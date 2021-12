Modetrends winter 2021 2022. Bouclé, parels, tweed. Stijltips voor een up-to-date Parisienne look. Photo courtesy of Saint Laurent Fall 2021 (denim)

Zin in een nieuwe look? Experimenteer met de Parisienne look. De modetrends voor herfst winter 2021 2022 bieden ons alle benodigde items. Een heleboel heb je bovendien vast al in je kast want de Parisienne look is op klassiekers gebaseerd.

Wat is de Parisienne look?

Modetrends winter 2021 2022. Bouclé, parels, tweed. Stijltips voor een up-to-date Parisienne look. Photo courtesy of Valentino

Mocht je bij de woorden ‘Parisienne look’ aan Emily uit de (overigens supercoole) Netflix serie ‘Emily in Paris‘ denken (de associatie ligt voor de hand), weet dan dat Emily er met haar kleurrijke glamour look (die overigens ook héél cool was) nèt nààst zat. Je zou kunnen zeggen dat Emily ons de Amerikaanse interpretatie van de ‘Parisienne look’ liet zien waarin het er voor de echte Parisiennes te dik bovenop lag. Tone down is het motto van de Parijse femme. Juist dan krijgt je die chique twist.

De Parisienne look

Modetrends winter 2021 2022. Bouclé, parels, tweed. Stijltips voor een up-to-date Parisienne look. Photo courtesy of Celine

De Parisienne modelook is:

moeiteloos chic;

tot in de puntjes verzorgd zonder dat eraf spat;

ogenschijnlijk ingetogen, niet glamourous, vrouwelijk maar niet sexy;

verfijnd, tijdloos en staalt kwaliteit uit.

Zo creëer je de Parisienne look. Stijltips

Modetrends winter 2021 2022. Bouclé, parels, tweed. Stijltips voor een up-to-date Parisienne look. Photo courtesy of Celine

Investeer in klassieke kledingstukken en modeaccessoires, met name outerwear (jassen), tassen en schoenen.

en modeaccessoires, met name outerwear (jassen), tassen en schoenen. Mix casual items met één enkel (als je wilt: extravagant) top item .

met één enkel (als je wilt: extravagant) . Mix vrouwelijke items met mannelijke items (iets wat sowieso altijd een ultieme fashionlook oplevert).

items met items (iets wat sowieso altijd een ultieme fashionlook oplevert). Ga voor gedekte kleuren.

kleuren. Creëer een enkel kleuraccent met een chic accessoire .

. Ga voor klassieke prints : pied-de-poule, ruiten, strepen, dierenprints.

: pied-de-poule, ruiten, strepen, dierenprints. Draag niet meer dan één fantasie per outfit .

. Ga hoogwaardige, natuurlijke materialen (katoen, zijde, satijn, wol, kasjmier).

(katoen, zijde, satijn, wol, kasjmier). Investeer in een klassieke overjas .

. Less is more. Draag niet teveel accessoires bij elkaar maar ga voor topstukken. Parels zijn altijd goed.

Ga voor perfecte pasvormen en kledingstukken met geraffineerde details en afwerkingen.

en kledingstukken met geraffineerde details en afwerkingen. Draag rokken en jurken tot op de knie (niet lang). Mini-jurkjes en rokjes mogen ook mits je ze contrasteert met een paar klassieke schoenen: pumps met een halfhoge hak of ballerina’s.

Topitems voor een Parisienne look volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022: tweed jassen, bouclé jasjes, trench coats, lange kettingen, kleine jurkjes, pailletten, blouses met kraagjes.

Investeer in tijdloze top accessoires: handtassen, coole schoenen, zijden sjaaltjes, zonnebrillen, kettingen, horloges.

Houd je make-up simpel. No make-up make-up is jouw look.

Houd je haarstijl simpel. Het moet er verzorgd maar niet gekapt uitzien. Moeiteloos chic, weet je nog?

Modetrends winter 2021 2022. Bouclé, parels, tweed. Stijltips voor een up-to-date Parisienne look. Photo courtesy of Celine

Voorbeelden van Parisienne look combinaties:

Modetrends winter 2021 2022. Bouclé, parels, tweed. Stijltips voor een up-to-date Parisienne look. Photo courtesy of Saint Laurent Fall 2021 (denim)

Spijkerbroek met witte blouse en ballerina’s plus coole zonnebril.

Spijkerbroek met wit T-shirt plus tweed jas.

Spijkerbroek met paillettenblouse.

Smoking met supervrouwelijk blouse met strik.

Little black dress met oversized blazer of (met teddy gevoerd) biker jack.

Bouclé jasje op spijkerbroek of over mini-jurkje.

Rechte broek met blouse met strik.

Doorzichtige top met daarover een oversized blazer.

Modetrends winter 2021 2022. Bouclé, parels, tweed. Stijltips voor een up-to-date Parisienne look. Photo courtesy of Dior

Tot slot: experimenteer met deze très chique Parisienne look totdat je eigen stijl hebt gevonden! Waar daar gaat het tenslotte om.

