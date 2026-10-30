Het sjaaltje is terug! Zo draag je dit modeaccessoire in herfst 2026

Gespot bij de modellen tijdens Paris Fashion Week: het hoofdsjaaltje is terug van weggeweest. Foto ADVERSUS

Tijdens Paris Fashion Week spotten we meerdere modellen met een eenvoudig modeaccessoire voor herfst 2026 dat je look meteen een modieuze update geeft. Grote kans dat je het zelf al in huis hebt.

Tijdens de modeweken kijken we natuurlijk naar de nieuwste modecollecties op de catwalk, maar minstens zoveel inspiratie vinden we op straat, bij het gebeuren rondom de shows. Daar ontdekten we al snel dat topmodellen als Mona Tougaard en Apolline Rocco Fohrer een klassiek modeaccessoire opnieuw hadden omarmd: het sjaaltje. Beiden spotten we meerdere keren off-duty, na afloop van de shows, met een sjaaltje om het hoofd.

Mona Tougaard kiest voor een wollen hoofdsjaaltje

Mona Tougaard met geruite sjaal en total white outfit na afloop van de modeshow van Givenchy. Foto ADVERSUS

Bij Givenchy koos Mona Tougaard voor een lange wollen tartan- of ruitjessjaal in groentinten, met zwarte, witte en donkere lijnen. Ze droeg de sjaal losjes over haar hoofd en sloeg het uiteinde vervolgens een keer om haar nek waarbij een uiteinde op haar rug belandde en eentje naar voren. Met een zwarte zonnebril, een witte sweater, een wijde witte broek en donkere instappers hield ze de rest van haar look eenvoudig. Van achteren bleek haar haar met een simpele haarklem bijeengebonden.

Mona Tougaard bij Balenciaga met zwart sjaaltje om het hoofd en fluwelen sjaal om de nek. Foto ADVERSUS

Dat Mona het sjaaltje tijdens deze Paris Fashion Week tot haar favoriete modeaccessoire had uitgeroepen, bleek ook bij Balenciaga. Daar verliet ze de showlocatie met een zwart sjaaltje dat ze ditmaal om haar hoofd had geknoopt, gecombineerd met een fluweelachtige bruine sjaal om haar nek. Zwarte pareloorbellen en opnieuw een zwarte zonnebril maakten het geheel af. De rest van haar outfit was al even ingetogen: een grote gebreide trui met V-hals, gedragen over een wit T-shirt. Een mooi voorbeeld van hoe je met een paar accessoires een eenvoudige look net dat beetje extra geeft.

Mona Tougaard met zwart sjaaltje, zwarte pareloorbellen en een zwarte zonnebril. Foto ADVERSUS

Apolline Rocco Fohrer draagt het modeaccessoire op haar eigen manier

Apolline Rocco Fohrer met om het hoofd geknoopt sjaaltje met fantasie. Foto ADVERSUS

Apolline Rocco Fohrer koos dan weer voor een heel andere uitvoering. We spotten haar meerdere keren met een zijden sjaaltje met een groengele fantasieprint, dat ze als een driehoek om haar weelderige krullen had geknoopt. Hoewel het om een licht en luchtig materiaal ging, combineerde ze het met een echte herfstlook: een total black outfit met daarover een donkere blouse, een lange gouden ketting en, net als Mona, een zwarte zonnebril. Het contrast tussen het verfijnde zijden sjaaltje en de stoere donkere kleding werkte verrassend goed.

Pauline Schubach kiest voor een romantische retrolook met paisleysjaal

Model Pauline Schubach met een paisley sjaal losjes om haar hoofd gedrapeerd. Foto ADVERSUS

Ook bij de modeshow van Dries Van Noten zagen we een prachtige interpretatie van deze trend. Model Pauline Schubach kwam naar buiten met een grote zijden foulard met een rijk paisleymotief in bordeauxrood, goud en donkere tinten om haar hoofd. Ze had de sjaal losjes gedrapeerd en vervolgens om haar hals geslagen. In combinatie met haar rode lippen en de uitgesproken retrolook kreeg het geheel iets mysterieus en romantisch. Een beetje alsof ze zo uit een oude Franse modefilm was gestapt.

Zo draag je het hoofdsjaaltje deze herfst

Ook jij hebt vast nog ergens een sjaaltje in de kast liggen. Hoog tijd om het weer eens tevoorschijn te halen! Draag het losjes over je hoofd, knoop het onder je kin of kies voor de driehoekige variant die Apolline laat zien. Een wollen ruitjesvariant geeft je outfit meteen een herfstachtig accent, terwijl een zijden exemplaar juist voor een elegant contrast zorgt.

Laat je inspireren door Mona en Apolline en geef je herfstlook een extra twist. Want soms ligt een nieuwe modetrend gewoon al jaren in je kast. Je moet alleen even weten hoe je er iets moderns van maakt.

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