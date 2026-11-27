Op cadeautjesjacht? Laat je inspireren door de allernieuwste mode- en beautytrends voor winter 2026 2027. 11x Cadeautips. Wij worden er zelf blij van :-)

11x Kadotips voor de feesten, geïnspireerd op de mode- en beautytrends

Op zoek naar cadeautjes voor je moeder, je zusjes, je vriendinnen? Of voor jezelf? Laat je inspireren door de allernieuwste beautytrends en modetrends voor winter 2026 2027. Cadeautjes kopen (think: Black Friday, Sinterklaas, Kerst) was nog nooit zo gemakkelijk. Er zijn zoveel leuke, kleine en niet al te dure items die onze winterlook luister bijzetten. En waar we vrolijk van worden. Neem ons lijstje met cadeautips maar eens door.

11x Cadeautips voor de feesten 2026

Met deze elf mode- en beautyfavorieten zit je goed! Van hippe winteraccessoires en opvallende haartrends tot een klassieke rode lippenstift: dit zijn de cadeautjes waarmee je iedere mode- en beautyliefhebbers blij maakt.

Gebreide hoofdband. De gebreide hoofdband is dé microtrend van deze winter! Je kent hem misschien van de skipistes, maar dit seizoen duikt hij ook op in het straatbeeld. Draag hem niet alleen tijdens een wintersportvakantie, maar juist ook bij een lange, elegante winterjas. Het contrast tussen sportief en chic maakt deze look zo leuk. Kies voor een grofgebreid model, een zachte wolmix of een opvallende kleur. Warm, praktisch én verrassend stijlvol! Beenwarmers. Ze zijn terug! Beenwarmers geven je outfit meteen een modieuze twist. Draag ze over je panty’s of leggings, of combineer ze met een rok en laarzen. Een heerlijk cadeau voor wie graag met trends experimenteert. Haarspelden in Korean style (K-clips). Haarspelden zijn terug, maar vergeet de klassieke schuifspeldjes! Dit seizoen laten we ons inspireren door de Koreaanse haartrends. Vooral de zogenaamde K-clips zijn populair: ovaalvormige speldjes met een simpele clip. Je draagt ze solo als subtiel accent of juist met meerdere speldjes bij elkaar voor een uitgesproken effect. Een klein, betaalbaar modeaccessoire waarmee je je kapsel meteen een trendy update geeft! Sjaal met Bambi-print. Dierenprints blijven inspireren, maar deze winter mag het allemaal wat speelser. Een sjaal met een schattige Bambi-print is helemaal van nu en geeft zelfs de meest eenvoudige winterjas een originele uitstraling. Een sprookjesachtige blikvanger! Zigzaghaarband. De zigzaghaarband maakt een opvallende comeback en is uitgegroeid tot een van de leukste haartrends van dit seizoen. Modehuis Miu Miu gaf dit nostalgische accessoire een nieuwe, modieuze impuls en sindsdien is de zigzaghaarband niet meer weg te denken uit het modebeeld. Het haarbandje uit de jaren negentig en zero’s is terug, maar dan in een eigentijdse uitvoering. Draag hem met los haar voor een nonchalante look of combineer hem met een strakke paardenstaart. Een klein accessoire met een groots mode-effect! Lange handschoenen. Extra lange handschoenen geven je winteroutfit een elegante, bijna dramatische uitstraling. Draag ze onder een jas met driekwartmouwen, bij een feestjurk of gewoon als opvallend accessoire. Vooral exemplaren van soepel leer of zacht suède zijn prachtig. Faux fur trapper hat. Vergeet de gewone wintermuts! De faux fur trapper hat, de heerlijk zachte bontmuts met oorflappen, is een opvallend winteraccessoire. Lekker warm en tegelijkertijd een echte fashion statement. Kies voor een naturel tint of ga juist voor een opvallende kleur. Klassieke donkergroene regenlaarzen. Kaplaarzen zijn hot, ook als het niet regent. Ze geven je winteroutfits dat nonchalante je-ne-sais-quoi. Klassieke donkergroene exemplaren maken opnieuw hun opwachting als modieus winteraccessoire. Combineer ze met een jeans, een wollen rok of een oversized jas. Praktisch én stijlvol! Rode lippenstift. Een echte klassieker die niet in je beautycollectie mag ontbreken. Rode lippen zijn feestelijk, vrouwelijk en geven iedere look direct meer uitstraling. Kies voor een klassieke dieprode tint of een wat frissere, heldere roodtint. Met rode lippenstift zit je tijdens de feestdagen altijd goed! Minitasje. Minitasjes blijven een leuke aanvulling op je garderobe. Ze zijn misschien niet altijd even praktisch, maar wel ontzettend charmant. Kies voor een exemplaar met een bijzondere structuur, een metallic finish of een opvallend detail. Je hebt er nooit genoeg van! Een stijlvolle pyjama. Misschien wel een van de fijnste cadeaus om te krijgen! Een mooie pyjama van zacht katoen, satijn of een andere comfortabele stof maakt ook thuis een feestje van je outfit. Perfect voor luie winterochtenden, gezellige kerstdagen en ontspannen avonden.

Lees ook:

Originele en betaalbare Sinterklaas cadeautips voor hem

Een persoonlijk cadeau voor je moeder kiezen: zo pak je het aan

Cadeau-etiquette: zo voorkom je blunders bij het geven