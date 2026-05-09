10 Modetrends die je wilt shoppen in de januari-uitverkoop 2026. Foto Charlotte Mesman

10 Modetrends die je wilt shoppen in de januari-uitverkoop 2026

Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Foto Charlotte Mesman

Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Photo courtesy of Alexander McQueen SS 2026

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten?

4x Lentelooks voor een frisse update van jouw garderobe. Foto Charlotte Mesman

4x Lentelooks voor een frisse update van jouw garderobe

Trendystyle.net | Lifestyle | Tokio en Japan: tempels, shoppen, herfstkleuren en dagtrips

Tokio en Japan: tempels, shoppen, herfstkleuren en dagtrips

Ontdek Tokio en Japan door onze reizen: van tempels en wijken als Akihabara en Yanaka tot Kamakura, Mount Takao. Verder: shoppen, eten, cultuur.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Bijgewerkt
Akihabara in Tokio, Japan, bekend om elektronica, anime en moderne straatcultuur. Foto Charlotte Mesman
Akihabara in Tokio, Japan, bekend om elektronica, anime en moderne straatcultuur. Foto Charlotte Mesman

Tokio is een stad van contrasten. Wolkenkrabbers en neonlichten gaan er moeiteloos samen met eeuwenoude tempels, verstilde tuinen en traditionele wijken waar de tijd trager lijkt te gaan. Tijdens mijn vele reizen naar Japan – en de laatste jaren met langere verblijven in Tokio – ontdekte ik niet alleen het moderne stadsleven, maar ook de rust van tempels, de schoonheid van de herfst en verrassende dagtrips buiten de stad.

Op deze pagina vind je mijn artikelen over Tokio, dagtrips vanuit Tokio, Japanse cultuur, eten, beauty en bijzondere plekken die je reis nét dat beetje anders maken.

Tokio: tempels, cultuur en verborgen plekken

De Hōzōmon-poort, de binnenste poort van de Sensō-ji tempel in Tokio, Japan. Foto Charlotte Mesman
De Hōzōmon-poort, de binnenste poort van de Sensō-ji tempel in Tokio, Japan. Foto Charlotte Mesman

Wie Tokio alleen kent van de drukte rond Shibuya of de neon van Akihabara, mist een groot deel van de stad. Juist de rustigere buurten, tempels en musea laten een heel andere kant van Japan zien.

Traditioneel Tokio en tempels

Stenen trappen in Yanaka, een rustige en traditionele wijk in Tokio, Japan met oude straatjes en tempels. Foto Charlotte Mesman
Stenen trappen in Yanaka, een rustige en traditionele wijk in Tokio, Japan met oude straatjes en tempels. Foto Charlotte Mesman

Kunst, cultuur en musea

Modern Tokio en trends

Dagtrips vanuit Tokio

Wie langer in Tokio verblijft, ontdekt al snel hoe makkelijk het is om de stad even achter zich te laten. Vanuit Tokio reis je in korte tijd naar bergen, tempels, stranden en kleinere historische steden.

Kamakura: zee, tempels en Mount Fuji

Shichirigahama Beach met Enoshima-eiland, Kamakura, Japan. Foto Charlotte Mesman
Shichirigahama Beach met Enoshima-eiland, Kamakura, Japan. Foto Charlotte Mesman

Op amper een uur van Tokio ligt Kamakura, een relaxte kuststad met stranden, tempels en — op heldere dagen — zicht op Mount Fuji.

Mount Takao: herfstkleuren en natuur

Mount Takao is een van de populairste uitstappen vanuit Tokio, vooral in de herfst wanneer de bergen kleuren in rood en goud.

Kyoto: Shinkansen-avontuur en geisha’s

Ook de antieke stad Kyoto kan als dagtrip met de shinkansen vanuit Tokio bezocht worden. Kyoto staat van oudsher bekend om zijn traditionele theehuizen en geisha’s, vooral in historische wijken als Gion, waar eeuwenoude Japanse kunst, muziek en gastvrijheid nog altijd voortleven.

Japanse lifestyle, eten en cultuur

Japan draait niet alleen om tempels en steden. Ook het dagelijkse leven, eten, beautyrituelen en kleine culturele verschillen maken reizen door Japan zo bijzonder. De Japanse keuken is niet alleen sushi.

Japans eten en culinaire ervaringen

Beauty en lifestyle in Japan

Shoppen en trends in Tokio

Tokio is niet alleen een stad van tempels en tradities, maar ook een van de interessantste plekken ter wereld voor mode, beauty en shopping. Van kleine boetieks in rustige straatjes tot opvallende streetstyle en eigenzinnige subculturen: overal duiken trends op die later wereldwijd zichtbaar worden.

Tijdens mijn reizen naar Japan (en de Tokyo Fashion Weeks) ontdekte ik hoe sterk mode, design, beauty en lifestyle verweven zijn met het dagelijkse leven in Tokio. Deze sectie wordt binnenkort uitgebreid met artikelen over shoppen in Tokio, Japanse mode, beautytrends en bijzondere winkels.

Waarom Japan blijft fascineren

Wat mij telkens opnieuw aantrekt in Japan, is de combinatie van verfijning, rust, traditie en moderniteit. Een wandeling door Yanaka voelt compleet anders dan een avond in Akihabara. Tempels in Tokio hebben een andere sfeer dan de kust van Kamakura of de herfstbossen van Mount Takao.

Japan blijft verrassen – soms groots en indrukwekkend, soms juist in kleine details zoals een perfect verpakte doos met koekjes, een stille siertuin midden in Tokio of een verwarmde wc-bril op een koude ochtend.

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe artikelen over Tokio, Japanse cultuur, trends, eten, beauty en bijzondere plekken in Japan.

Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

Meer op Trendystyle.net

Glossy kapsels worden in 2026 een stuk minder braaf

Jouw weekhoroscoop voor 10 tot 17 mei 2026

MEER OP TRENDYSTYLE
Lage taille jeans met militair jasje, denim trend voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Alexander McQueen

Dit zijn de nieuwste spijkerbroeken trends voor lente zomer 2026

Vijf grote brillentrends 2026. Foto Charlotte Mesman

Vijf grote brillentrends 2026: dit draag je dit jaar op je neus

Dit zijn de grootste rokkentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Dior

Dit zijn de grootste rokkentrends voor lente zomer 2026

Het coolste kapsel van 2026: de butterfly cut, nu ook als butterfly bob! Foto ADVERSUS

Het coolste kapsel van 2026: de butterfly cut, nu ook als butterfly bob!

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2026

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com