De Birkin bag en de Kelly bag van Hermès worden vaak met elkaar verward. Ken jij het verschil? En welke tas past beter bij jou?

Mini Hermès Kelly en Hermès Birkin handtas in zwart leer tijdens de Paris Fashion Week bij Hermès. Het verschil is duidelijk te zien. Foto Charlotte Mesman

De Birkin- en Kelly-tassen van Hermès behoren tot de beroemdste handtassen ter wereld. Toch worden de twee modellen regelmatig met elkaar verward. Dat is begrijpelijk: beide zijn gemaakt van hoogwaardig leer, hebben een kenmerkende klepsluiting en zijn uitgegroeid tot statussymbolen. Maar als je goed kijkt, zijn er duidelijke verschillen. Van de vorm en de handvatten tot de uitstraling en de manier waarop je ze draagt. In dit artikel leggen we je uit hoe je de Birkin bag en de Kelly bag herkent. We vertellen je ook welke tas het beste bij jouw stijl en manier van leven past.

Hoe herken je een Birkin en een Kelly?

Het eenvoudigste herkenningspunt zijn de handvatten. De Birkin tas heeft er twee, terwijl de Kelly tas één handvat heeft. Ook de vorm en de sluiting verschillen.

Klassieke Hermès Birkin met Palladium (zilverkleurig) beslag in warme cognac/bruine tint. Foto Charlotte Mesman

De Birkin is een vrij brede, rechthoekige tas met een klep en twee riempjes aan de voorkant. Het model heeft een ruim hoofdvak en een wat nonchalantere uitstraling. De Kelly bag herken je aan haar trapeziumvorm, de strakkere lijnen en de sluitriem die over de klep loopt. De klassieke Kelly komt bovendien met een afneembare schouderriem.

Klassieke Kelly met goudkleurig beslag en de typische clochette. Foto Charlotte Mesman

De verschillen zijn klein genoeg om de verwarring te begrijpen, maar groot genoeg om de twee tassen ieder een eigen karakter te geven en ze uit elkaar te kunnen houden. Het zijn zusjes, maar zeker geen tweelingen.

Birkin en Kelly: twee verschillende verhalen

Hoewel ze tegenwoordig vaak in één adem worden genoemd, hebben de tassen een verschillende geschiedenis.

Hermès Kelly tas, hier met de afneembare schouderriem eraan. Donkergroen leer met goudkleurig beslag. Je ziet duidelijk de trapeziumvorm en de Kelly-sluiting. Foto Charlotte Mesman

De Kelly is de oudste van de twee. Het ontwerp verscheen in de jaren dertig onder de naam Sac à Dépêches. De tas kreeg wereldwijde bekendheid toen Grace Kelly, de latere prinses van Monaco, ermee werd gefotografeerd. In 1977 nam Hermès officieel haar naam aan.

De Birkin bag kwam er pas in 1984. Volgens het bekende verhaal zat actrice Jane Birkin tijdens een vlucht naast Jean-Louis Dumas, destijds de topman van Hermès. Ze vertelde hem dat ze geen handtas kon vinden die zowel elegant als praktisch genoeg was voor haar dagelijks leven. Dumas schetste vervolgens het ontwerp dat de basis vormde voor de Birkin.

Hermès Birkin in taupe leer met zilverkleurig beslag. Foto Charlotte Mesman

Hun beroemde naamgevers hebben ook het imago van de tassen bepaald. De Kelly tas is onlosmakelijk verbonden met Grace Kelly en het beeld van klassieke, bijna aristocratische elegantie. De Birkin dankt haar naam aan Jane Birkin, die juist een nonchalante, eigenzinnige stijl belichaamde. Toch is de Birkin veel meer dan een praktische tas met een ontspannen uitstraling. Ze is uitgegroeid tot een van de meest begeerde statussymbolen in de luxemode. Waar de Kelly eerder gepolijst en formeel is, straalt de Birkin een zelfverzekerde, bijna vanzelfsprekende luxe uit. Dat maakt haar niet minder chic, maar wel anders chic.

Welke tas komt moderner over: de Birkin of de Kelly?

Dat hangt vooral af van de uitvoering en de manier waarop je de tas combineert.

