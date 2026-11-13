Reis naar Vietnam. De roze kerk in District 3 van Saigon: fotogeniek!

Een van de meest gefotografeerde bezienswaardigheden van Ho Chi Minh City is ongetwijfeld de roze Tân Định-kerk. Zodra je de kerk ziet, begrijp je waarom. De opvallende roze gevel, witte decoraties en hoge klokkentoren steken scherp af tegen de omringende bebouwing. Het is een treffend beeld, midden in het drukke stadsverkeer.
Mijn kennismaking met de roze kerk verliep overigens niet helemaal zoals gepland. Ik had mezelf eerder een foto van de kerk toegestuurd omdat ik er graag een kijkje wilde nemen. Toen ik later met de taxi naar een heel ander adres wilde, zag de chauffeur de foto op mijn telefoon. Hij sprak geen Engels en maakte kennelijk zijn eigen plannen: hij bracht mij rechtstreeks naar de kerk! Dat was op dat moment bepaald niet de bedoeling. Ik had het op tijd door en we veranderden van richting, maar met het drukke verkeer in Saigon kostte deze onverwachte omweg behoorlijk wat tijd. Achteraf kon ik er gelukkig om lachen. De chauffeur had het ongetwijfeld goed bedoeld en hem viel niets te verwijten.
Gisteren was het voor mij het juiste moment om wél een kijkje bij de roze kerk te gaan nemen. Helaas bleek de kerk niet toegankelijk vanwege werkzaamheden. Dat weerhield de bezoekers er niet van om van alle kanten toe te stromen. Net als bij Bến Thành Market is dit een echte toeristische trekpleister geworden. Er werd volop gefotografeerd en voor de ingang stonden voortdurend groepjes bezoekers.
Een kerk met een lange geschiedenis
De Tân Định-kerk, officieel de Church of the Sacred Heart of Jesus (Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu), behoort tot de oudste en grootste katholieke kerken van Ho Chi Minh City. De kerk werd op 16 december 1876 ingewijd, tijdens de Franse koloniale periode. De architectuur is een mengeling van romaanse en gotische invloeden, met hier en daar renaissancedetails. De opvallende roze kleur kreeg het gebouw pas in 1957. De hoge klokkentoren, met zijn karakteristieke achthoekige spits en bronzen kruis, is ruim 52 meter hoog.
Het katholicisme heeft een lange geschiedenis in Vietnam, mede door de Franse aanwezigheid in het land. Ook vandaag de dag is er een aanzienlijke katholieke gemeenschap. Het aartsbisdom Ho Chi Minh City telde volgens cijfers uit 2024 ruim 722.000 gedoopte katholieken. De Tân Định-kerk is dan ook niet alleen een toeristische bezienswaardigheid, maar een actieve parochiekerk waar het lokale geloofsleven zich afspeelt. Naast de kerk is ook een winkel met katholieke beelden en religieuze voorwerpen.
Fotograferen en een bezoek aan de markt
Een praktische tip voor het fotograferen van de kerk: ga naar de overkant van de straat. Voor de fotografieliefhebbers: neem je 16mm-lens mee. De kerk is behoorlijk hoog en staat pal aan een drukke verkeersader. Vanaf de overzijde krijg je het gebouw beter in zijn geheel op de foto. Pas wel goed op bij het oversteken, want er zijn geen stoplichten. Er is een zebrapad maar dat is geen garantie (ik spreek uit eigen ervaring!).
Op ongeveer 150 meter afstand, aan de andere kant van de kerk, ligt de Tân Định Market. De markt is een bezoek waard, al is ook deze omgeving behoorlijk toeristisch. In de omliggende straatjes vind je bovendien allerlei winkeltjes waar je een áo dài, de traditionele Vietnamese lange tuniek, op maat kunt laten maken.
De roze kerk is absoluut de moeite waard, zeker als je van architectuur en fotografie houdt. Verwacht alleen geen rustige, verborgen plek. De kerk en de omliggende straten behoren inmiddels tot de bekende toeristische routes van Ho Chi Minh City. Combineer je bezoek met een wandeling over de markt en door de omliggende straten van District 3.
Mijn reizen naar Vietnam
- Hanoi in 2004. Twee dagen in de hoofdstad van Vietnam
- Saigon in 2005. Mysterieus en exotisch
- Vung Tau in 2006. Dagtrip naar het einde van de wereld vanuit Saigon
- Saigon in 2018. Opnieuw verliefd op Ho Chi Minh City
- Reis naar Vietnam: Ho Chi Minh City (Saigon) in 2024
- Reizen 2025. Dertig dagen Ho Chi Minh City. Straatstalletjes, influencers en egg coffee
- Reizen 2025. Saigon bereidt zich voor op vijftigste Bevrijdingsdag (en ik ook!)
- Ho Chi Minh City barst los met onvergetelijk bevrijdingsfeest (wij waren erbij)