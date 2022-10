Power suits en bikercore voor Boss herfst winter 2022 2023

De nieuwe collectie van Boss herfst winter 2022 2023 draait om power suits. Hiermee gaat Boss back to the roots. Laat je inspireren!

De mode collectie van Boss winter 2022 2023. Photo courtesy of Boss

Het modehuis Boss doet het net even anders dan de andere maisons. Het showde afgelopen 22 september in Milaan, maar buiten de officiële showkalender van de Milan Fashion Week om. Nog opvallender is dat het niet, zoals de andere Italiaanse ontwerpers, de modecollectie voor zomer 2023 presenteerde maar de collectie Boss herfst winter 2022 2023 die al in de winkel hangt.

De mode collectie van Boss winter 2022 2023. Photo courtesy of Boss

In deze nieuwe collectie van Boss gaat creatief directeur Marco Falcioni terug naar de roots van het modehuis. Na een paar seizoenen van joggingpakken en hoodies wordt de catwalk weer bevolkt door power suits.

Het motto is ‘Be Your Own BOSS’. Ofwel: power dressing met een persoonlijke noot en een eigentijds sausje. De show telde zo’n 1000 gasten en werd afgesloten met een after party met DJ’s. De setting was geïnspireerd door de motorsport. In het Velodrome Vigorelli, een halfoverdekte wielerbaan in Milaan, waren daartoe metalen bollen geplaatst waarin motorrijders hun kunsten showden. Maar niet nadat de motorrijders met motoren een catwalk op het terrein hadden getekend. Het was een groots moment dat direct zijn weg vond naar de social media.

De mode collectie van Boss winter 2022 2023. Photo courtesy of Boss

Daar was het het modehuis dan ook om te doen. Boss is bezig aan een verjongingskuur. Het merk richt zich tegenwoordig op een jonger publiek en speelt daarbij op de digitale gebruiker. Dit verklaart meteen waarom niet de collectie voor zomer 2023 maar de reeds voor handen zijnde wintercollectie werd gepresenteerd. See now, buy now, is het concept, iets waarmee Boss al met eerdere collecties heeft geëxperimenteerd, en klaarblijkelijk met succes.

De mode collectie van Boss winter 2022 2023. Photo courtesy of Boss

Ook de cast voor de show wil de verbeelding van de jongere consumenten op de social media stimuleren. Naomi Campbell, influencer Khaby Lame, en een heel reeks andere namen die de jongere generaties ongetwijfeld iets zullen zeggen, showden de nieuwe power suits van het modehuis.

De mode collectie van Boss winter 2022 2023. Photo courtesy of Boss

De collectie is geïnspireerd door enkele legendarische reclamebeelden van Boss uit de jaren ’90, maar wel met deze vraag in het achterhoofd: hoe kunnen we hier een nieuwe generatie mee boeien? Het idee achter de collectie is ‘soft power’. Geen kleding die de persoon eronder als een soort schild afdekt, maar kleding als uiting van individualiteit en vrijheid.

De mode collectie van Boss winter 2022 2023. Photo courtesy of Boss

Het gaat dan ook niet om één bepaalde look in deze collectie maar verschillende interpretaties van het originele power suit. De silhouetten variëren van relaxed en oversized tot gestroomlijnd en tailored, zoals dat zo mooi heet. De klassieke blazer maar ook leren motorbroeken krijgen vloeiende lijnen en komen in delicate materialen.

De mode collectie van Boss winter 2022 2023. Photo courtesy of Boss

Zachte tinten als houtskool, crème en bruin versterken het traditionele Boss kleurenpalet van zwart, wit en camel. Maar ook zilver komt in deze collectie veelvuldig voor, zoals de zilverkleurige lammy coat.

Al met al is het een heel inspirerende collectie, draagbaar, en luxer dan die van de afgelopen seizoenen. Met pakken die zich gemakkelijk laten dragen en een ook met een juiste dosis bikercore, een modetrend die we dit seizoen weer gaan omarmen.

Bekijk de foto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw modelook.