De Birkin heeft door haar brede vorm, dubbele handgrepen en wat lossere silhouet een ontspannen, soms zelfs robuuste uitstraling. Vooral grotere modellen in donkerbruin of zwart leer kunnen klassiek overkomen. Draag je de tas bij een eenvoudige jeans, een wit T-shirt en een moderne blazer, dan krijgt ze een nonchalante, eigentijdse uitstraling.

De Kelly komt door haar strakke lijnen en herkenbare sluiting vaak verfijnder en formeler over. Dat maakt haar geschikt voor een zakelijke outfit, een jurk of een broekpak. Een kleine Kelly met een schouderriem kan tegelijkertijd ook heel modern zijn, zeker in een uitgesproken kleur of een minder traditionele uitvoering. Vooral bij jongere modeliefhebbers is deze tas populair.

Is de Birkin vanwege haar klassieke look misschien meer geschikt voor de rijpere vrouw, vraag je je misschien af? Niet per se. Het model heeft een klassieke uitstraling die sommige vrouwen aanspreekt, maar leeftijd bepaalt niet of een tas modern staat. Een grote Birkin kan er bij de ene outfit traditioneel uitzien en bij de andere juist een interessant contrast vormen. Hetzelfde geldt voor de Kelly.

Bovendien is niet alleen het model bepalend, maar ook het formaat, de kleur, het leer en de rest van de outfit. Beide tassen kunnen zowel klassiek als modern worden gestyled.

Welke tas past bij jouw lengte en figuur?

Influencer met Birkin bag bij Hermès tijdens de Paris Fashion Week. Foto ADVERSUS

Er zijn geen vaste regels die bepalen welke tas bij welke lichaamsbouw hoort. Wel kan het formaat van een handtas de verhoudingen van een outfit beïnvloeden.

Ben je klein van stuk? Dan kan een compacte Birkin 25 of Kelly 25 mooi in verhouding zijn. Een heel grote tas trekt relatief veel aandacht en kan je silhouet optisch overheersen. Dat betekent niet dat je als kleine vrouw geen grote tas kunt dragen: een royaal model kan een nonchalante outfit karakter geven.

Ben je lang of heb je een stevig postuur? Dan kunnen een Birkin 30 of een grotere Kelly mooi in balans zijn met je silhouet. Een heel klein tasje kan een sterk contrast vormen met je lichaamsbouw; dat kan een bewuste stijlkeuze zijn.

Wil je je outfit een vrouwelijke, verfijnde uitstraling geven? Dan is een Kelly met haar duidelijke lijnen een interessante keuze. De Birkin past goed bij wie houdt van een wat lossere, praktische uitstraling.

Het belangrijkste is dat de tas niet alleen bij je figuur past, maar ook bij wat je prettig vindt om te dragen. Een handtas moet je outfit aanvullen en niet het gevoel geven dat je je kleding om de tas heen moet bouwen.

Welke tas is praktischer voor dagelijks gebruik?

Hier zit een belangrijk verschil. De Birkin heeft twee handvatten en is bedoeld om aan de hand of in de holte van de arm te dragen. De tas heeft een ruim hoofdvak en biedt relatief gemakkelijk toegang tot je spullen.

De Kelly heeft één handvat en een afneembare schouderriem. Afhankelijk van de uitvoering kun je haar dus in de hand, aan de arm of aan de schouder dragen. Bij geschikte formaten is ook crossbody dragen mogelijk. Dat is handig wanneer je onderweg je handen vrij wilt hebben.

En belangrijk verschil is de sluiting. Bij de Birkin kun je de riempjes voor gemakkelijkere toegang tijdens het dragen los laten hangen, maar bij de Kelly is dat wat riskanter omdat de tas door het ene handvast kantelt. De Kelly is bovendien door dat ene handvat en de klep wat minder gemakkelijk te openen en sluiten. Pak je vaak iets uit je tas, dan kan je dat verschil merken.

Welke tas is nu de handigste? Voor wie veel spullen meeneemt en een ruime tas zoekt, is de Birkin prettig in het gebruik. Draag je je tas graag op verschillende manieren (aan je arm, aan je schouder), dan is de Kelly flexibeler. Een kleinere uitvoering van beide modellen is echter minder geschikt als je dagelijks veel wilt meenemen.

