschillende varianten van deze ultrakorte bob. Van supersteil en grafisch tot nonchalant met slag of krul.

Een steile microbob met een ultrakorte, rechte pony. Een uitgesproken, grafisch kapsel dat je direct een edgy look geeft. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken in Milaan en Parijs komen we de microbob seizoen na seizoen weer tegen. Niet alleen op de catwalks, maar ook bij het modepubliek en de influencers die de modeshows bezoeken. Het korte kapsel past bovendien perfect binnen de haartrends voor herfst/winter 2026-2027, maar ook in de haartrends voor lente/zomer 2027. En eerlijk gezegd zijn we zelf behoorlijk fan van dit ultrakorte bobkapsel!

Zowel de supersteile, strak afgeknipte microbobs (blunt bobs) als de lossere versies (wavy/curly micro bobs) met beweging en een natuurlijke slag hebben iets bijzonders. We zouden eigenlijk niet kunnen kiezen welke we nu het mooist vinden. Maar misschien hoeft dat ook helemaal niet. Het uitgangspunt is immers je eigen haartextuur. Heb je van nature steil haar, dan ga je voor een schattig steil coupeje. Valt je haar van zichzelf wat golvend of beweeglijk, dan laat je je haar lekker zijn gang gaan.

Wat is een microbob?

Een microbob is een extra korte variant van de klassieke bob. Het haar eindigt doorgaans ter hoogte van de jukbeenderen, de mondhoek of hooguit de kaaklijn. Daarmee is dit kapsel duidelijk korter dan de gebruikelijke bob die tot de kin of daaronder valt.

De precieze lengte en afwerking kunnen verschillen. Sommige microbobs zijn bot afgeknipt en hebben een strakke, bijna grafische uitstraling. Andere modellen zijn wat zachter, met beweging, een lichte slag of extra volume. Er zijn zelfs gelaagde microbobs en opgeknipte versies. Ook met de scheiding en een eventuele pony kun je het kapsel een heel ander karakter geven.

1. De grafische microbob met korte pony

Een supersteile microbob met een ultrakorte pony. De strakke lijnen geven dit kapsel een uitgesproken, grafische uitstraling. Foto Charlotte Mesman

Een van de meest uitgesproken uitvoeringen is de supersteile microbob met een (super)korte pony. De rechte lijnen en de korte pony geven dit kapsel een grafische, architecturale uitstraling. Deze variant wordt ook wel een graphic bob genoemd. Het is een kapsel dat niet onopgemerkt blijft en vooral mooi tot zijn recht komt wanneer het haar van nature supersteil is of zich gemakkelijk steil laat föhnen. De korte pony geeft het geheel bovendien een eigenzinnig, modieus accent.

Microbob kapsel met rechte pony en sjaaltje. Foto Charlotte Mesman

Pittige, korte bobkapsels laten bovendien alle ruimte om met haaraccessoires te stoeien. Op deze foto zie je het kapsel met een sjaaltje (een hot modeaccessoire voor winter 2026-2027), maar je kunt het bijvoorbeeld ook met een zigzag-haarband dragen, die deze winter een comeback maakt.

2. De minimalistische microbob met middenscheiding

Een minimalistische microbob met middenscheiding en lokken achter de oren. Eenvoudig, elegant en bijzonder modern. Foto ADVERSUS

Ook zonder pony is de microbob met een rechte, botte kniplijn (blunt bob) heel bijzonder. Bij dit model valt het haar met een middenscheiding aan weerszijden van het gezicht. Je kunt het haar achter je oren dragen maar ook langs je gezicht laten vallen. In beide gevallen is deze botte microbob goed voor een minimalistische, moderne look. Ook hier geldt weer dat deze haarsnit vooral geschikt is voor steil haar. Een schoolvoorbeeld van deze klassieke strakke bob is die van Lily Collins in seizoen 5 van Emily in Paris.

3. De volumineuze microbob met zijscheiding

Deze microbob krijgt extra volume door de diepe zijscheiding en de naar binnen geföhnde punten. Een mooie, volle vorm! Foto Charlotte Mesman

Een microbob hoeft niet altijd strak en plat te vallen. Met een zijscheiding en een rond geföhnde afwerking krijgt het korte kapsel juist meer volume. De naar binnen vallende punten zorgen voor een mooie, zachte vorm. Deze uitvoering laat zien hoe anders een korte bob kan ogen door alleen de scheiding en de styling te veranderen. Het kapsel wordt opeens heel stijlvol en maakt deze microbob ook heel geschikt voor wat oudere dames.

4. De nonchalante microbob met een lichte slag

Een rechte microbob met lichte slag en een nonchalante haarstyling. Foto Charlotte Mesman

Houd je meer van een ontspannen uitstraling? Dan is een microbob met een natuurlijke slag een mooie optie. Bij dit model valt het haar losjes rond het gezicht en zorgen de lichte krullen voor beweging. De middenscheiding geeft het kapsel een moderne uitstraling, terwijl de onregelmatige textuur voorkomt dat het geheel te gepolijst wordt. Ook als je van jezelf geen slag hebt, kun je voor een wavy bob gaan. En andere nochalante variant is de Scandi bob.

