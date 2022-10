Streetstyle mode. Grece Ghanem in denim. Foto Charlotte Mesman

Denim kent geen leeftijd. Dat weten we inmiddels allemaal. Denk maar eens Grace (Jane Fonda) in de TV-serie ‘Grace and Frankie’. Daarin zagen we Grace met alle stijl van de wereld rechte spijkerbroeken dragen. Ook in de streetstyle mode komen we stijlvolle denim looks tegen die voor elke leeftijd – en juist voor vijftigplussers – geschikt zijn.

Als je jong en wild bent, mag je in de mode best wel eens een scheve schaats rijden. Met (te) korte shorts of micro denim rokjes nemen we het dan niet zo nauw. Maar als je iets ouder bent, dan staat spijkergoed vooral heel mooi als je het een stijlvolle touch mee geeft.

Dat heeft niets met beperkingen te maken. Het opent juist perspectieven. Het wordt er mooier op en je dwingt er respect mee af.

Streetstyle mode. 2x Stijlvolle denim looks voor vijftigplussers

Streetstyle mode. Grece Ghanem in denim. Foto Charlotte Mesman

Neem nu Grece Ghanem, eens microbioloog in een ziekenhuis in Libanon, tegenwoordig personal trainer in Canada. Zij is het schoolvoorbeeld van ‘Style has no age’. Of beter ‘Age has more style’. Volgens Grece is er na haar vijftigste niet veel veranderd in haar kledingstijl met dat verschil dat ze beter in haar vel zit, zelfverzekerder is.

Tijdens de Hermès show bij de Paris Fashion Week was zij dan ook de echte ster in de streetstyle mode. Vergeleken bij haar natuurlijke klasse en charme kwamen de andere (veel jongere) influencers gekunsteld en oppervlakkig over.

Streetstyle mode. Grece Ghanem in denim. Foto Charlotte Mesman

Grece Ghanem droeg een rechte spijkerbroek met een middenhoge taille met daarop het inmiddels beroemde witte Prada-hemdje. Daarover droeg ze een geruite crop blazer met een scherpe snit. Aan haar voeten staken witte pumps en in haar hand klemde ze een oranje Hermès tas. Een zwarte zonnebril en felrode lippen voltooiden de look. En haar natuurlijk grijze haar natuurlijk, haar signatuur. Niets teveel, niets gemaakt, niets overdone. Klasse ten voeten uit.

En let op onze woorden: wat Grece kan, kan jij ook. Bestudeer haar look maar eens goed en ga dan zelf aan de slag.

Streetstyle mode. Spijkerlooks tijdens de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Een andere stijlvolle denim look (misschien wat meer Frankie dan Grace/Grece, als je begrijpt wat we bedoelen) zagen we in de streetstyle mode bij Fendi. De basis voor deze look is een lange spijkerrok met daarop een blauwe overhemd/blouse met studs. Finishing touch is het suède jack met franjes.

Deze look laat zien dat je nooit ergens ‘te oud’ voor bent. Als je maar één ding voor ogen houdt: de proporties en volumes van wat je draagt. Daarmee staat (of valt) je look.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

