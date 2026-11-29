Weekhoroscoop 29 november tot 6 december 2026

Benieuwd wat de week van 29 november tot 6 december 2026 voor jou in petto heeft? December begint met een week waarin er van alles in beweging komt. De feestmaand dient zich aan, de agenda’s raken voller en misschien ben je al bezig met de voorbereidingen voor de feestdagen. Sinterklaas is een mooie gelegenheid om iemand te verrassen, samen te lachen of gewoon even stil te staan bij de kleine dingen die het leven gezellig maken.

De zon staat in Boogschutter en stimuleert optimisme, nieuwsgierigheid en zin in nieuwe ervaringen. Vanaf 4 december komt Venus in Schorpioen te staan. Dat kan relaties en gevoelens wat meer diepgang geven. Mercurius volgt op 6 december naar Boogschutter, waardoor gesprekken en ideeën een nieuwe impuls kunnen krijgen.

Lees je weekhoroscoop en laat je inspireren door de kansen, ontmoetingen en inzichten die op je pad komen. Scroll naar jouw sterrenbeeld. We wensen je een fijne week!

Inzicht van de week: De decembermaand hoeft niet perfect te beginnen om mooi te worden. Juist de kleine momenten maken vaak het verschil.

Wil je meer weten over wat de sterren voor jou in petto hebben? Lees dan ook je maandhoroscoop en ontdek wat de komende dagen je brengen in liefde, werk en geluk.

Weekhoroscoop 29 november tot en met 6 december 2026

Boogschutter (22 november – 21 december)

Je hebt zin om vooruit te kijken en nieuwe plannen te maken. Misschien begint het al te kriebelen wanneer je denkt aan alles wat je volgend jaar wilt ondernemen. Toch is het verstandig om deze week niet te veel tegelijk te willen. Een idee dat je nu krijgt, kan later veel groter worden dan je aanvankelijk denkt. Geef het de tijd om te rijpen.

In je omgeving kun je rekenen op gezelligheid en levendige gesprekken. Rond Sinterklaas merk je misschien hoe leuk het is om iemand met een klein gebaar te verrassen. In de liefde mag je wat duidelijker zijn over je verlangens. Heb je een relatie, maak dan samen plannen voor iets waar jullie allebei naar uitkijken. Singles kunnen iemand ontmoeten die hun nieuwsgierigheid prikkelt. Een onverwacht gesprek kan een verrassend vervolg krijgen. Je hoeft nog niet te weten waar een nieuw avontuur je brengt om de eerste stap te zetten.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Je merkt dat je behoefte hebt aan overzicht. December is nog maar net begonnen, maar je denkt al aan wat er voor het einde van het jaar geregeld moet worden. Probeer niet alles naar je toe te trekken. Je hoeft niet degene te zijn die iedere losse eindje aan elkaar knoopt. Door taken te verdelen, houd je meer tijd over voor jezelf.

Op je werk kan een rustig gesprek meer opleveren dan een uitgebreide discussie. Laat weten wat je nodig hebt en wees niet bang om een grens te stellen. In je privéleven mag het allemaal wat spontaner. Misschien word je rond Sinterklaas verrast door iemand van wie je het niet had verwacht. In de liefde helpt het om je wat kwetsbaarder op te stellen. Je hoeft niet altijd sterk en zelfstandig te zijn. Soms ontstaat de meeste rust wanneer je iets aan een ander durft over te laten.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Je hebt behoefte aan mensen die je inspireren. Een gesprek met iemand die heel anders naar het leven kijkt, kan je deze week op nieuwe gedachten brengen. Misschien ontdek je dat je een bepaalde kwestie veel te ingewikkeld hebt gemaakt. Een frisse blik helpt je om weer mogelijkheden te zien. Ook op je werk kan een onverwachte samenwerking interessant uitpakken.

Je sociale agenda kan behoorlijk vol raken, zeker nu de feestmaand is begonnen. Kies bewust waar je je tijd aan besteedt. Je hoeft niet bij iedere afspraak aanwezig te zijn om betrokken te blijven. Rond Sinterklaas kun je iemand verrassen met een origineel cadeau of een onverwacht bericht. In de liefde is het belangrijk om ruimte te geven, maar ook zelf duidelijk te maken wat je wilt. Blijf nieuwsgierig naar anderen, maar verlies je eigen koers niet uit het oog.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Je voelt deze week goed aan wat er bij anderen speelt. Dat maakt je een fijne gesprekspartner, maar pas op dat je niet alle zorgen van je omgeving op je schouders neemt. Je mag best luisteren zonder meteen een oplossing te bedenken. Soms is aandacht geven al genoeg. Op je werk kan een rustige, bedachtzame aanpak je verder brengen dan je denkt.

