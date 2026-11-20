Welke pony past bij jou? Bekijk de mooiste pony kapsels voor 2027 voor dames: van rechte en schuine pony’s tot Birkin pony en gordijntjespony.

Een lange volle pony bij een volumineus halflang kapsel. Foto Charlotte Mesman

Denk jij erover om een pony te laten knippen, maar twijfel je nog over de vorm? Een pony kan je kapsel een heel andere uitstraling geven, zonder dat je veel van je haarlengte hoeft op te offeren. Van een klassieke rechte pony tot een lange gordijntjespony of een korte micropony: er zijn verschillende mogelijkheden. Bovendien kun je vrijwel elke ponyvorm combineren met kort, halflang of lang haar. Maar welke pony past bij jou? We zetten de mooiste pony kapsels voor dames op een rij, met volop inspiratie voor verschillende haarlengtes.

Bekijk ook de haartrends voor lente/zomer 2027 en ontdek welke kapsels en haarlooks dit seizoen opvallen.

1. De rechte pony

Lang haar met een lange rechte pony. Foto ADVERSUS

De rechte pony is een echte klassieker. Het haar wordt horizontaal over het voorhoofd geknipt en valt meestal tot op of net boven de wenkbrauwen. Afhankelijk van de hoeveelheid haar en de lengte kan deze pony heel vol en uitgesproken zijn, maar ook wat luchtiger worden geknipt.

Een rechte pony geeft je kapsel een duidelijk accent en trekt de aandacht naar je ogen. Als je ogen een sterk punt zijn, is deze pony een echte aanrader. In combinatie met lang, steil haar ontstaat een mooi contrast tussen de korte lokken vooraan en de lange lengtes. Het resultaat kan klassiek, een beetje retro of juist heel modern zijn.

Je kunt de pony vrij vol laten knippen voor een uitgesproken effect, maar ook kiezen voor een dunnere versie waarbij het voorhoofd nog gedeeltelijk zichtbaar blijft. Dat laatste geeft een zachtere uitstraling.

2. De Birkin pony

Lang haar met een vrij volle rechte en lange pony tot over de wenkbrauwen. Foto Charlotte Mesman

De Birkin pony is geïnspireerd op de kenmerkende haardracht van de iconische Jane Birkin. Het is een luchtige, vrij lange pony die meestal tot op de wenkbrauwen valt. De lokken zijn niet strak op één lengte geknipt, maar mogen wat speels en ongelijkmatig over het voorhoofd vallen.

Anders dan bij een volle rechte pony blijft het voorhoofd hier gedeeltelijk zichtbaar. Dat geeft de Birkin pony zijn typische nonchalante French girl uitstraling. De pony mag er een beetje ongekamd uitzien en hoeft zeker niet iedere dag perfect in model te worden gebracht.

Deze pony combineert prachtig met lange, losse lokken, maar kan ook bij een halflang kapsel heel mooi zijn. Het is een leuke keuze als je houdt van een natuurlijke, Franse uitstraling.

Lees ook ons aparte artikel over de Birkin pony voor meer inspiratie.

3. De micropony

Schouderlang haar met een micropony. Foto Charlotte Mesman

De micropony, ook wel baby bangs genoemd, is een heel korte pony die ruim boven de wenkbrauwen eindigt. Soms is hij bijna recht afgeknipt, soms wordt hij wat speelser en onregelmatiger geknipt. Het is een opvallende keuze die je kapsel meteen een heel ander karakter geeft.

Deze pony legt het accent nadrukkelijk op je ogen, wenkbrauwen en voorhoofd. Afhankelijk van de rest van je kapsel kan het resultaat heel grafisch en modern zijn, maar ook een tikje retro of eigenzinnig. Vooral in combinatie met een bob, een pixie of lang, steil haar kan een micropony voor een interessant contrast zorgen.

Een micropony is niet de meest vrijblijvende keuze. Omdat hij zo kort is, kun je hem niet zomaar achter je oren steken of opzij dragen. Ook het laten uitgroeien vraagt wat geduld. Wil je iets opvallends en ben je niet bang voor een uitgesproken kapsel, dan is dit zeker een pony om te overwegen.

