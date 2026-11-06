Kantooroutfits: herfstlooks van de Paris Fashion Week ter inspiratie

Rokken zijn de ster van winter 2026-2027 en perfect voor een stijlvolle zakelijke look. Foto Charlotte Mesman

In de herfst kan het een spannende uitdaging worden om mooie kantoorlooks samen te stellen. Na de informele zomeroutfits is het soms best fijn om weer eens met wat formelere outfits te stoeien. Experimenteer met jassen, nette blazers, mooi gesneden pantalons en accessoires die een ingetogen look een extra twist geven.

Broekpakken zijn bij uitstek geschikt voor chique kantooroutfits

Een geruit broekpak in een wat dikkere stof is ideaal voor de herfst. Hier wordt het gedragen met een das. Foto Charlotte Mesman

Broekpakken zijn nog steeds een fantastische basis voor stijlvolle kantooroutfits. Deze ensembles maken het je gemakkelijk, omdat je ’s morgens vroeg, wanneer je toch al weinig tijd hebt, je hoofd niet hoeft te breken over geschikte combinaties. De broekpakken voor winter 2026 hebben nog steeds vaak wijde pantalons en jasjes met sterke schouders, soms zelfs met schoudervullingen (een trend die aan het terugkomen is). Behalve de klassieke kleuren en krijtstrepen dragen we dit seizoen ook veel ruiten, een welkome afwisseling op de geijkte kleuren.

Met een effen broekpak in een gedekte kleur zit je op de werkvloer altijd goed. Foto Charlotte Mesman

Zo zijn wij bijvoorbeeld heel gecharmeerd van het broekpak hierboven, dat we tijdens de modeshow van Gabriela Hearst in Parijs fotografeerden. De ruit is stoer en herfstig, maar niet donker. Heel origineel ook de das die losjes om de nek gedragen wordt. Let op onze woorden: de das (voor dames) komt terug!

Maar ook een broekpak in één enkele kleur kan heel mooi zijn en rust geven aan je look. Denk aan grijs, blauw, maar vooral ook bruintinten, zoals cognac. Bruin is nog steeds een geliefde trendkleur.

Tijdens de Paris Fashion Week zagen we broekpakken vaak gecombineerd met alleen een simpel wit T-shirt eronder. Naarmate het kouder wordt, kun je er meer bij halen. Denk aan een blouse in een frisse lichtblauwe kleur en een fijne wintertrui. Je kunt natuurlijk ook een coltrui onder een blouse dragen.

Rokken zijn dé ster van het seizoen

Rokken vormen een perfecte basis voor een originele zakelijke look. Foto ADVERSUS

De rok is dé ster van het seizoen, en dat is niet alleen deze herfst en winter het geval. Ook in de zomercollecties voor 2027 speelt de rok een hoofdrol. Kijk maar naar Prada, waar de rok in letterlijk elke look van de collectie voorkomt.

Een rechte rok is voor naar kantoor altijd een veilige keuze, maar experimenteer ook eens met wijdere modellen. Combineer de rok met wederom een mooie blouse en eventueel een fijne trui. Erover draag je een trenchcoat en later in het seizoen een lange wollen mantel of een korte jas met funnel neck. Maar je kunt ook voor een wat langer jack met een nette uitstraling kiezen, bijvoorbeeld een klassieke olijfgroene field jacket.

De donkere spijkerbroek

Een donkere spijkerbroek met hoge taille is een stijlvolle keuze voor naar je werk. Foto Charlotte Mesman

Draag je graag een spijkerbroek naar kantoor, dan zijn donkere wassingen meestal de beste keuze. De vuistregel is immers: donker is chic, licht is casual. Verder geldt: hoe hoger de taille, hoe gekleder de uitstraling. Met een donker model met hoge taille en rechte pijpen zit je altijd goed. Op de spijkerbroek draag je een jasje of blazer. Eronder een blouse of alleen een trui.

Accessoires: de comeback van de das!

Accessoires geven je een zakelijke look een persoonlijke twist. Hier een goudkleurige ketting en rode schoenen. Foto ADVERSUS

Wat je ook draagt, één goed gekozen accessoire kan je look een extra touch geven. Denk aan een korte, maar opvallende ketting of, we noemden hem al, een das. Je kunt ‘m losjes als een sjaal dragen, maar ook netjes geknoopt over een blouse met overhemdallure.

Felle kleuraccenten

Een andere manier om je herfstlook voor naar kantoor op te leuken, is met een fel kleuraccent. Draag onder een grijs broekpak eens een korenblauwe, paarse of misschien zelfs rode trui. Ook op een zwarte broek of een rechte rok doet een mooie trui in een opvallende kleur het goed.

Pumps of laarzen

Aan je voeten kun je slingbacks of pumps met een lage hak dragen. Houd je van platte schoenen, experimenteer dan eens met loafers of mocassins. Laat het weer dat niet toe, dan zijn laarzen natuurlijk de uitkomst. Onder een broekpak draag je een mooi enkellaarsje, onder een rok een hoge laars.

Laagjes

Trek er wat tijd voor uit om je outfits mooi te layeren met jassen en jacks. Dit vraagt om creativiteit en een beetje denkwerk. Want layeren is een kwestie van proporties en kleurcombinaties. Die moeten in balans zijn, al mag je er best een onverwachte twist aan geven. Want juist een klein ‘fout’ element in je outfit zorgt voor die persoonlijke touch die hoofden doet omdraaien.