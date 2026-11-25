De boyfriend manicure van Miu Miu voor lente/zomer 2027: kersenrode nagels die juist mooi zijn omdat ze niet perfect gelakt zijn. Foto ADVERSUS

Dit jaar hoeft je rode nagellak met kerst niet perfect aangebracht te zijn. Sterker nog, hoe slordiger, hoe beter! Tijdens de modeshow van Miu Miu voor lente/zomer 2027 tijdens de Paris Fashion Week zagen we een wel heel bijzondere manicure. De nagels van de modellen waren gelakt in een vrolijke kersenrode kleur, maar netjes was anders! De nagellak zat niet alleen op het nagelbed maar ook op de nagelriemen en soms zelfs op de huid. Maak kennis met de boyfriend manicure: een nageltrend die perfectionisten onder ons misschien even doet slikken, maar die ook iets heerlijk bevrijdends heeft.

Ook in make-upland zien we verrassende beautylooks voor het nieuwe seizoen. Bekijk de make-uptrends voor lente/zomer 2027 en ontdek welke kleuren en effecten komend seizoen de toon zetten.

De boyfriend manicure: rode nagels met een knipoog

Kersenrode nagellak buiten de lijntjes: de boyfriend manicure van Miu Miu voor lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

De bedenker van deze opvallende manicure is de Japanse nagelstyliste Mei Kawajiri, die al meerdere seizoenen met Miu Miu samenwerkt (in samenwerking met Miuccia Prada natuurlijk). Voor de lente/zomercollectie 2027 koos ze voor een heldere kersenrode nagellak, Red Cherry van Manucurist, die allesbehalve zorgvuldig werd aangebracht. Geen strakke randjes en vooral geen wattenstaafje om de kleine uitschieters weg te werken.

De naam boyfriend manicure verwijst naar het idee dat je vriend je nagels heeft gelakt. Of misschien heeft een kind of een geliefde je geholpen en is het daarbij niet helemaal goed gegaan. Het resultaat is een manicure die eruitziet alsof je haast had, je nagels zelf even snel hebt gedaan en vervolgens zonder verdere correcties de deur uit bent gegaan.

Het is een beetje alsof je de gebruikelijke salonmanicure halverwege het proces hebt laten zitten. En dat is precies de bedoeling!

Weg met de perfecte clean girl-nagels

Geen perfect gelakte nagelriemen, maar juist lekker slordig: de opvallende rode manicure van Miu Miu. Foto ADVERSUS

Deze nageltrend gaat lijnrecht in tegen de perfectie die de afgelopen jaren zo nadrukkelijk in beautyland aanwezig was. Denk aan de clean girl-esthetiek, glanzende nagels zonder ook maar één foutje en manicurelooks waarbij zelfs de kleinste details tot in de puntjes verzorgd zijn.

Miu Miu kiest juist voor het tegenovergestelde. De slordige rode nagels voelen spontaan, een beetje rebels en vooral heel menselijk aan. In combinatie met de natuurlijke, wapperende kapsels en de minimalistische make-up tijdens de show kreeg de hele beautylook iets natuurlijk ruigs.

De boyfriend manicure is bovendien niet helemaal nieuw. Mei Kawajiri experimenteerde bij eerdere Miu Miu-shows al met verrassende nagellooks. Deze keer gaat ze alleen nog een stapje verder door de onvolmaaktheid zelf tot het uitgangspunt te maken.

Zo draag je de slordige rode nagellaktrend

Een close-up van de boyfriend manicure: rode nagels met een nonchalante, bewust imperfecte afwerking. Foto Charlotte Mesman

Je hoeft voor deze look – je raadt het al – niet naar de nagelsalon. Sterker nog, thuis aan de slag gaan past misschien wel het beste bij het idee. Kies een mooie, heldere kersenrode nagellak en breng die aan zoals je dat normaal gesproken juist probeert te vermijden: met een paar uitschieters langs de nagelranden en wat kleur op de nagelriemen.

Het hoeft niet overdreven te worden. Het idee is niet dat je je nagels helemaal onder de nagellak smeert, maar dat je de gebruikelijke perfectie even loslaat. Het effect is bijna vertederend.

En de boodschap is duidelijk: met de feestdagen voor de deur hoeven je rode nagels niet allemaal even netjes te zijn. Geen stress over een klein foutje, geen haastige correcties en geen perfect gelakte nagelriemen. De boyfriend manicure bewijst dat een beetje nonchalance soms juist heel modieus kan zijn. En makkelijk!

Intentional imperfection

En let op: de boyfriend manicure voor 2027 laat zien dat we de trend van intentional imperfection nog lang niet achter ons laten. Ook in de mode zien we dit seizoen bewust imperfecte combinaties, van kledingstukken die ogenschijnlijk niet bij elkaar passen (intentional layering) tot onverwachte kleurcombinaties. Ook in de haarstyling wordt die nonchalante, ongepolijste uitstraling doorgetrokken. Perfectie? Die mag voorlopig even op vakantie!