5. De nonchalante microbob met krullen of slag

Een nonchalante microbob met natuurlijke krullen. De warrige middenscheiding en losse lokken geven dit korte kapsel een ontspannen uitstraling. Foto Charlotte Mesman

Heb je krullen of slag in je haar? Ga dan voor een microbob waarin deze textuur maximaal tot zijn recht komt. Op onze kapselfoto zie je een curly microbob met natuurlijke beweging. De middenscheiding geeft het kapsel een moderne uitstraling, terwijl de onregelmatige textuur voorkomt dat het geheel te gepolijst wordt. Een schoolvoorbeeld van een wavy microbob kennen we van Gigi Hadid die we er in het verleden vaker mee gespot hebben. Meer over dit kapsel kun je lezen in ons artikel https://www.trendystyle.net/krullend-haar-curly-bob-met-doorleefde-textuur/.

6. De gelaagde microbob / opgeknipte microbob

Door de verschillende lengtes krijgt deze gelaagde microbob extra beweging en textuur. Een speelse uitvoering van de ultrakorte bob. Foto ADVERSUS

Ook laagjes kunnen een mooie toevoeging zijn aan een ultrakorte bob. Door het haar op verschillende lengtes te knippen, ontstaat er meer beweging en textuur. Vooral bij wat voller haar kan een gelaagde afwerking voor een luchtiger silhouet zorgen. Afhankelijk van de styling kan dit kapsel heel verzorgd of juist lekker nonchalant ogen. Juist de gelaagde (textured) variant is nu heel populair, ook omdat dit model minder strak is en daardoor flatterender.

Microbob met lagen en licht opgeknipte achterkant voor een zachte, beweeglijke coupe. Foto ADVERSUS

Welke microbob past bij jouw haartype?

Goed nieuws: je hoeft geen steil haar te hebben om een microbob te dragen. Ook met fijn, dik, golvend of krullend haar zijn er mooie mogelijkheden. De kunst zit hem vooral in de juiste kniptechniek.

Heb je fijn haar, dan kan een compacte, vrij recht afgeknipte microbob voor een voller effect zorgen. Bij dik haar kunnen subtiele laagjes helpen om overtollig volume weg te nemen en het kapsel een mooie vorm te geven. Golvend haar leent zich uitstekend voor een nonchalante microbob met natuurlijke beweging. En ook krullen kunnen prachtig uitkomen in deze korte coupe, mits de kapper rekening houdt met het omhoogveren van het haar.

Welke microbob past bij jouw gezichtsvorm?

Ook je gezichtsvorm kan een rol spelen bij de keuze. Een ovaal gezicht kan veel verschillende microbobvarianten hebben. Bij een rond gezicht kan een iets langere uitvoering met een zijscheiding mooi werken, terwijl een pony bij een langer gezicht voor een andere verhouding kan zorgen. Heb je een hoekig gezicht, dan kan een zachtere, licht golvende afwerking de contouren verzachten. Bij een hartvormig gezicht kan wat extra volume rond de kaaklijn mooi in balans brengen.

Zie dit overigens niet als strenge regels. De lengte, de scheiding en de manier waarop het haar rond je gezicht valt, maken uiteindelijk het verschil.

Waarom een microbob ook mooi is als je wat ouder bent

Een microbob is ook een heel aantrekkelijke keuze als je wat ouder wordt. Het is een kort kapsel, maar niet té kort. Je behoudt de uitstraling van een bob, terwijl je wel profiteert van de voordelen van korter haar.

Naarmate we ouder worden, kan ons haar fijner, dunner of minder vol worden. Lang haar heeft bovendien behoorlijk wat gewicht, waardoor het sneller plat kan vallen. Bij een microbob verdwijnt een groot deel van dat gewicht en krijgt het haar meer kans om volume en beweging te laten zien. Ook droge, beschadigde punten verdwijnen wanneer je voor een frisse, kortere coupe kiest.

Het resultaat kan verrassend verjongend zijn, zonder dat je daarvoor een heel kort kapsel hoeft te nemen. En met een mooie microbob in je natuurlijke haarkleur, grijs of zilver kun je alle kanten op! Meer weten over bob kapsels voor vrouwen van 50+, lees dan ook ons artikel Het anti-aging effect van bob kapsels: waarom deze haarlengte zo verjongend werkt.

Is een microbob iets voor jou?

Ons advies? Probeer niet een foto van een microbob precies na te bootsen, maar kijk vooral naar wat je eigen haar van nature doet. Bespreek met je kapper welke lengte en afwerking bij jouw haarstructuur en gezichtsvorm passen. Want juist die eigenheid maakt de microbob wat ons betreft zo leuk!