Weekhoroscoop

Benieuwd wat de week van 22 tot 29 november 2026 voor jou in petto heeft? Je weekhoroscoop vertelt je er meer over. De laatste week van november brengt nieuwe inzichten, verrassende gesprekken en de behoefte om plannen concreet te maken. De volle maan in Tweelingen op 24 november zet communicatie en persoonlijke keuzes in het licht. Mars verhuist op 25 november naar Maagd en moedigt aan om ideeën om te zetten in actie en meer structuur aan te brengen in je dagelijks leven.

Lees je weekhoroscoop en laat je inspireren door de kansen, ontmoetingen en inzichten die op je pad komen. Scroll naar jouw sterrenbeeld. We wensen je een fijne week!

Inzicht van de week: Je hoeft niet alle antwoorden te kennen om de eerste stap te zetten. Soms ontstaat de duidelijkheid pas onderweg.

Wil je meer weten over wat de sterren voor jou in petto hebben? Lees dan ook je maandhoroscoop en ontdek wat de komende dagen je brengen in liefde, werk en geluk.

Weekhoroscoop van 22 tot en met 29 november 2026

Boogschutter (22 november – 21 december)

Je verjaardagstijd is aangebroken, Boogschutter! Nu de zon jouw sterrenbeeld binnenkomt, begint een periode waarin je weer nadrukkelijker naar je eigen wensen en ambities kijkt. Wat wil je de komende maanden bereiken? Misschien begint het te kriebelen om een reis te organiseren, een opleiding te volgen of eindelijk werk te maken van een idee dat al langer door je hoofd speelt. Vertrouw op dat enthousiasme, maar geef jezelf ook de tijd om uit te zoeken wat je werkelijk wilt.

De volle maan op 24 november zet relaties en communicatie in het licht. Een gesprek kan je aan het denken zetten of duidelijk maken wat je van iemand verwacht. In de liefde mag je wat duidelijker zijn over je verlangens. Heb je een relatie, bespreek dan eens welke dromen jullie samen willen waarmaken. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die niet meteen in hun gebruikelijke plaatje past.

Financieel is het verstandig om niet iedere impuls te volgen. Je mag jezelf best iets gunnen, maar houd ook oog voor de grotere plannen die je wilt realiseren.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Niet alles hoeft deze week zichtbaar resultaat op te leveren, Steenbok. Misschien ben je ongeduldig omdat een project of persoonlijke kwestie minder snel vooruitgaat dan je had gehoopt. Gebruik deze dagen om achter de schermen wat zaken op orde te brengen. Een goed gesprek, een praktische voorbereiding of een kleine aanpassing kan later een groot verschil maken. Je hoeft niet voortdurend op de voorgrond te staan om vooruitgang te boeken.

Vanaf 25 november, wanneer Mars naar Maagd verhuist, komt er astrologisch gezien meer nadruk op structuur, planning en het uitwerken van ideeën. Dat sluit goed aan bij jouw behoefte om vooruit te kijken. Misschien krijg je zin om een opleiding te volgen of alvast plannen te maken voor het nieuwe jaar.

Ook in je sociale leven mag je wat selectiever zijn. De feestdagen komen dichterbij en de uitnodigingen zullen waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. In de liefde is het belangrijk om niet alleen over praktische zaken te praten. Een beetje romantiek en aandacht voor elkaar kunnen wonderen doen.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Een interessant idee kan deze week onverwacht een heel nieuw perspectief openen, Waterman. De volle maan in Tweelingen op 24 november stimuleert nieuwsgierigheid, creativiteit en uitwisseling. Misschien raak je geïnspireerd door iemand die je ontmoet of lees je iets waardoor je ineens anders naar een bepaalde situatie kijkt. Laat je nieuwsgierigheid het werk doen. Je hoeft nog niet meteen te weten waar een nieuw inzicht je naartoe brengt.

Op werkgebied is samenwerking belangrijker dan je denkt. Je hebt vaak originele ideeën, maar juist door ze met anderen te delen, kunnen ze uitgroeien tot iets concreets. Sta open voor suggesties, ook wanneer iemand een heel andere aanpak voorstelt.

In de liefde mag het wat speelser. Plan eens iets wat niet tot jullie gebruikelijke bezigheden behoort. Singles kunnen via vrienden of een gezamenlijke interesse iemand ontmoeten die hun nieuwsgierigheid prikkelt. Een goed gesprek kan zomaar het begin zijn van een verrassende kennismaking. Je hoeft niet direct te weten of er een toekomst in zit. Geniet van het contact en laat de rest vanzelf duidelijk worden.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Je hebt deze week behoefte aan betekenisvolle momenten, Vissen. Oppervlakkige gesprekken en verplichtingen kosten je misschien meer energie dan anders. Je zoekt liever het gezelschap op van mensen bij wie je jezelf kunt zijn. De volle maan in Tweelingen op 24 november kan bovendien bepaalde onderwerpen in je privéleven onder de aandacht brengen. Misschien is het tijd om een kwestie binnen je familie bespreekbaar te maken of eens eerlijk te zeggen wat je nodig hebt.

