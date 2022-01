Zo ontzettend mooi is natuurlijk grijs haar

Grijs haar is een super haarkleurtrend voor 2022. Twijfel je om je natuurlijk grijze haren te omarmen, dan halen we je met streetstyle foto’s vast over de streep!

Haarkleurtrends 2022. Grijs haar trends & tips. Model: Luciana Borges. Foto: Charlotte Mesman

Iedereen weet het inmiddels: grijs haar is huge! Nooit eerder was grijs haar een zo’n enorme haarkleurtrend. Het leuke is dat je deze grijs-haar-trend twee kanten op kunt: je kunt je haar grijs verven of je kunt je natuurlijke grijze haren – als je die hebt – omarmen. Die laatste optie is volgens ons meteen het meest interessant. Eindelijk zijn dames met grijze haar in het voordeel!

Hebben we al die jaren gezwoegd, geploeterd én betaald om grijze haren te camoufleren, ontdekken we opeens hoe ontzettend mooi natuurlijk grijs haar wel niet kan zijn! Eigenlijk waren we allemaal helemaal betoeterd. De oplossing lag voor de hand. Het enige wat je moet doen, is je eigen grijze haren pamperen en verfraaien. Dat is overigens heel wat gemakkelijker dan je haar keer op keer dekkend verven en vechten tegen uitgroei.

Bijkomend voordeel van niet meer (dekkend) verven: omdat je haar niet meer keer op keer door schadelijke chemische behandelingen wordt geteisterd, kun je het ook weer lang gaan dragen!

Nog niet overtuigd? Bekijk de streetstyle foto’s van model Luciana Borges maar eens. Dit Braziliaanse fashion model (wij fotografeerden haar tijdens de Milan Fashion Week) laat zien hoe vrouwelijk, stijlvol en charmant grijs haar is.

5x Grijs haar tips

Wat kun je doen als je verft maar wilt overstappen op natuurlijk grijs haar?

Gewoon met opgeheven hoofd door die nare uitgroei fase heen gaan.

Je haar kort(er) laten knippen zodat je sneller van het haarverfgedeelte af bent.

Je haar kort(er) laten knippen zodat je sneller van het haarverfgedeelte af bent.

Je haar laten grey blenden: kunstige highlights laten zetten in toonaarden die aansluiten bij je haarverf die nog moet uitgroeien. Je grijze haren gaan in de highlights op. Je kunt dit blijven doen – het is een erg mooie manier om je grijze haren te dragen – of de highlights, net zoals je haarverf, op den duur laten uitgroeien. In de tussentijd kom je met mooi haar door de uitgroei-fase heen.

: kunstige highlights laten zetten in toonaarden die aansluiten bij je haarverf die nog moet uitgroeien. Je grijze haren gaan in de highlights op. Je kunt dit blijven doen – het is een erg mooie manier om je grijze haren te dragen – of de highlights, net zoals je haarverf, op den duur laten uitgroeien. In de tussentijd kom je met mooi haar door de uitgroei-fase heen. Heb je eenmaal je natuurlijke grijze haarkleur dan kun je het verfraaien met een kleurshampoo of -conditioner.

