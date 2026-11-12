De stropdas voor vrouwen is terug: deze mannelijke microtrend wil je uitproberen

De stropdas voor vrouwen is terug! Van Dolce & Gabbana tot Dries Van Noten: zo draag je deze mannelijke microtrend voor herfst winter 2026-2027.

Dolce & Gabbana herfst winter 2026-2027. Het zwarte broekpak, het witte overhemd en de donkere stropdas vormen samen een uitgesproken mannelijke look. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Wil je je winterlook een onverwachte twist geven? Dan hebben we een accessoire voor je dat je misschien al in de kast hebt liggen. De stropdas! Jawel, de klassieke herendas maakt een opvallende comeback in de vrouwenmode. En geloof ons: met een das om je hals krijgt zelfs het meest klassieke witte overhemd ineens een heel andere uitstraling.

De stropdas voor vrouwen als ‘nieuw’ modeaccessoire

Een krachtig zwart pak met brede krijtstrepen, een kraakhelder wit overhemd en een donkere stropdas. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dat de stropdas niet langer uitsluitend tot de garderobe van mannen behoort, bewijzen de collecties voor herfst winter 2026-2027. Bij Dolce & Gabbana zagen we het modeaccessoire terug in combinatie met uitgesproken mannelijke broekpakken, brede schouders en witte overhemden. De donkerrode lippenstift en donkerrode nagellak geven deze androgyne look een flinke dosis glamour en zorgen voor een opvallend contrast tussen vrouwelijk en mannelijk. Denk aan een vleugje Marlene Dietrich: een tikje rebels, behoorlijk sexy en vooral ontzettend stijlvol.

Een spannende interpretatie van de dastrend: een zwarte high-waistbroek met witte tailleband en een zwarte lingerietop, gecombineerd met een wit kraagje en donkere stropdas. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Ook bij Dries Van Noten dook de das op, maar daar in een iets andere gedaante. De stropdassen waren smaller en hadden een diagonaal streepmotief. Ze werden gecombineerd met witte overhemden met goudgeborduurde manchetten, maar niet noodzakelijk met een compleet broekpak. We zagen ze bijvoorbeeld bij een kuitlange zwarte rok en een lange donkere jas met houtje-touwtje sluitingen. Ook onder een donkerblauwe blazer en een trui met lage ronde hals verscheen de das als opvallend stijlaccent.

Meer over de modetrends voor herfst/winter 2026-2027 kun je lezen in ons Dit zijn de grootste modetrends voor herfst winter 2026 2027.

Van Marlene Dietrich tot Diane Keaton

De stropdas voor vrouwen is natuurlijk geen compleet nieuw verschijnsel. Integendeel! Een van de beroemdste pioniers was Marlene Dietrich. In de film Morocco uit 1930 verscheen ze in een volledig mannenpak met stropdas. Destijds was dat behoorlijk provocerend. Dietrich maakte van de androgyne look haar handelsmerk en liet zien dat een vrouw in een mannenpak minstens zo verleidelijk kon zijn.

Ook Coco Chanel speelde een belangrijke rol in het doorbreken van traditionele kledingcodes. Ze introduceerde mannelijke elementen in de vrouwenmode en droeg zelf graag overhemden, pakken en stropdassen.

En wie herinnert zich niet Diane Keaton in Annie Hall uit 1977? Met haar oversized overhemden, losse stropdassen, vesten en wijde broeken maakte ze de jongensachtige look opnieuw razend populair. Een stijl die nog altijd inspiratie biedt.

Zo draag je de das als vrouw

Bordeauxrode stropdas bij een crèmekleurig broekpak. Een klassieke herendas, maar dan gedragen op de blote huid. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (oktober 2026) zagen we ook buiten de catwalk volop inspiratie. Een klassieke bordeauxrode herendas werd bijvoorbeeld gecombineerd met een crèmekleurig broekpak en rechtstreeks op de blote huid gedragen. Een gebreide das in dezelfde wijnrode kleurfamilie, dit keer met een zwart blokje, verscheen bij een geruit broekpak.

De gebreide stropdas als streetstyle-accessoire. In bordeauxrood met een zwart accent geeft hij een geruit broekpak een onverwacht mannelijke touch. Foto Charlotte Mesman

Onze favoriete manier om de trend te dragen? Met een wit overhemd en een zwarte rok. Lekker klassiek, maar door de das krijgt de combinatie onmiddellijk iets eigenzinnigs. Of kies voor een oversized blazer, een pantalon met wijde pijpen en een smalle stropdas. Je hoeft echt niet van top tot teen in mannenmode gehuld te gaan om het effect te bereiken.

Een feestelijk alternatief: de smoking choker

Emporio Armani herfst winter 2026-2027. De smoking choker is een feestelijk alternatief voor de klassieke stropdas. Photo courtesy of Emporio Armani

Mag het voor de feestdagen iets spannender? Dan kun je de klassieke stropdas ook inruilen voor een smoking choker. Bij Emporio Armani zagen we deze opvallende variant los over een lange witte smokingblouse gedragen, gecombineerd met fluwelen kouslaarzen tot aan de lies. Een uitgesproken avondlook die laat zien dat het mannelijke accessoire ook een bijzonder vrouwelijke kant heeft.

Dus voordat je een complete feestoutfit volgens de feestmodetrends voor 2026 gaat shoppen: kijk eerst eens in de kledingkast naar die klassieke stropdas. Grote kans dat je daar je nieuwste modeaccessoire al vindt! Met een zwarte broek of rok en een wit overhemd kom je al een heel eind!