4. De gordijntjespony (curtain bangs)

Lange gordijntjespony bij een opsteekkapsel. Foto Charlotte Mesman

De gordijntjespony is een van de bekendste varianten. Het haar wordt met een middenscheiding gedragen en valt aan weerszijden van het gezicht naar buiten. De lokken zijn meestal wat langer dan bij een klassieke rechte pony en lopen geleidelijk over in de rest van het kapsel.

Het mooie aan deze pony is dat hij het gezicht omlijst zonder het voorhoofd helemaal te bedekken. Je kunt de lokken korter ter hoogte van de wenkbrauwen laten beginnen, maar ook kiezen voor een langere versie die tot aan je jukbeenderen of kaaklijn valt.

Gordijntjespony’s zijn bijzonder mooi bij lang haar, maar passen ook goed bij halflange kapsels. Met een ronde borstel en föhn creëer je gemakkelijk die typische naar buiten vallende beweging.

De gordijntjespony heeft bovendien een interessante geschiedenis. De stijl werd in de jaren zestig en zeventig populair dankzij iconen als Brigitte Bardot en Farrah Fawcett.

Meer weten over deze pony? Bekijk ook ons artikel over de gordijntjespony.

5. De bottleneck pony

Halflang haar met een bottleneck pony. Foto Charlotte Mesman

Een interessante variant op de gordijntjespony is de bottleneck fringe. Deze pony is in het midden korter en minder vol en wordt naar de zijkanten toe langer, tot ongeveer ter hoogte van je jukbeenderen of net daaronder.

De pony loopt in een soort boog over je voorhoofd, waarvan de ronding ongeveer bij je ogen ligt. Het grote verschil met de klassieke gordijntjespony is dat de bottleneck pony in het midden smaller en korter is. De lokken aan de zijkanten zijn langer en omlijsten het gezicht.

Deze vorm is vooral mooi als je je gelaatstrekken wat wilt verzachten. De zachte rondingen geven je kapsel een speelse uitstraling en laten zich ook heel mooi combineren met lange lokken.

6. De side swept pony

Lang haar met een nette side swept pony. Foto Charlotte Mesman

Bij een side swept pony wordt het haar schuin geknipt en naar één kant gedragen. In plaats van een rechte lijn over het voorhoofd ontstaat er een asymmetrische vorm, waarbij de lokken geleidelijk langer worden.

Deze pony kan vrij kort zijn en net boven de wenkbrauwen eindigen, maar ook langer doorlopen tot aan de jukbeenderen. Vooral die langere variant is mooi omdat hij geleidelijk overgaat in de rest van je haar.

Een side swept pony is een goede keuze als je niet van een volle pony houdt of je voorhoofd liever gedeeltelijk vrij laat. Hij geeft je kapsel bovendien een zachte, beweeglijke uitstraling. Met een zijscheiding en een beetje stylingproduct breng je de lokken gemakkelijk in model.

7. De lange, luchtige pony

Lang haar met een lange, luchtige (see-through) pony. Foto Charlotte Mesman

Wil je wel een pony, maar liever geen al te opvallende verandering? Dan is een lange, luchtige pony een mooie mogelijkheid. De lokken vallen losjes over het voorhoofd en kunnen ook naar de zijkant worden gedragen.

Deze pony is minder strak afgebakend dan een klassieke rechte variant. De verschillende lengtes zorgen voor beweging en laten het haar op een natuurlijke manier overlopen in de rest van het kapsel.

Vooral bij lang haar is dit een mooie combinatie. De pony geeft het gezicht wat meer omlijsting, terwijl je de lengte van je haar gewoon behoudt. Je kunt hem met een scheiding dragen, los over het voorhoofd laten vallen of met een föhn wat volume geven.

8. Een pony bij krullend haar

Halflang krullend kapsel met een krullende pony. Foto Charlotte Mesman

Ook bij krullend haar kan een pony prachtig zijn. Waar we krullen in een pony vroeger vaak glad maakten en met een borstel in model föhnden, dragen we ze tegenwoordig steeds vaker in hun natuurlijke vorm. De krullen mogen dus gewoon zichtbaar blijven!

