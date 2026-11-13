Reis naar Vietnam. De roze kerk in District 3 van Saigon: fotogeniek!

De roze kerk in District 3 is een van de meest fotogenieke bezienswaardigheden van Saigon, Vietnam. We namen er een kijkje!

De complete Tân Định-kerk in beeld. Vanaf de overkant van de drukke straat kun je de bijzondere roze gevel en de hoge klokkentoren het best fotograferen. Foto Charlotte Mesman

Een van de meest gefotografeerde bezienswaardigheden van Ho Chi Minh City is ongetwijfeld de roze Tân Định-kerk. Zodra je de kerk ziet, begrijp je waarom. De opvallende roze gevel, witte decoraties en hoge klokkentoren steken scherp af tegen de omringende bebouwing. Het is een treffend beeld, midden in het drukke stadsverkeer.

De Tân Định-kerk in zijn volle glorie. Foto Charlotte Mesman

Mijn kennismaking met de roze kerk verliep overigens niet helemaal zoals gepland. Ik had mezelf eerder een foto van de kerk toegestuurd omdat ik er graag een kijkje wilde nemen. Toen ik later met de taxi naar een heel ander adres wilde, zag de chauffeur de foto op mijn telefoon. Hij sprak geen Engels en maakte kennelijk zijn eigen plannen: hij bracht mij rechtstreeks naar de kerk! Dat was op dat moment bepaald niet de bedoeling. Ik had het op tijd door en we veranderden van richting, maar met het drukke verkeer in Saigon kostte deze onverwachte omweg behoorlijk wat tijd. Achteraf kon ik er gelukkig om lachen. De chauffeur had het ongetwijfeld goed bedoeld en hem viel niets te verwijten.

Gisteren was het voor mij het juiste moment om wél een kijkje bij de roze kerk te gaan nemen. Helaas bleek de kerk niet toegankelijk vanwege werkzaamheden. Dat weerhield de bezoekers er niet van om van alle kanten toe te stromen. Net als bij Bến Thành Market is dit een echte toeristische trekpleister geworden. Er werd volop gefotografeerd en voor de ingang stonden voortdurend groepjes bezoekers.

Een kerk met een lange geschiedenis

De voorgevel van de Tân Định-kerk. Foto Charlotte Mesman

De Tân Định-kerk, officieel de Church of the Sacred Heart of Jesus (Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu), behoort tot de oudste en grootste katholieke kerken van Ho Chi Minh City. De kerk werd op 16 december 1876 ingewijd, tijdens de Franse koloniale periode. De architectuur is een mengeling van romaanse en gotische invloeden, met hier en daar renaissancedetails. De opvallende roze kleur kreeg het gebouw pas in 1957. De hoge klokkentoren, met zijn karakteristieke achthoekige spits en bronzen kruis, is ruim 52 meter hoog.

De karakteristieke roze gevel met witte details van de Tân Định-kerk, een van de meest fotogenieke bezienswaardigheden van Ho Chi Minh City. Foto Charlotte Mesman

Het katholicisme heeft een lange geschiedenis in Vietnam, mede door de Franse aanwezigheid in het land. Ook vandaag de dag is er een aanzienlijke katholieke gemeenschap. Het aartsbisdom Ho Chi Minh City telde volgens cijfers uit 2024 ruim 722.000 gedoopte katholieken. De Tân Định-kerk is dan ook niet alleen een toeristische bezienswaardigheid, maar een actieve parochiekerk waar het lokale geloofsleven zich afspeelt. Naast de kerk is ook een winkel met katholieke beelden en religieuze voorwerpen.

Fotograferen en een bezoek aan de markt

Een praktische tip voor het fotograferen van de kerk: ga naar de overkant van de straat. Voor de fotografieliefhebbers: neem je 16mm-lens mee. De kerk is behoorlijk hoog en staat pal aan een drukke verkeersader. Vanaf de overzijde krijg je het gebouw beter in zijn geheel op de foto. Pas wel goed op bij het oversteken, want er zijn geen stoplichten. Er is een zebrapad maar dat is geen garantie (ik spreek uit eigen ervaring!).

De kleurrijke Tân Định Market in District 3, op loopafstand van de beroemde roze kerk. Hier proef je nog iets van het dagelijkse Saigonse leven. Foto Charlotte Mesman

Op ongeveer 150 meter afstand, aan de andere kant van de kerk, ligt de Tân Định Market. De markt is een bezoek waard, al is ook deze omgeving behoorlijk toeristisch. In de omliggende straatjes vind je bovendien allerlei winkeltjes waar je een áo dài, de traditionele Vietnamese lange tuniek, op maat kunt laten maken.

Nog een hoekje van de markt met het drukke verkeer eromheen. Foto Charlotte Mesman

De roze kerk is absoluut de moeite waard, zeker als je van architectuur en fotografie houdt. Verwacht alleen geen rustige, verborgen plek. De kerk en de omliggende straten behoren inmiddels tot de bekende toeristische routes van Ho Chi Minh City. Combineer je bezoek met een wandeling over de markt en door de omliggende straten van District 3.

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