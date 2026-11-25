Een romantische bruidsjurk met een strapless lijfje, een spectaculaire bloem als blikvanger en een korte sluier. Sprookjesachtige bruidslook uit de zomercollectie 2027 van Marras. Photo courtesy of Antonio Marras

Van een Sardijnse bruiloft tot romantisch kant en bijzondere sieraden: de nieuwe zomercollectie 2027 van Antonio Marras zit vol inspiratie. We genieten altijd enorm van de shows van deze Italiaanse ontwerper, die meer weg hebben van een theatraal toneelstuk dan van een traditionele modeshow. Ook deze keer neemt Marras ons mee in een droomwereld waarin mode, herinneringen en verhalen samenkomen. Dit zijn zeven ideeën die je uit zijn nieuwe collectie kunt meenemen. Let vooral ook op de bruidsjurk!

1. Maak van je outfit een persoonlijk verhaal

Maak van je outfit je eigen persoonlijke verhaal. Photo courtesy of Antonio Marras

Bij Antonio Marras draait mode niet alleen om mooie kleding, maar ook om herinneringen en persoonlijke verhalen. Oude kantsoorten, borduurwerk en bijzondere versieringen krijgen een nieuw leven in combinatie met moderne materialen. Een leuke inspiratiebron: combineer eens een erfstuk, een vintage vondst of een kledingstuk met een emotionele betekenis met iets nieuws uit je garderobe.

2. Draag romantisch kant op een nieuwe manier

Een jasje en broek met militaire print, beide verrijkt met kanten details. Let ook op de baseball pet. Photo courtesy of Antonio Marras

Kant is een belangrijk materiaal in de zomercollectie. Van luchtig Chantillykant tot macramé: romantische structuren worden gecombineerd met stoerdere en meer eigentijdse materialen. Je kunt dit idee gemakkelijk vertalen naar je eigen garderobe. Draag bijvoorbeeld een kanten top op een jeans of combineer een romantische kanten rok met een eenvoudig jasje.

3. Combineer verschillende materialen

Draag een spijkerjack over een zwierige, romantische jurk. Photo courtesy of Antonio Marras

Zijde, chiffon, organza en tule ontmoeten leer, denim, lichte wol en brokaat. Juist het contrast tussen soepel en stevig, transparant en gesloten maakt de outfits interessant. Probeer ook eens verschillende texturen in één outfit te combineren. Een luchtige blouse met een leren rok of een transparante top onder een stevig jasje geeft je look direct meer diepte.

4. Laat je inspireren door de kleuren van de natuur

Jurk met bloemenpatroon in schitterende natuurlijke kleuren. Photo courtesy of Antonio Marras

Het kleurenpalet loopt van honing, crème, zand en nude tot poederroze, lichtblauw, legergroen en diepzwart. Het zijn tinten die doen denken aan zonlicht, aarde en een zomerse avond. Vooral de combinatie van warme zandkleuren met poederroze of lichtblauw is een mooi idee voor je zomergarderobe.

5. Geef je accessoires een hoofdrol

Tassen en schoenen zijn bepaald geen ondergeschoven kindjes bij Marras. Photo courtesy of Antonio Marras

Bij Marras zijn tassen en schoenen beslist geen bijzaak. Tassen met geborduurde oppervlakken, metalen details en driedimensionale versieringen trekken de aandacht. Ook slingbacks met spitse neuzen en gekleurde kristallen geven een klassieke schoen een heel ander karakter. De praktische les: laat een bijzondere tas of opvallende schoen eens het uitgangspunt van je outfit zijn.

6. Kies sieraden met een verhaal

Zwart-witte jurk met opvallende ketting. Photo courtesy of Antonio Marras

Voor de collectie werkte Antonio Marras samen met de Italiaanse sieradenmaker Giovanni Raspini. De unieke ontwerpen combineren brons met onder meer mineralen, veren, parelmoer, hars en kant. Sardijnse maskers, bloemen en natuurelementen vormden de inspiratie. Je hoeft natuurlijk geen sculpturaal sieraad te dragen om dit idee over te nemen. Kies accessoires die iets bijzonders hebben of die een persoonlijke herinnering vertegenwoordigen.

7. Vier het leven alsof het een zomerbruiloft is

De romantische bruidslook van Antonio Marras voor zomer 2027: een strapless crèmekleurige jurk met een opvallende bloem en een korte sluier. Photo courtesy of Antonio Marras

Het grote thema van de collectie is Nozze di un Mezzogiorno di Mezz’estate: een zomerbruiloft die maar niet eindigt. In Milaan liet Marras een Sardijns tafereel met een dorpsplein en een lange, gedekte bruiloftstafel nabouwen. De modeshow werd een feest waar ook voorbijgangers welkom waren. De mooiste inspiratie? Haal die feestelijke sfeer naar je eigen zomer. Trek je mooiste jurk aan, dek de tafel buiten, nodig vrienden uit en maak van een gewone avond iets bijzonders.

En aanstaande bruiden opgelet: is de bruidsjurk geen droom? Zo zou iedereen wel willen trouwen.

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