Jouw maandhoroscoop voor december 2026

December is een maand waarin alles meer glans mag hebben. De feestdagen brengen gezelligheid, ontmoetingen en mooie momenten met zich mee, maar kunnen ook de nodige drukte en verwachtingen veroorzaken. De zon staat tot 21 december in Boogschutter en nodigt uit om vooruit te kijken, nieuwe plannen te maken en het leven niet al te zwaar te nemen. Zodra de zon naar Steenbok verhuist, komt er meer behoefte aan structuur en houvast. Een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en alvast voorzichtig vooruit te dromen. Lees in je horoscoop voor december 2026 wat de komende weken voor jou in petto hebben. Klik op jouw sterrenbeeld en ontdek wat de sterren je deze maand te vertellen hebben. Lees je maandhoroscoop.

HOROSCOOP VAN DE MAAND Ram Stier Kreeft Tweelingen Leeuw Maagd Weegschaal Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

Benieuwd hoe jouw week eruitziet? In de weekhoroscoop ontdek je wat de sterren zeggen over liefde, werk en persoonlijke groei – en welke kansen je de komende dagen beter niet laat liggen.



Voor het grote geheel, kun je ook je jaarhoroscoop 2027 raadplegen.