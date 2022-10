Klik klak haarspeldjes zijn een grote haartrend voor winter 2022 2023

Klik klak speldjes zijn een grote haartrend winter 2022 2023. Gespot bij Victoria Beckham in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Al bij de Copenhagen Fashion van afgelopen zomer zagen we klik klak haarspeldjes opduiken. Inmiddels is het een grote haartrend voor winter 2022 2023. Je kunt er enorm creatieve hoofden mee creëren.

Klik klak speldjes zijn een grote haartrend winter 2022 2023. Gespot bij Diesel in Milaan. Foto Charlotte Mesman

Vroeger gebruikten we klik klak haarspeldjes eigenlijk alleen om weerbarstige lokken op hun plek te houden, bijvoorbeeld als je haar nog net te kort was om alles in een paardenstaartje samen te binden. Of we zetten er de voorste lokken mee vast om ons haar uit het gezicht te houden. De speldjes waren vooral functioneel.

Klik klak speldjes zijn een grote haartrend winter 2022 2023. Gespot bij Gucci in Milaan. Foto Charlotte Mesman

Maar deze winter gaan we ze als mode accessoire behandelen. We gaan er onze kapsels mee opleuken. Dat zagen we, zoals gezegd, in de Deense modestad, maar ook tijdens de Fashion Weeks in Milaan en Parijs.

Daar zagen we in de streetstyle de meest originele kapsels voorbijkomen. Soms was het hele hoofd met klik klak speldjes bedekt. Ze waren in geordende rijen en dicht tegen elkaar geplaatst zodat je een soort ‘helm-effect’ kreeg. Soms ook waren ze lukraak in het haar geplaatst, als versiering.

Klik klak speldjes zijn een grote haartrend winter 2022 2023. Gespot bij Max Mara in Milaan. Foto ADVERSUS

In Milaan zagen we zelfs een kapseltje met finger waves waarbij de waves met vooral veel haarproduct maar ook met speldjes waren vastgezet. De speldjes waren ook hier vooral voor de sier maar is het een slimme combi want je kunt er zeker van zijn dat je waves op z’n plaats blijven zitten.

Qua kleur kun je alle kanten op. We zagen veel kapsels met zwarte en zilverkleurige haarspeldjes maar niets verbiedt je om met kleur te spelen. Je zou die zelfs op je outfit kunnen afstemmen. Goudkleurige speldjes zien wij helemaal zitten voor de Feesten.

Je zou kunnen zeggen dat het in de haartrends voor winter 2022 2023, en dan vooral in de streetstyle, om more is more gaat. Véél haarspeldjes dus, die dan ook nog eens worden gecombineerd met aparte haarkleuren of een gekleurde streep langs de haarpunten. Als je er dan ook nog een trendy bril bij haalt, heb je een op en top coole en originele look.

Klik hier voor haartrends voor de heren