Een krullende pony geeft je kapsel een heel eigen uitstraling. Je kunt kiezen voor kortere krullen boven de wenkbrauwen, maar ook voor langere lokken die speels over het voorhoofd vallen. In combinatie met lang krullend haar ontstaat zo een mooi geheel.

Er is wel iets belangrijks om rekening mee te houden: krullend haar valt heel anders dan steil haar. Door de natuurlijke krul trekt het haar op en kan een pony na het knippen aanzienlijk korter uitvallen dan je verwacht.

Bespreek daarom vooraf met je kapper hoe je de pony wilt dragen: in de natuurlijke krul of glad gestyled. Dat is een stijlkeuze die je het beste al vóór het knippen maakt. Een kapper die ervaring heeft met krullend haar kan je adviseren over de juiste lengte en vorm.

Welke pony past bij jou?

Bij het kiezen van een pony spelen verschillende factoren een rol. Denk niet alleen aan de vorm van je gezicht, maar ook aan je haarstructuur, de dikte van je haar en hoeveel tijd je aan styling wilt besteden.

Een rond gezicht: langere lokken aan de zijkanten, bijvoorbeeld bij een gordijntjespony of side swept pony, kunnen je gezicht optisch wat langer laten lijken.

langere lokken aan de zijkanten, bijvoorbeeld bij een gordijntjespony of side swept pony, kunnen je gezicht optisch wat langer laten lijken. Een lang gezicht: een rechte pony kan de lengte van je gezicht optisch doorbreken. Ook een wat vollere pony is het overwegen waard.

een rechte pony kan de lengte van je gezicht optisch doorbreken. Ook een wat vollere pony is het overwegen waard. Een hoekig gezicht: zachte, luchtige lokken en afgeronde vormen kunnen de contouren van je gezicht verzachten.

zachte, luchtige lokken en afgeronde vormen kunnen de contouren van je gezicht verzachten. Fijn haar: kies liever voor een luchtige pony die niet te veel haar uit de lengtes wegneemt.

kies liever voor een luchtige pony die niet te veel haar uit de lengtes wegneemt. Dik haar: een vollere pony kan heel mooi zijn, maar laat je kapper goed kijken naar de hoeveelheid haar en de gewenste vorm.

een vollere pony kan heel mooi zijn, maar laat je kapper goed kijken naar de hoeveelheid haar en de gewenste vorm. Krullend haar: houd rekening met de natuurlijke krimp van je krullen en bespreek vooraf hoe je de pony wilt dragen.

Neem bij voorkeur een paar foto’s mee naar je kapper. Zo kun je samen bekijken welke vorm en lengte het beste bij je haar en gezicht passen.

Een pony laten knippen: waar moet je rekening mee houden?

Een pony kan je kapsel behoorlijk veranderen, ook als je verder niets aan je haar laat doen. Bedenk daarom vooraf hoe je hem wilt dragen en hoeveel tijd je aan het stylen wilt besteden.

Een rechte pony vraagt meestal wat meer dagelijks onderhoud. De lokken groeien snel uit en moeten regelmatig worden bijgeknipt om hun vorm te behouden. Bij een langere, luchtige pony heb je doorgaans wat meer speelruimte. Die kun je ook opzij dragen of laten meegroeien.

Houd er verder rekening mee dat je haarstructuur invloed heeft op het resultaat. Steil, golvend en krullend haar vallen allemaal anders. Wat op een foto prachtig staat, hoeft daarom niet automatisch hetzelfde effect te geven bij jouw eigen haar.

Laat je goed adviseren en kies een pony waarin je je prettig voelt. Soms zijn een paar kortere lokken rond het gezicht al voldoende voor een heel andere uitstraling.

Benieuwd welke kapsels en stylingtrends we dit seizoen nog meer tegenkomen? Bekijk ook onze haartrends voor herfst/winter 2026-2027.