Haartrends 2022. Zo zien de allernieuwste haarsnitten en haarkleuren eruit

Haartrends 2022. Allernieuwste haarsnitten en haarkleuren. Hair: Sharon Malcolm, make-up: Siobhan Luckie, styling: Magdelena Jacobs, ph Jack Eames

Het is ongelooflijk hoeveel er de afgelopen jaren in de haarmode is gebeurd. De kapseltrends, ook die voor 2022, zijn vernieuwend, inspirerend en vooral ook steeds verfijnder.

Hadden we het voorheen vooral over beach waves voor lang en halflang haar en op z’n hoogst een pixie cut, tegenwoordig is er een veelvoud aan stijlen en haarsnitten, niet in het minst door de terugkeer van gelaagde kapsels, statement pony’s en mullets (haarmatjes).

Om een goed beeld te krijgen van wat er in kappersland allemaal gaande is, kijken we graag naar onze overzeese noorderburen. Engeland en Noord-Ierland zijn op het gebied van de haarmode toonaangevend.

De haarcollectie van Sharon Malcolm, winnaar van de Northern Ireland Hairdresser of the Year, laat op een stijlvolle manier zien wat we in 2022 qua haarsnitten en haarkleuren kunnen gaan verwachten.

In Sharons collectie die voor Hairdressing Awards begrippen opvallend ingetogen en vooral mooi is, komen we de drie haarlengtes tegen: lang, halflang en kort.

Het lange haar is steil geföhnd (yep, haal de steiltang maar weer tevoorschijn!) en de pastelroze kleur verleent het haar z’n glamour. Met andere woorden: we blijven ons haar lang dragen én we blijven met pastels en andere spannende haarkleuren spelen.

Dat de haarkleuren ook in 2022 ‘ongewoon’ blijven, blijkt ook uit het parkietgele bobkapsel dat bovenop het hoofd donkerder is en naar de haarpunten toe lichter wordt.

Dit kapsel leert ons ook dat de blunt cut (rechte bob) een blijvertje is. Wie dat te kort vindt, kan voor een lob kapsel (clavicut) kiezen en dat ook nog eens een heel klassieke hairstyling meegeven met gecontroleerde waves die kleiner zijn dan de afgelopen jaren.

Opvallend zijn de beide korte kapsels die ten voeten uit de haartrends voor 2022 belichamen. Aan de ene kant zien we de zogenaamde bixie cut, een kapsel dat het midden houdt tussen een bob en een pixie cut met een wat langere haarlengte en volume aan weerszijden van het hoofd.

Supermodern is het korte ‘plukjeskapsel’ met mullet (nektapijtje of matje) en rafelige pony. Dit is de avant-gardistische hair look en we verwachten dat we dit kapsel nog veel gaan zien én dragen.

Bekijk de kapsels van Sharon Malcolm maar eens en haal er die elementen uit die voor jou werken. Als deze kapsels niet inspirerend werken! Modern, stijlvol maar vooral ook draagbaar!

P.S. Let ook even op het dubbele eyelinertje! Supertrendy.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE