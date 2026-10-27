Straight-leg jeans 2026: de meest chique spijkerbroek die er is

De straight-leg jeans is chic en flatterend. Geen wonder dat de rechte spijkerbroek nog zó populair is bij de modemensen én fashion modellen.

Straight-leg jeans (rechts) zijn flatterend en enorm chic; baggy jeans zijn cool. In dit artikel meer over de rechte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Nadat wide-leg jeans en letterlijk ‘tonnenronde’ barrel jeans seizoenenlang het straatbeeld bepaalden, zien we de rechte spijkerbroek weer steeds vaker opduiken. Tijdens Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027 viel ons op hoe geliefd de straight-leg jeans nog altijd is bij het modepubliek, en in het bijzonder bij de modejournalisten. Nog opvallender was dat ook modellen steeds vaker voor zo’n rechte spijkerbroek kiezen. We hebben een beetje het idee dat deze klassieker een soort tussenstap is op weg naar de slim fit en skinny jeans die onder het grote publiek nog steeds niet wil doorbreken. De rechte jeans zit ergens in het midden tussen barrel en skinny. Niet wijd, niet strak, maar gemakkelijk in het dragen en superchic.

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Waarom de straight leg jeans zo chic is

De rechte spijkerbroek heeft iets wat veel andere modellen niet hebben: dit model is ontzettend flatterend. Dat komt doordat de pijpen min of meer recht naar beneden lopen. Daardoor krijg je een gestroomlijnd, maar niet strak silhouet dat niet snel uit de mode raakt.

Juist die eenvoud maakt de straight leg jeans zo chic. Deze broek is een perfecte basis in je garderobe. Je kunt er zowel geklede als casual looks mee maken. Je kunt hem klassiek dragen, maar ook sportief, minimalistisch of een beetje jongensachtig. Het is een broek die je niet dwingt om je hele garderobe aan één trend aan te passen.

De juiste straight leg jeans voor jouw figuur

Rechts: fashion model Luiza Perote met superchique rechte spijkerbroek met daaronder laarzen met hoge hak, goed voor superlange benen. Foto Charlotte Mesman

Niet iedere rechte jeans valt hetzelfde. De hoogte van de taille, de breedte van de pijpen, de lengte en de hoeveelheid stretch bepalen samen hoe de broek zit en welk silhouet hij creëert.

Een high-waist straight leg jeans benadrukt de taille en laat de benen optisch langer lijken. Dit model is mooi met een blouse of dunne trui die je in de broek draagt. Het is ook een goede keuze als je je taille graag wilt accentueren.

Een mid-waist jeans zit wat lager en heeft vaak een ontspannen, maar toch klassieke uitstraling. Dit model is prettig als je niet van een hoge taille houdt of liever wat meer bewegingsvrijheid rond je buik hebt.

Een wat ruimere, rechte spijkerbroek met stoere riem, wit T-shirt en mooi leren jack. Foto Charlotte Mesman

Een iets ruimere straight leg jeans is geschikt als je de afgelopen jaren vooral wijde broeken hebt gedragen en geleidelijk naar een smaller silhouet wilt overstappen. De pijpen vallen losjes om de benen, zonder het volume van een wide leg jeans.

Een slanker recht model sluit wat meer aan bij de heupen en bovenbenen, maar loopt vanaf de knie recht naar beneden. Dit is een mooie optie voor een verzorgd, gestroomlijnd silhouet, zonder dat de stof om je benen spant.

Let ook op de lengte. Een jeans die net boven de enkel eindigt, laat je schoenen mooi uitkomen. Een langer model dat precies op de schoen valt, kan je benen optisch verlengen, zeker in combinatie met schoenen in dezelfde kleurnuance. Ben je klein, let er dan op dat de broek niet te veel plooien rond de enkels vormt. Een goede lengte doet vaak meer voor je silhouet dan een ingewikkelde snit.

Let op: kijk bij je keuze niet alleen naar de maat op het label, maar blijf passen totdat jij hét model voor jouw figuur hebt gevonden. Een rechte jeans moet prettig zitten bij de taille en heupen, zonder te trekken of onnodig te lubberen. De pijpen mogen wat strakker om je benen zitten dan bij wide leg jeans, ze mogen ook je benen raken maar niet aanspannen, want anders is het elegante effect weg.