Ook professioneel kun je merken dat je toe bent aan meer voldoening. Vraag jezelf eens af welke onderdelen van je werk je echt plezier geven en waar je vooral op de automatische piloot functioneert. Vanaf 25 november helpt de invloed van Mars in Maagd je om praktische stappen te zetten en ideeën concreter te maken.

In de liefde is dit een mooie week om iets persoonlijks te delen. Laat iemand wat meer van je binnenwereld zien. Singles kunnen zich aangetrokken voelen tot iemand met wie ze niet alleen lachen, maar ook echt ergens over kunnen praten. Dat gevoel van herkenning kan bijzonder zijn.

Ram (21 maart – 19 april)

Je bent klaar voor actie, Ram, maar deze week vraagt om een iets andere aanpak. Niet iedere uitdaging hoeft met snelheid en overtuigingskracht te worden opgelost. De volle maan in Tweelingen op 24 november kan een gesprek of een uitwisseling van ideeën in een stroomversnelling brengen. Misschien ontdek je dat iemand met een heel andere kijk op de zaak je juist verder kan helpen. Luister goed voordat je een beslissing neemt.

Privé mag er wat meer avontuur in je agenda komen. Misschien is het tijd om een uitstapje te plannen, een nieuwe sport uit te proberen of een activiteit op te pakken die je al langer interesseert. Je hebt behoefte aan beweging en nieuwe prikkels.

In de liefde is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Een opmerking kan anders bedoeld zijn dan je aanvankelijk denkt. Singles mogen best het initiatief nemen, maar geef een nieuwe ontmoeting ook de kans om rustig te groeien. Niet alles hoeft meteen te vonken. Soms ontstaat aantrekkingskracht juist wanneer je iemand wat beter leert kennen.

Stier (20 april – 20 mei)

Een kwestie waar je al een tijdje mee rondloopt, vraagt deze week om een beslissing, Stier. Misschien gaat het om een financiële keuze, een verandering in je woonsituatie of een afspraak die je steeds voor je uitschuift. Je houdt niet van overhaaste beslissingen, en dat is nu juist je kracht. Verzamel de informatie die je nodig hebt en vertrouw vervolgens op je gezonde verstand. Je hoeft niet eindeloos te blijven twijfelen.

Vanaf 25 november brengt Mars in Maagd een praktischere, doelgerichte energie met zich mee. Dat kan je helpen om een creatief idee of persoonlijk plan eindelijk concreet te maken. Misschien krijg je zin om iets nieuws te ondernemen waar je al langer over nadenkt.

Op sociaal gebied kan iemand je verrassen met een uitnodiging of een voorstel waar je zelf niet aan had gedacht. Sta er eens voor open. In de liefde draait het om vertrouwen en wederkerigheid. Singles kunnen iemand tegenkomen die op het eerste gezicht niet hun type is. Kijk vooral naar hoe iemand je laat voelen, niet alleen naar het plaatje.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

De volle maan staat deze week in jouw sterrenbeeld, Tweelingen, en dat kan je extra bewust maken van wat je bezighoudt. Misschien valt er eindelijk een kwartje of krijg je door een gesprek een heel andere kijk op een situatie. Je gedachten gaan alle kanten op, maar juist door informatie uit te wisselen en vragen te stellen, kun je tot verrassende inzichten komen. Let wel op dat je niet te snel conclusies trekt.

Op werkgebied kan een idee dat je eerder hebt geopperd opnieuw aandacht krijgen. Dit is een goed moment om je plannen verder toe te lichten en te laten zien wat je ermee wilt bereiken. Je communicatieve talent komt goed van pas.

In de liefde mag je wat meer diepgang toelaten. Humor en luchtigheid zijn belangrijk voor je, maar soms ontstaat juist de mooiste verbinding wanneer je een serieus onderwerp niet uit de weg gaat. Singles kunnen een leuke klik ervaren met iemand die hun geest prikkelt. Een goed gesprek is voor jou minstens zo aantrekkelijk als een mooie glimlach.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Je hoeft deze week niet overal een antwoord op te hebben, Kreeft. Misschien ben je bezig met een persoonlijke kwestie die wat meer tijd vraagt. Gun jezelf die ruimte en probeer niet voortdurend rekening te houden met de verwachtingen van anderen. Je mag je eigen tempo bepalen. Dat betekent niet dat je stil blijft staan, maar dat je bewuster kiest welke richting je op wilt.

De volle maan in Tweelingen op 24 november nodigt uit om ook eens stil te staan bij wat je liever voor jezelf houdt. Misschien heb je behoefte aan wat meer rust of wil je een bepaalde situatie eerst goed verwerken voordat je er met anderen over praat. Luister naar dat gevoel.

