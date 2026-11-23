Bekijk de nieuwste brillentrends voor dames voor 2027: van opvallende brillen met acetaatmonturen tot fijne metalen en transparante monturen.

Een klassiek ovaal montuur in warm Havana-acetaat zorgt voor een frisse, moderne uitstraling. Foto ADVERSUS

Bijziend, verziend? Geen probleem (wij weten er alles van)! Maak van een imperfectie een deugd. Een bril is allang niet meer alleen een hulpmiddel om beter te zien. Het montuur bepaalt mede de uitstraling van je gezicht en kan een outfit net dat beetje extra karakter geven. Contactlenzen zijn dus lang niet altijd de beste optie. Een bril kan echt iets toevoegen. En dat komt goed uit, want de brillenmode voor lente en zomer 2027 heeft heel wat moois in petto.

Dat zagen we ook tijdens de afgelopen Paris Fashion Week, waar opvallend genoeg ook steeds meer modellen met een bril op de showlocatie verlaten. Natuurlijk kijken wij dan meteen welk type montuur ze hebben gekozen! Overigens kijken we voor ons trendreport niet alleen naar deze streetstylebeelden, maar ook naar de catwalkcollecties en de nieuwste ontwikkelingen die op internationale optiekbeurzen worden gepresenteerd. Zo krijgen we een goed beeld van de monturen die komend seizoen het modebeeld gaan bepalen. Van stevige, zwarte acetaatmonturen tot fijne metalen brillen, zachte ovalen en transparante monturen. We zetten de belangrijkste brillentrends voor dames voor 2027 voor je op een rijtje:

Wil je ook weten welke monturen dit jaar in de mode zijn? Bekijk dan ons overzicht van de brillentrends voor 2026.

1. Stevige acetaatmonturen: de bril mag gezien worden

Een stevig zwart montuur met details op de pootjes. De bril mag in 2027 gezien worden. Foto ADVERSUS

Als je graag een bril draagt die echt opvalt, kan je in 2027 kiezen voor een stevig acetaatmontuur. Grote, wat zwaardere monturen met een duidelijke bovenrand en een rechthoekige of zacht vierkante vorm blijven interessant. Het zijn brillen met aanwezigheid: ze geven je gezicht karakter en maken van een praktisch accessoire een belangrijk onderdeel van je look. Dit soort monturen blijven we dus zien (én dragen).

Naast effen zwarte monturen zien we ruimte voor bijzondere details. Denk aan decoratieve accenten op de brillenpootjes, metalen versieringen en opvallende scharnieren. Zo krijgt zelfs een vrij klassiek zwart montuur een uitgesproken, eigentijdse uitstraling.

2. Ovale brillen en warme Havana-tinten

Ovale monturen krijgen een eigentijdse retro-uitstraling in warme Havana-tinten. Foto Charlotte Mesman

De jaren 90 blijven een belangrijke inspiratiebron voor de brillenmode. Dat zien we onder meer terug in ovale monturen, die in 2027 een nieuwe plek in de collecties krijgen. De vorm is zachter dan die van de hoekige, geometrische brillen en heeft een ingetogen retro-uitstraling.

Vooral in warme Havana- en schildpadmotieven komen deze monturen mooi tot hun recht. Ook bruin, honing en cognac zijn interessante kleuren voor wie zwart eens wil afwisselen met iets zachters. Gouden details bij de scharnieren geven het geheel een elegante, warme afwerking.

De brillentrend voor 2027 is discreet en stijlvol. Een ovaal montuur heeft een herkenbaar vintage karakter, maar laat zich gemakkelijk combineren met moderne outfits.

3. Geometrische brillen met fijne metalen monturen

Een fijn metalen montuur met geometrische lijnen en een zachte roze tint. Licht, modern en elegant. Foto Charlotte Mesman

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de fijne metalen monturen. Vooral geometrische vormen zijn interessant voor lente en zomer 2027. Denk aan rechthoekige en vierkante brillen met duidelijke hoeken, strakke lijnen en een minimalistische uitstraling.

Een mooi voorbeeld is het fijne, lichtroze metalen montuur van Miu Miu die wij tijdens de Paris Fashion Week (oktober 2026) spotten – en fotografeerden. De hoekige vorm geeft de bril een moderne uitstraling, terwijl de zachte pastelkleur het ontwerp iets speelser maakt. Het is een mooi contrast met de stevige acetaatmonturen: minder volume, maar zeker niet minder karakter.

Ook andere lichte metaaltinten en combinaties van metaal en acetaat verdienen aandacht. Ze geven de klassieke bril een eigentijdse uitstraling zonder dat het montuur zwaar wordt.

4. Transparante en melkachtige monturen

Een andere interessante richting is die van transparante en semi-transparante monturen. We zien niet alleen volledig heldere monturen, maar ook zachte, melkachtige tinten zoals champagne, lichtbeige en rookgrijs.

5. De terugkeer van zachte retrovormen

Naast de uitgesproken geometrische monturen blijft er ruimte voor zachtere, meer klassieke vormen. Ronde brillen, ovale monturen en licht afgeronde rechthoekige modellen sluiten aan bij de retro-invloeden die al enkele seizoenen in de mode aanwezig zijn.

Ook de cat-eye krijgt een zachtere interpretatie. De omhooglopende buitenhoeken hoeven niet langer uitgesproken of scherp te zijn. Afgeronde contouren geven deze vrouwelijke klassieker een modernere uitstraling.

Het resultaat is een interessante mix van nostalgie en eigentijdse vormgeving. Je hoeft dus niet per se voor een opvallend montuur te kiezen om met de brillenmode van 2027 mee te gaan.

6. Van klassiek zwart tot warme kleuren

Ook op kleurgebied valt er wat te kiezen. Zwart blijven we zien, zeker bij stevige acetaatmonturen, maar daarnaast krijgen warme en zachtere tinten volop aandacht.

Havana, chocoladebruin, honing en cognac zijn mooie alternatieven voor zwart. Wie liever iets lichters draagt, kan kijken naar transparant acetaat in champagne, beige of zachtroze. Ook olijfgroen, rookgrijs en bordeaux zijn interessante kleuren om in de gaten te houden.

Bij de metalen monturen zorgen lichte rosé- en goudtinten voor een verfijnde uitstraling. Zo kan de kleur van het montuur het verschil maken tussen een klassieke bril en een opvallend modeaccessoire.

Welke bril kies je in 2027?

De brillenmode voor 2027 biedt behoorlijk wat variatie. Aan de ene kant zijn er de stevige, geometrische monturen die nadrukkelijk aanwezig mogen zijn. Aan de andere kant zien we fijne metalen brillen, zachte retrovormen en lichte, transparante materialen.

Of je nu houdt van een opvallend zwart montuur, een elegante ovale Havana-bril of een minimalistisch metalen ontwerp: er is volop ruimte om met je bril je persoonlijke stijl te benadrukken.

Bij het kiezen van een nieuw montuur spelen natuurlijk niet alleen trends een rol. Ook de vorm van je gezicht, de verhoudingen van het montuur en je persoonlijke voorkeur zijn belangrijk. Lees daarom ook onze gids: welk montuur past bij jouw gezicht?

Ook op modegebied zijn er volop nieuwe ideeën voor het komende seizoen. Bekijk ook de modetrends voor lente/zomer 2027 en laat je inspireren door de nieuwste looks van de internationale catwalks.