Word weer verliefd op je eigen spulletjes met de bookshelf wealth trend die we ook in 2027 gaan zien. Zo doe je dat!

Bookshelf wealth woontrend 2027: zo word je weer verliefd op je spulletjes

We hebben allemaal behoefte aan warmte en gezelligheid. Dat is ook in de woontrends voor 2026 en 2027 goed te zien. Strakke, minimalistische interieurs maken plaats voor omgevingen waarin je helemaal jezelf kunt zijn, temidden van je eigen spulletjes en hun verhalen. Steeds vaker is een boekenkast vol boeken, kunst, souvenirs en bijzondere vondsten het middelpunt. Deze trend, ook wel de bookshelf wealth-trend genoemd, geeft je interieur karakter. We gaan terug naar een huis dat laat zien wie je bent. Ook in 2026 en richting 2027 blijven we deze warme manier van wonen zien. Het gaat niet om een perfect gestylede boekenkast, maar om een interieur dat aanvoelt alsof het door de jaren heen is gegroeid.

Wat is de bookshelf wealth trend precies?

De naam zegt het eigenlijk al. In de bookshelf wealth trend staan goed gevulde boekenkasten centraal die niet alleen dienen om boeken op te bergen, maar ook iets vertellen over de bewoners. Denk aan romans die je met plezier hebt gelezen, kunstboeken die je tijdens een reis of op een tentoonstelling hebt gekocht, ingelijste foto’s, keramiek, erfstukken en kleine voorwerpen waaraan een herinnering vastzit.

Het resultaat is een interieur dat rijk overkomt, maar niet noodzakelijk duur hoeft te zijn. De rijkdom zit vooral in de persoonlijke verhalen achter de spullen. De bookshelf wealth gaat om het koesteren van je spulletjes. Je zult zien dat je er weer verliefd op wordt!

Anders dan bij een minimalistisch interieur, waarin lege ruimte en strakke lijnen de hoofdrol spelen, mag er in je huis dus best wat te zien zijn. Een stapel boeken op de vloer, een schilderijtje dat tegen de achterwand van een kast leunt of een verzameling bijzondere vazen: het draagt allemaal bij aan de sfeer. Je krijgt een huis waarin de dingen verhalen vertellen, waarin de voorwerpen emoties oproepen, niet alleen in jou maar ook in de mensen die je ontvangt. Een soort Wunderkammer met een magische sfeer waarin je je ogen uitkijkt, zoals in sommige vintage winkeltjes.

De trend sluit aan bij de behoefte aan warmere, persoonlijkere interieurs. In een wereld waarin we veel tijd achter schermen doorbrengen, voelt een huis vol boeken, tastbare herinneringen en geliefde voorwerpen fijn en veilig. Het is je eigen persoonlijke bubbel. De sfeer doet denken aan een gezellige bibliotheek maar dan met een persoonlijke touch.

Overigens snappen we wel dat niet iedereen van deze trend gecharmeerd zal zijn. Als je van ‘schoon’ en ‘ruim’ houdt (zoals mijn zus), dan zal je in een bookshelf wealth interieur misschien niet tot rust komen. En verder betekent het natuurlijk wel dat je heel wat meer dingen hebt om af te stoffen.

Zo haal je bookshelf wealth in huis

1. Begin met een goed gevulde boekenkast

Een stevige houten boekenkast is een mooie basis voor deze woontrend. Een hoge kast die een hele wand beslaat, geeft een indrukwekkend effect, maar ook een kleinere boekenkast kan werken. Zet er boeken waar je iets mee hebt: die je echt hebt gelezen of graag wilt lezen. Wissel staande boeken af met horizontale stapels en laat hier en daar een mooie kaft zien. Je hoeft de boeken niet op kleur te sorteren: juist de natuurlijke variatie geeft je kast karakter.

2. Combineer boeken met persoonlijke vondsten

Een boekenkast hoeft niet uitsluitend uit boeken te bestaan. Plaats er een keramieken vaas, een klein kunstwerk, een ingelijste foto of een souvenir van een bijzondere reis tussen. Ook erfstukken en tweedehands vondsten passen perfect bij deze stijl. Kies voor voorwerpen die iets voor je betekenen, in plaats van decoratie te kopen die alleen bij het kleurenschema past. Heel mooi zijn glazen voorwerpen en spiegels (ja, ook voor in de boekenkast) omdat die licht weerkaatsen.

3. Durf te spelen met kleur en materialen

Bookshelf wealth voelt zich thuis in een interieur met warme houttinten, rijke kleuren en verschillende materialen. Denk aan donkergroen, bordeauxrood, warm bruin of diepblauw, gecombineerd met hout, linnen, wol en fluweel. Je kunt de achterwand van een boekenkast schilderen of behangen om de boeken en objecten extra te laten uitkomen. Geef ook je boekenkast een persoonlijke touch. Wij schilderen een laminaten kast met een donkere houtkleur voor een vintage look. Houd je van een licht interieur? Ook dan werkt de trend, zolang je kiest voor textuur, persoonlijke details en accessoires in lichte, maar warme kleuren.

4. Maak ook de rest van de kamer gezellig

Bookshelf wealth is meer dan alleen een boekenkast. Een comfortabele fauteuil, een zachte plaid, een vloerkleed en warm, gericht licht maken het geheel compleet. Een leeslamp naast de stoel nodigt uit om daadwerkelijk een boek open te slaan. Heb je geen aparte bibliotheek? Met een kleine leeshoek, bijvoorbeeld een paar planken aan de muur, in de woonkamer of slaapkamer creëer je al je eigen, intieme hoekje.

5. Laat het interieur rustig groeien

Misschien wel de belangrijkste tip: koop niet alles in één weekend. De charme van deze woonstijl zit juist in het verzamelen door de jaren heen. Kijk eens op een rommelmarkt, ontdek een nieuw tweedehands boek of geef bijzonder voorwerpen – dat vaasje van oma, de kristallen glazen van tante – die je al hebt een plek in de kast. Het mag best een beetje rommelig zijn, zolang het maar om persoonlijke dingen gaat.

Bookshelf wealth bewijst dat ook een interieur met wat meer spullen dan je misschien gewend bent ook mooi kan zijn. Voor 2026 en 2027 is het een fijne manier om je huis meer warmte en eigenheid te geven en je spulletjes te koesteren. Niet door een perfecte styling na te streven, maar door ruimte te maken voor alles wat jouw huis tot jouw thuis maakt. En hiermee zijn we weer terug bij de intentional imperfection waar we de afgelopen tijd al veel over geschreven hebben en die we ook in de mode en beauty terugzien.

Andere ‘rijke’ interieurstijlen

Overigens past de bookshelf wealth-trend naadloos in het plaatje van de actuele tendens naar warmere, persoonlijkere interieurs. Ook stijlen als maximalisme en regencycore laten zien dat decoratie, rijke details en voorwerpen met karakter weer meer ruimte krijgen in huis.