Vanaf 25 november helpt Mars in Maagd je om praktische zaken aan te pakken. Op financieel gebied kun je bijvoorbeeld eens kritisch naar terugkerende uitgaven kijken. In de liefde kan een klein gebaar veel betekenen. Laat merken dat je iemand waardeert, zonder daar een groot moment van te maken. Singles doen er goed aan vaker zelf contact te zoeken.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Je krijgt deze week de kans om iets te laten zien waar je goed in bent, Leeuw. Misschien word je gevraagd om een presentatie te geven, een initiatief te nemen of een creatieve oplossing te bedenken. Grijp die gelegenheid aan. Je enthousiasme werkt aanstekelijk en kan anderen over de streep trekken. Let er wel op dat je ook ruimte laat voor de inbreng van anderen. Een goed resultaat is nog mooier wanneer je het samen bereikt.

De volle maan in Tweelingen op 24 november kan je sociale leven een impuls geven. Een bijeenkomst, een uitnodiging of een gesprek met een bekende kan nieuwe plannen opleveren. Misschien ontmoet je iemand die je inspireert of je op een idee brengt waar je zelf nog niet aan had gedacht.

Privé mag je wat meer aandacht besteden aan je persoonlijke uitstraling. Een nieuwe look of een kledingstuk waarin je je geweldig voelt, kan je zelfvertrouwen een impuls geven. In de liefde is het tijd om de sleur te doorbreken. Singles mogen zich laten zien op plekken waar ze normaal niet zo snel komen. Een beetje avontuur kan verrassend uitpakken.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Er komt deze week een nieuwe energie op gang, Maagd. Op 25 november verhuist Mars naar jouw sterrenbeeld. Dat kan je extra daadkracht geven en je stimuleren om zaken aan te pakken die je al een tijdje voor je uitschuift. Misschien wil je een nieuwe gewoonte introduceren, een persoonlijk doel serieuzer nastreven of eindelijk een knoop doorhakken. Gebruik die energie verstandig en voorkom dat je jezelf met te veel plannen tegelijk overbelast.

De volle maan in Tweelingen op 24 november vestigt de aandacht op je professionele ambities en de richting die je op wilt. Een gesprek of een onverwachte ontwikkeling kan je aan het denken zetten over je volgende stap. Sta open voor nieuwe mogelijkheden, ook als ze niet helemaal overeenkomen met je oorspronkelijke plannen.

In de liefde is het belangrijk om minder op details te letten en meer naar het grotere geheel te kijken. Heb je een relatie, maak dan tijd voor iets leuks samen. Singles kunnen iemand leren kennen via een activiteit of interesse die ze zelf graag beoefenen. Een gedeelde passie vormt een mooie basis.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Er staat deze week iets op het programma dat je uit je gebruikelijke evenwicht kan halen, Weegschaal. Dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. De volle maan in Tweelingen op 24 november kan je blik verruimen en je inspireren om over je eigen grenzen heen te kijken. Misschien krijg je zin om een reis te plannen, je in een nieuw onderwerp te verdiepen of een beslissing te nemen die je eerder uitstelde. Laat je nieuwsgierigheid de richting bepalen.

Creatief gezien is dit een inspirerende periode. Je kunt zin krijgen om je interieur te veranderen, een nieuwe hobby te ontdekken of je garderobe een andere richting te geven. Laat je leiden door wat je mooi vindt, in plaats van door wat op dit moment populair is.

In de liefde is er ruimte voor meer spontaniteit. Verruil een vertrouwde afspraak eens voor iets onverwachts. Een gezamenlijk uitstapje of een avond met een verrassende invulling kan jullie dichter bij elkaar brengen. Singles kunnen via een sociale gelegenheid een interessante ontmoeting hebben. Wees niet te bescheiden om te laten merken dat je iemand leuk vindt.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Je kijkt met een scherpere blik naar je eigen ambities, Schorpioen. Misschien besef je dat je de afgelopen tijd veel energie hebt gestoken in iets wat niet helemaal meer bij je past. Dat inzicht kan even confronterend zijn, maar biedt ook vrijheid. Je hoeft niet vast te houden aan een keuze die je ooit hebt gemaakt. Je mag je plannen bijstellen en een andere richting inslaan.

De volle maan in Tweelingen op 24 november kan je bewust maken van onderwerpen die je liever niet aanraakt. Misschien gaat het om een financiële afspraak, een gedeelde verantwoordelijkheid of een kwestie waarin vertrouwen een rol speelt. Een open gesprek kan meer duidelijkheid brengen dan je verwacht.

Op het werk kun je een kwestie die eerst ingewikkeld leek ineens een stuk duidelijker zien. Vertrouw op je vermogen om door te vragen en de kern te ontdekken. In de liefde is het tijd om oude irritaties niet langer mee te slepen. Singles mogen zich openstellen voor iemand die emotioneel wat toegankelijker is dan de types die ze normaal aantrekken. Dat kan een verfrissende ervaring zijn.

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