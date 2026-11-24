Nationale Cultuurdag in Saigon, 24 november 2026. Foto Charlotte Mesman

Vandaag is het Nationale Cultuurdag hier in Vietnam, werd ons vanmorgen verteld zodra we onze neus buiten de deur staken. De scholen zijn gesloten en ook musea en andere culturele instellingen stellen hun deuren open voor het publiek. In het centrum van Saigon (ook wel Ho Chi Minh City) staan bovendien allerlei activiteiten op het programma. Jullie moeten maar eens gaan kijken, zei men. Voor mij was dit voldoende om even in de materie te duiken.

Nationale Cultuurdag in Vietnam

Nationale Cultuurdag in Vietnam is niet zomaar een feestdag. En dat geldt temeer voor vandaag, 24 november 2026. Het is sinds dit jaar (voor de eerste keer!) een officiële nationale feestdag in Vietnam, waarop werknemers een vrije dag met behoud van loon krijgen. Het is bovendien de eerste keer dat deze dag op deze manier wordt gevierd. De datum is niet toevallig gekozen: op 24 november 1946 vond in Hanoi de eerste Nationale Cultuurconferentie plaats. President Ho Chi Minh sprak daar de inmiddels beroemde woorden: ‘Cultuur moet de weg wijzen aan het volk’. Precies tachtig jaar later staat de Vietnamese cultuur opnieuw centraal, met festiviteiten in het hele land.

Modeshows op de Nguyễn Huệ

Een model tijdens de modeshow op Nationale Cultuurdag in Saigon. Foto ADVERSUS

Er ging bij mij direct een lichtje branden. Tijdens onze avondwandelingen van de afgelopen dagen door District 1 belandden we meer dan eens op de Nguyễn Huệ, de brede voetgangersboulevard in het hart van de stad. We hadden opgemerkt dat ze druk bezig waren met het opbouwen van allerlei installaties en podia. Een paar avonden geleden hadden we bovendien de generale repetitie voor een modeshow meegemaakt. Boven de catwalk had ik de datum 24 november zien staan. Aha! Dus de modeshow was ter gelegenheid van de Nationale Cultuurdag! (Het bleken uiteindelijk meerdere modeshows te zijn.)

Nguyễn Huệ verandert in één groot cultureel festival

Vanzelfsprekend zijn we vanavond even gaan kijken. Het was een waar delirium. Er waren misschien zelfs nog meer mensen op de been dan tijdens de vijftigste Bevrijdingsdag van 30 april 2025. Het verkeer was drukker dan ooit. Duizenden brommertjes en scooters stroomden richting het centrum. De parkeerplaatsen waren afgeladen vol.

Een van de vele parkeerplaatsen voor brommers en scooters in district 1 van Siagon. Foto Charlotte Mesman

Ook op de Nguyễn Huệ, het centrum van de metropool, was er bijna geen doorkomen aan. Overal stonden dichte hagen van mensen. De festiviteiten maakten deel uit van een groter cultureel programma, waarbij Vietnam zijn rijke culturele erfgoed en de diversiteit van het land in de schijnwerpers zette. Niet alleen traditionele kunstvormen, maar ook mode, hedendaagse cultuur en creatieve expressie kregen een plaats.

De optredens waren door de enorme drukte helaas moeilijk te zien. We vingen een glimp op van een modeshow met professionele modellen en een zekere miss Universe. De modellen showden schitterende gewaden.

Etnische dansevenementen tijdens de Nationale Cultuurdag in Saigon. Foto Charlotte Mesman

Er waren ook etnische dansoptredens met deelnemers uit verschillende landen, waaronder Vietnam, Indonesië, Thailand, de Filippijnen en zelfs Bulgarije.

Van traditionele klederdracht tot cosplay

Cosplay tijdens de Nationale Cultuurdag in Vietnam. Foto Charlotte Mesman

Opvallend waren de vele jongeren in cosplay-outfits. Ze werden omringd door andere jongeren met professionele fotoapparatuur, voor wie ze geduldig poseerden. Het was een heel andere vorm van culturele expressie dan de traditionele dansen en gewaden die we eerder hadden gezien, maar juist die combinatie maakte het evenement interessant.

Cosplay tijdens de Nationale Cultuurdag in Vietnam. Foto Charlotte Mesman

Toen ik een meisje vroeg of ik een foto van haar mocht maken, stond ze op, kwam ze naar me toe en nam ze uitgebreid de tijd om te poseren. Dat stelde ik erg op prijs.

Een bijzonder muzikaal optreden

Het mooist vond ik het zangoptreden met balletdansers. De muziek had iets enigmatisch. De combinatie van zang en dans maakte indruk op me. Een bijzonder moment te midden van alle drukte en uitbundigheid.

Saigon op zijn overweldigendst

De wandeling terug naar ons appartement was inspannend. Nog steeds stroomden brommertjes, scooters en inmiddels ook talloze elektrische auto’s van alle kanten toe. Oversteken is in Saigon sowieso al een kleine ramp, maar vanavond was het nog een stuk intenser.

De stad bevestigt weer eens wat ik ervan vind: intrigerend, prikkelend en overweldigend. Voor je rust moet je hier niet zijn. Het is, zoals ik altijd zeg, de meest gedetailleerde stad die ik ken. Visueel én auditief. De beelden die je opvangt, zijn telkens weer nieuw en intrigerend. Of het nu gaat om een slapend kind voor op de brommer met vader en moeder, een nostalgisch cafeetje met sfeervolle verlichting en boekenkasten langs de muur, of een oudere vrouw die gehurkt op de stoep in een tuiltje borden wast.

Misschien is dat ook wat een stad als Saigon zo bijzonder maakt. Je hoeft niet eens op zoek te gaan naar iets bijzonders. Het dient zich vanzelf aan, op iedere straathoek, in ieder steegje en soms midden in de grootste mensenmassa.

Een supermaan boven Saigon

Ondertussen stond er een supermaan boven Saigon. Op de Nguyễn Huệ was daar geen glimp van te zien, maar toen we bij de rotonde langs de rivier kwamen, piepte hij in volle glorie achter de wolken vandaan. Een kleine toegift na een avond vol indrukken.

Vuurwerk als spectaculaire afsluiting

Op het moment dat ik dit schrijf, barst buiten een gedonder los. Als ik niet had geweten dat er vuurwerk op het programma stond, zou ik het voor onweer hebben gehouden.

Om 21 uur wordt de Nationale Cultuurdag in Ho Chi Minhstad namelijk afgesloten met vuurwerk. Een passend slot van een avond waarop Saigon zich van zijn meest uitbundige kant heeft laten zien.