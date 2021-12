Kadotips. Ken jij de kado-etiquette?

Kleine kado’s houden de vriendschap in stand, overdreven grote kado’s kunnen funest zijn. Degene die het kado ontvangt, kan zich verplicht voelen om de gever bij de eerstvolgende gelegenheid een even groot (of zelfs nog groter) kado te schenken, en misschien kan hij of zij zich dat niet veroorloven.

De mooiste kado’s zijn persoonlijke geschenken die met zorg zijn uitgezocht. Altijd in de roos zijn: een boek dat gaat over een onderwerp waar de ontvanger dol op is, een item voor zijn of haar verzameling exotische ‘wie weet wat’ of een item waar hij of zij al jaren naar op zoek is.

Maar er zijn ook gelegenheden waarvoor het niet zo belangrijk is dat kado persoonlijk is, zoals een verjaardag van een vage kennis. Heb je voor het sinterklaasfeest op kantoor bij het loten de naam getrokken van een collega die je eigenlijk niet kent, dan zou een persoonlijk kado zelfs vreemd over kunnen komen. Voor deze gelegenheden zijn geparfumeerde kaarsen, fotolijstjes, bestsellers van het moment of de zogenaamd ‘coffee-table books’ (een boek met foto’s of een boek over kunst) perfect.

Andere vingerwijzingen die onaangename blunders kunnen voorkomen, zijn:

Geef de kadootjes die je zelf hebt ontvangen niet door aan anderen, tenzij het kado perfect is toegesneden op degene aan wie je je kado wilt ‘doorschuiven’. Het is heel vervelend als de ontvanger erachter komt dat je voor hem of haar niets eens de moeite hebt genomen om naar de winkel te gaan. Alleen als de ontvanger er echt heel blij mee is, zal hij of zij er gemakkelijk overheen stappen.

Geef geen boeken aan mensen waarvan je weet dat ze niet eens een tijdschrift bij de kapper openslaan. Het boek zal met nonchalance – bij de andere ongelezen boeken – in de boekenkast worden gezet en spoedig bedekt zijn met een laagje stof.

Badartikelen en make-up kun je beter alleen aan goede vriendinnen of aan je moeder kado doen. Een antirimpel-crème of een stuk zeep (hoe duur het ook was) zou wel eens verkeerd kunnen worden begrepen.

Denk even na voordat je aan het kopen slaat. Zo zou het afschuwelijk zijn als je je vriendin die net 20 kilo is aangekomen een beeldig lingeriesetje voor de sint zou schenken. Een servies voor een vriendin die net aan het scheiden is, zou ook behoorlijk gênant kunnen zijn.

Speciale aandacht verdienen onze vrienden de huisdieren. Geef alleen een huisdier cadeau als je echt weet, dat het diertje gewenst is en weet dat er goed voor gezorgd kan worden. Anders kan dit cadeau wel eens helemaal verkeerd uitpakken, met alle gevolgen van dien ook voor het ‘cadeautje’ zelf.

Als je uitgenodigd wordt voor een kerstdiner informeer dan of het de gewoonte is dat er kerstkadootjes worden uitgewisseld. Is dat niet het geval, neem dan weelderig kerstboeket en een heerlijke fles wijn voor de gastvrouw mee.

TRENDYSTYLE