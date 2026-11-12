Cocktailjurken winter 2026-2027: van korte mini-jurken en romantische veren tot elegante midi-jurken in bordeauxrood, kant en fluweel. Bekijk de trends!

Cocktailjurken winter 2026-2027. Van zilveren mini-jurk tot stijlvolle midi-jurk

Een feestelijke gelegenheid in het vooruitzicht? Dan is het tijd om na te denken over een mooie cocktailjurk. Voor winter 2026-2027 bieden de catwalks volop inspiratie: van korte mini-jurken tot romantische ontwerpen met veren en elegante midi-jurken in diep bordeauxrood. Ook kant, fluweel en lange mouwen bepalen het modebeeld voor de feesten. Er is voor elke stijl en leeftijd wel een passende cocktailjurk te vinden. Dit zijn de mooiste trends voor cocktailjurken voor winter 2026-2027.

1. Korte cocktailjurken

Een cocktailjurk is doorgaans korter en minder formeel dan een avondjurk, maar bij Gucci was het wel héél mini. Daar spotten we een opvallend kort, mouwloos jurkje in zilverkleurig metallic. De jurk sluit nauw aan op het lichaam en heeft een eenvoudige, strakke vorm. Dit soort cocktailjurken zijn bijzonder geschikt voor oud en nieuw, maar misschien wat minder voor Kerstmis met opa en oma. Wil je voor die feestelijke gelegenheid toch voor mini gaan, kies dan een wijder model met lange mouwen.

Korte cocktailjurken hebben niet veel extra’s nodig. Een paar mooie hakken en een kleine avondtas volstaan om er een feestelijke outfit van te maken.

2. Elegante midi-jurken en lange mouwen

Niet iedereen voelt zich prettig in een korte jurk of een model met blote schouders. Gelukkig zien we naast de korte, strakke mini-jurk ook een heel andere richting in de trends. Deze winter is er volop keuze uit klassiekere modellen. Een cocktailjurk met een lengte rond de knie of halverwege de kuit is dan ook een mooi alternatief.

Lange mouwen geven dit soort jurken een stijlvolle uitstraling en maken het model bovendien heel geschikt voor de koudere maanden. Bij Laura Biagiotti zagen we bijvoorbeeld een lange, rode satijnen jurk met lange mouwen en een gedrapeerd bovenstuk.

Ook ruimere silhouetten, matte materialen, een mooie V-hals en een subtiel geaccentueerde taille zijn interessante uitgangspunten. Het zijn tijdloze modellen die chic kleden en geschikt zijn voor elke leeftijd. Combineer ze met elegante pumps of enkellaarsjes en een mooie avondtas.

3. Romantische cocktailjurken met volume en veren

Aan de andere kant van het spectrum vinden we uitgesproken vrouwelijke cocktailjurken met veel volume. Dior laat zien hoe mooi het contrast tussen een strak lijfje en een volle rok van zwarte veren kan zijn.

Ook franjes, ruches en decoratieve details geven cocktailjurken deze winter extra beweging. De rok mag opbollen en hoeft zeker niet altijd recht of nauwsluitend te zijn.

Kies je voor een jurk met een opvallende rok, houd de rest van je outfit dan rustig. Zo krijgt het silhouet alle aandacht.

4. Bordeauxrood: dé winterkleur voor je cocktailjurk

Naast zwart is bordeauxrood een van de mooiste kleuren om deze winter te dragen. De diepe, warme kleur heeft iets feestelijks, maar is tegelijkertijd bijzonder elegant. Bovendien is bordeaux een interessant alternatief voor het klassieke zwarte jurkje.

Bij Michael Kors zagen we bijvoorbeeld een mouwloze midi-jurk in paarsrood, met een gedrapeerd detail bij de taille. Een mooi voorbeeld van hoe een eenvoudige snit door de kleur en de stof toch heel bijzonder kan worden.

Ook andere roodtinten zijn interessant. Denk aan donkerrood satijn, wijnrood fluweel of een jurk in een warme bessentint. Verder heeft ook de geliefde modekleur bruin haar weg gevonden naar de feestmode. Combineer met zwarte pumps, gouden sieraden of een elegante clutch. Ook lange handschoenen zijn een mooie aanvulling.

5. Kant en fluweel: winterse materialen met allure

Ook de materiaalkeuze maakt een groot verschil. Kant blijft een favoriet voor feestelijke jurken en krijgt deze winter opnieuw volop aandacht. Je kunt kiezen voor een volledig kanten jurk, maar ook voor een model met kanten mouwen, een kanten bovenstuk of slechts een paar transparante details.

Daarnaast is fluweel een prachtig materiaal voor winterse cocktailjurken. Het geeft zelfs een eenvoudig model direct een luxueuze uitstraling. Vooral zwart, donkerrood en diep chocoladebruin zijn mooie kleuren voor deze rijke stof.

Welke cocktailjurk kies jij voor winter 2026-2027?

De cocktailjurken voor winter 2026-2027 laten zich niet in één stijl vangen. Je kunt kiezen voor een kort zilverkleurig jurkje, een romantisch ontwerp met veren of juist een klassieke midi-jurk in bordeauxrood. Ook kant, fluweel en elegante modellen met lange mouwen zijn volop aanwezig.

Het belangrijkste is dat je een jurk kiest waarin je je prettig voelt. Want of je nu voor uitgesproken glamour gaat of voor tijdloze elegantie: een mooie cocktailjurk mag gezien worden!