Donkerblauw is de chicste keuze

Hoewel straight leg jeans in allerlei wassingen verkrijgbaar zijn, is donkerblauw misschien wel de meest elegante uitvoering. Een diepe indigokleur zonder slijtageplekken of opvallende wassingen is geraffineerd. Je kunt een egaal donkere, rechte spijkerbroek bij wijze van spreken zelfs naar een sollicitatiegesprek en zeker naar kantoor dragen.

Met een wit overhemd, een zwarte blazer of een fijne kasjmiertrui krijgt de donkerblauwe jeans bijna iets van een pantalon. Ook met bruine tinten, camel, grijs en crème werkt deze broek uitstekend. Dat maakt hem bijzonder geschikt voor wie een garderobe wil samenstellen met kledingstukken die je op veel verschillende manieren kunt dragen.

Rechte spijkerbroek met lichte wassing en lange trench coat voor fashion model Julia Stegner. Als dit niet stijlvol is! Foto Charlotte Mesman

Een lichte wassing daarentegen heeft een meer ontspannen, vintage uitstraling. Die past goed bij een witte tanktop, een leren jack of retro sneakers. Het is dus niet zozeer een kwestie van goed of fout, maar van de uitstraling die je zoekt. Wil je de rechte spijkerbroek zo chic mogelijk dragen, dan is donkerblauw een uitstekende keuze.

Zo draag je de straight leg jeans

Ook een lichte, straight-leg jeans kan elegant zijn, bijvoorbeeld met een mooie blazer. Foto Charlotte Mesman

De kracht van deze jeans zit in de combinatiemogelijkheden. Met een paar andere schoenen of een andere top verander je in een handomdraai de uitstraling van je outfit.

Met puntige pumps en een mooie blouse

Puntige pumps of slingbacks doen het enorm goed onder rechte pijpen. De spitse neus steekt subtiel onder de broek uit en zorgt voor een verfijnd effect. Maak het geheel af met een mooie blouse, een getailleerd jasje of een blazer. Met een donkerblauwe jeans en een blouse in wit, lichtblauw of crème heb je een outfit die ook op kantoor niet misstaat.

Met retro sneakers en een leren jack

Een straight leg jeans en retro sneakers zijn een altijd-goed-combinatie. Draag er een leren jack bij voor een nonchalante uitstraling. Voor eronder kies je een eenvoudig T-shirt of een dunne trui, en voilà! Je hebt een supercoole look.

Met een trenchcoat of lange jas

Een trenchcoat is een van de makkelijkste manieren om de rechte jeans een geklede look mee te geven. In de winter, als het koud is, werkt ook een lange wollen jas goed. De rechte pijpen vormen een rustige basis onder het langere silhouet van de jas. Kies voor een eenvoudige top of een fijne trui en houd de accessoires rustig als je voor een klassieke look gaat.

Met een quarterzip trui voor een casual chique winterlook

De quarterzip trui, met de korte rits bij de hals, past uitstekend bij de rechte spijkerbroek. Het sportieve karakter van de trui krijgt een elegantere uitstraling door de klassieke snit van de jeans. Draag er loafers, nette sneakers of enkellaarsjes bij. Vooral met een donkerblauwe jeans en een trui in grijs, ecru of donkerbruin krijg je een ingetogen, moderne winterlook.

Met zachte mocassins en een witte tanktop

Voor een meer boyish uitstraling combineer je de straight leg jeans met boterzachte mocassins en een eenvoudige witte tanktop. Het contrast tussen de stoere denim en de soepele schoenen geeft de outfit iets nonchalants, zonder dat het geheel slordig wordt. Draag de jeans eventueel met een riem en voeg bij koeler weer een stoer leren jack of een fijn vest toe.

Met een trui, T-shirt of fijngebreide top

Ook als je het graag eenvoudig houdt, zit je met de rechte jeans goed. Een wit T-shirt, een gestreepte longsleeve of een dunne coltrui is al genoeg. Je kunt het bovenstuk in de broek dragen voor een duidelijkere taille, of er los overheen laten vallen voor een meer ontspannen effect. Ook de French tuck werkt altijd goed: de voorkant in de broek en de achterkant eruit. Juist omdat de jeans zo’n mooie basic is, kun je met texturen en accessoires spelen.