3x Nieuwe haartrends voor 2022. Hier kun je nu al iets mee! Photo courtesy of Versace

De haartrends voor 2022 laten een enorm gevarieerd beeld zien. De jaren ’90 blijven hun stempel drukken, maar natuurlijk ziet het er allemaal net weer even anders uit. We hebben drie comeback-trends voor je waar je direct mee aan de slag kunt.

Supersteil haar

Supersteil haar is iets dat we in de jaren ’90 al deden. Het is een geraffineerde en tegelijkertijd heel gemakkelijke trend, zeker als je van jezelf al vrij steil haar hebt. Je hoeft alleen maar met de steiltang aan de slag om je haar superglad te maken!

We zagen deze hair look onder meer op de catwalks voor zomer 2022 van Chanel (de hele show stond in het teken van de jaren ’90) en Versace. Bij Chanel met middenscheiding, bij Versace daarentegen waren de voorste lokken met gel naar achteren gebracht.

Gemillimeterd haar

Haartrends 2021. 3x Korte kapsels waar je de show mee steelt. Foto: Charlotte Mesman

Gemillimeterd haar duikt hier en daar weer op en zou wel weer eens een trend kunnen worden. De buzz cut is terug en vraagt om een flinke dosis lef.

Rafelige en niet strakke pony’s

Haartrends 2022. Het shag kapsel is cooler dan ooit. Actrice Greta Ferro. Foto: Charlotte Mesman

Pony’s waren het afgelopen jaar al een enorm item en dat blijven ze ook in het nieuwe jaar. De nieuwigheid: de rechte, strakke pony is op z’n retour, rafelige en ongeordende pony’s zijn dé trend.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je gedachten er alvast over gaan.

