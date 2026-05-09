Tokio en Japan: tempels, shoppen, herfstkleuren en dagtrips

Tokio is een stad van contrasten. Wolkenkrabbers en neonlichten gaan er moeiteloos samen met eeuwenoude tempels, verstilde tuinen en traditionele wijken waar de tijd trager lijkt te gaan. Tijdens mijn vele reizen naar Japan – en de laatste jaren met langere verblijven in Tokio – ontdekte ik niet alleen het moderne stadsleven, maar ook de rust van tempels, de schoonheid van de herfst en verrassende dagtrips buiten de stad.
Op deze pagina vind je mijn artikelen over Tokio, dagtrips vanuit Tokio, Japanse cultuur, eten, beauty en bijzondere plekken die je reis nét dat beetje anders maken.
Tokio: tempels, cultuur en verborgen plekken
Wie Tokio alleen kent van de drukte rond Shibuya of de neon van Akihabara, mist een groot deel van de stad. Juist de rustigere buurten, tempels en musea laten een heel andere kant van Japan zien.
Traditioneel Tokio en tempels
- Japan: bezoek aan de Sensō-ji tempel in Tokio
- Tempels bezoeken in Tokio. De Hie-tempel, een berggod en apen
- Yanaka, parel in Tokio. Tempels, smalle straatjes en beeldhouwwerken
- Yanaka, traditioneel Tokio. Hier moet je zijn voor het echte Tokio
Kunst, cultuur en musea
- Tokio. Het Nezu Museum en de Meiji Memorial Picture Gallery
- Herfst in Tokio. Het Keizerlijk Paleis. Van Marunouchi tot Nijūbashi
- Schitterende herfstkleuren in de Oostelijke Tuinen van het Keizerlijk Paleis in Tokio
Modern Tokio en trends
- Japanse nerds zoeken heil (en vertier) in Akihabara. Waar nerd zijn een trend is…
- Terug in Tokio. Shopping, underground party, ballet lessen
- Trends spotten in Tokio, geisha’s spotten in Kioto
Dagtrips vanuit Tokio
Wie langer in Tokio verblijft, ontdekt al snel hoe makkelijk het is om de stad even achter zich te laten. Vanuit Tokio reis je in korte tijd naar bergen, tempels, stranden en kleinere historische steden.
Kamakura: zee, tempels en Mount Fuji
Op amper een uur van Tokio ligt Kamakura, een relaxte kuststad met stranden, tempels en — op heldere dagen — zicht op Mount Fuji.
Mount Takao: herfstkleuren en natuur
Mount Takao is een van de populairste uitstappen vanuit Tokio, vooral in de herfst wanneer de bergen kleuren in rood en goud.
Kyoto: Shinkansen-avontuur en geisha’s
Ook de antieke stad Kyoto kan als dagtrip met de shinkansen vanuit Tokio bezocht worden. Kyoto staat van oudsher bekend om zijn traditionele theehuizen en geisha’s, vooral in historische wijken als Gion, waar eeuwenoude Japanse kunst, muziek en gastvrijheid nog altijd voortleven.
Japanse lifestyle, eten en cultuur
Japan draait niet alleen om tempels en steden. Ook het dagelijkse leven, eten, beautyrituelen en kleine culturele verschillen maken reizen door Japan zo bijzonder. De Japanse keuken is niet alleen sushi.
Japans eten en culinaire ervaringen
- Japanse ‘raindrop cake’. Een culinaire uitdaging (zonder calorieën)
- Les 1 Japans eten met een Japanse vriendin. Curry en dumplings. Oishi!
- Les 2 Japans eten met een Japanse vriendin. Japanse groene thee
- Les 3 Japans eten met een Japanse vriendin. Bangkok. Kippenhart en avondklok
- Les 4 Japans eten met een Japanse vriendin: zeedruiven en sinaasappelbier
- Les 5 Japans eten met een Japanse vriendin. Lunch. Streven naar perfectie
Beauty en lifestyle in Japan
- Project Kimono Party. Over kimono’s, sushi, sake en happy tears
- Beauty trends. Japans beautygeheim: de opgeklopte schuimbubbel. Top secret!
- Japan: voorverwarmde WC-brillen en koele badkamerbriesjes (cultuurschok)
Shoppen en trends in Tokio
Tokio is niet alleen een stad van tempels en tradities, maar ook een van de interessantste plekken ter wereld voor mode, beauty en shopping. Van kleine boetieks in rustige straatjes tot opvallende streetstyle en eigenzinnige subculturen: overal duiken trends op die later wereldwijd zichtbaar worden.
Tijdens mijn reizen naar Japan (en de Tokyo Fashion Weeks) ontdekte ik hoe sterk mode, design, beauty en lifestyle verweven zijn met het dagelijkse leven in Tokio. Deze sectie wordt binnenkort uitgebreid met artikelen over shoppen in Tokio, Japanse mode, beautytrends en bijzondere winkels.
Waarom Japan blijft fascineren
Wat mij telkens opnieuw aantrekt in Japan, is de combinatie van verfijning, rust, traditie en moderniteit. Een wandeling door Yanaka voelt compleet anders dan een avond in Akihabara. Tempels in Tokio hebben een andere sfeer dan de kust van Kamakura of de herfstbossen van Mount Takao.
Japan blijft verrassen – soms groots en indrukwekkend, soms juist in kleine details zoals een perfect verpakte doos met koekjes, een stille siertuin midden in Tokio of een verwarmde wc-bril op een koude ochtend.
Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe artikelen over Tokio, Japanse cultuur, trends, eten, beauty en bijzondere plekken in Japan.