Houd er ook rekening mee dat beide tassen kostbare leren accessoires zijn. Ze zijn niet automatisch de beste keuze als je een praktische tas zoekt. Bij dagelijks gebruik spelen gewicht, comfort, onderhoud en de manier waarop je met je spullen omgaat eveneens een rol.

Leuk om te weten: modekenners en influencers dragen beide tassen vaak met de klep open en de riempjes los. Lees hoe je volgens insiders een Birkin of Kelly van Hermès precies draagt en waarom deze manier van dragen zo populair is.

Wat kosten een Birkin en een Kelly?

De Birkin en de Kelly bevinden zich in dezelfde prijsklasse. Voor klassieke leren modellen in vergelijkbare formaten liggen de officiële winkelprijzen doorgaans dicht bij elkaar. Het ene model is dus niet automatisch duurder dan het andere.

Het uiteindelijke bedrag hangt af van het formaat, het leer, de afwerking en de uitvoering. Bij bijzondere leersoorten en exclusieve modellen kunnen de prijzen flink oplopen. Bovendien zijn de tassen niet altijd eenvoudig bij Hermès verkrijgbaar. Op de tweedehandsmarkt kunnen ze daardoor aanzienlijk meer kosten dan in de boetiek.

Zijn een Birkin en een Kelly een goede investering?

De Birkin en de Kelly worden niet alleen als handtassen gekocht, maar ook als verzamelobjecten. Beide modellen hebben een sterke reputatie op de tweedehandsmarkt en kunnen hun waarde goed behouden. Sommige uitvoeringen worden zelfs voor meer dan de oorspronkelijke winkelprijs doorverkocht.

Dat maakt ze interessant voor verzamelaars, maar een Hermès-tas is natuurlijk geen gegarandeerd rendabele belegging. De doorverkoopwaarde hangt onder meer af van het formaat, de kleur, het leer, de zeldzaamheid en de staat van de tas. Ook de vraag op de tweedehandsmarkt verandert. De prijzen van bepaalde modellen kunnen dalen, ook nadat ze jarenlang in waarde zijn gestegen.

De Birkin heeft op de doorverkoopmarkt vaak een sterke positie, maar dat betekent niet dat iedere Birkin meer waard is dan een vergelijkbare Kelly. Ook bij de Kelly zijn er gewilde uitvoeringen die hoge prijzen kunnen behalen. De aankoopprijs, eventuele verkoopkosten en het onderhoud spelen bovendien een rol bij het uiteindelijke rendement.

Besluit je om een Birkin of Kelly te kopen, doe dat daarom in de eerste plaats omdat ze bij je de tas echt wilt gaan gebruiken, omdat je haar mooi vindt en ze bij jou past. Dat de tas haar waarde mogelijk goed behoudt, is een mooie bijkomstigheid, geen zekerheid.

Een Birkin of Kelly met een kleiner budget

Droom je van een Birkin of Kelly, maar past het prijskaartje niet binnen je budget? Dan kun je naar een tweedehands exemplaar kijken. Een ouder model met gebruikssporen kan aantrekkelijker geprijsd zijn dan een tas in nieuwstaat. De meest gewilde uitvoeringen en tassen in goede conditie kunnen echter, zoals gezegd, duurder zijn dan de oorspronkelijke winkelprijs. Laat de echtheid en de staat altijd controleren door een betrouwbare specialist.

Je kunt ook naar andere modellen van Hermès kijken. De Herbag heeft bijvoorbeeld een klassieke vorm met canvas en leren details en is doorgaans toegankelijker geprijsd. Ook de Garden Party is het overwegen waard als je een ruime, praktische tas zoekt.

Wil je vooral de uitstraling van een Birkin of Kelly? Kijk dan naar een goed gemaakte leren tas met vergelijkbare kenmerken. Voor de Birkin zijn dat bijvoorbeeld de dubbele handvatten en de brede, gestructureerde vorm. Voor de Kelly kun je letten op de trapeziumvorm, de enkele handvat en de verfijnde sluiting. Je hoeft niet per se het beroemdste model te bezitten om een tas met karakter te dragen.