De naderende feestdagen roepen misschien warme herinneringen op, maar kunnen ook wat melancholie met zich meebrengen. Geef jezelf de ruimte om verschillende gevoelens naast elkaar te laten bestaan. Rond Sinterklaas is een klein, persoonlijk gebaar misschien precies wat iemand nodig heeft. In de liefde verlang je naar oprechtheid en vertrouwdheid. Durf te zeggen wat je voelt, ook als je niet zeker weet hoe de ander zal reageren. Je hoeft niet altijd voor iedereen klaar te staan om een waardevolle plek in iemands leven te hebben.

Ram (21 maart – 19 april)

Je wilt vooruit en hebt weinig geduld met mensen of situaties die blijven hangen. Deze week kun je veel bereiken als je je energie op één belangrijk doel richt. Op je werk is het een goed moment om een beslissing te nemen waar je al een tijdje over nadenkt. Wacht niet op het perfecte moment, maar zorg wel dat je de gevolgen goed overziet.

In je vrije tijd heb je behoefte aan afwisseling. Een spontane uitnodiging of een uitstapje kan precies de afleiding bieden die je nodig hebt. Misschien maak je rond Sinterklaas plannen met vrienden of familie die anders zijn dan gebruikelijk. In de liefde kan een kleine irritatie groter worden wanneer je te snel reageert. Geef de ander de kans om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Singles mogen best wat meer initiatief nemen. Je enthousiasme opent deuren, maar een beetje geduld helpt je om er ook doorheen te lopen.

Stier (20 april – 20 mei)

Je verlangt naar rust en vertrouwdheid, maar deze week kan er toch iets veranderen in je dagelijkse routine. Probeer niet meteen vast te houden aan de manier waarop je alles gewend bent te doen. Een andere aanpak kan verrassend goed uitpakken. Op financieel gebied is het verstandig om je hoofd koel te houden. De feestelijke aanbiedingen en cadeautjes kunnen verleidelijk zijn, maar je hoeft niet overal aan mee te doen.

In je omgeving kan iemand behoefte hebben aan wat extra aandacht. Je hoeft daarvoor niets groots te organiseren. Een kop koffie, een goed gesprek of een kleine verrassing rond Sinterklaas kan al veel betekenen. In de liefde draait het om vertrouwen. Heb je een relatie, maak dan tijd voor elkaar zonder dat er van alles moet. Singles kunnen iemand beter leren kennen via een vertrouwde omgeving. Niet alles wat waardevol is, hoeft nieuw of spectaculair te zijn.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Je hoofd staat niet stil en je hebt deze week behoefte aan gesprekken, ideeën en nieuwe indrukken. Je kunt een belangrijke kwestie vanuit een heel ander perspectief bekijken, vooral wanneer je iemand om advies vraagt. Op je werk is het een goed moment om informatie te verzamelen en plannen verder uit te werken. Vanaf het einde van de week wordt het gemakkelijker om je gedachten onder woorden te brengen.

Je sociale leven krijgt een extra impuls. Misschien komen er onverwachte uitnodigingen binnen of loopt een afspraak uit op een gezellige avond. Rond Sinterklaas kun je met je gevoel voor humor voor de nodige vrolijkheid zorgen. Let er wel op dat je niet alles op het laatste moment regelt. In de liefde is er ruimte voor speelsheid, maar ook voor een serieus gesprek. Singles kunnen iemand treffen met wie ze urenlang blijven praten. Een goed gesprek kan soms meer indruk maken dan een groot gebaar.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Je hebt deze week behoefte aan zekerheid en aan mensen bij wie je jezelf kunt zijn. Misschien merk je dat je de afgelopen tijd veel rekening hebt gehouden met anderen. Het is nu belangrijk om ook je eigen wensen serieus te nemen. Op je werk kun je een kwestie die je dwarszit beter bespreekbaar maken. Kies daarvoor wel een rustig moment.

De feestmaand kan je gevoeliger maken dan anders. Herinneringen, familietradities en verwachtingen spelen misschien een grotere rol. Probeer de druk om alles gezellig en perfect te laten verlopen los te laten. Ook een eenvoudige Sinterklaasavond kan heel bijzonder zijn. In de liefde verlang je naar warmte en aandacht. Laat de ander weten wat je nodig hebt, in plaats van te hopen dat diegene het vanzelf aanvoelt. Singles doen er goed aan niet steeds terug te kijken naar het verleden. Je mag nieuwe herinneringen maken zonder oude gevoelens te hoeven vergeten.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Je hebt zin om iets van de week te maken. Je enthousiasme werkt aanstekelijk en anderen laten zich graag door je meeslepen. Toch hoef je niet altijd degene te zijn die het initiatief neemt of de sfeer bepaalt. Laat anderen ook eens met een voorstel komen. Op je werk kun je waardering krijgen voor iets waar je de afgelopen tijd veel energie in hebt gestoken.

In je vrije tijd zoek je graag het gezelschap op. Een feestelijke bijeenkomst, een etentje of een gezellige Sinterklaasavond past helemaal bij je stemming. Zorg wel dat je voldoende tijd overhoudt om bij te komen. In de liefde wil je je gewaardeerd voelen. Spreek uit wat je fijn vindt en geef de ander ook de ruimte om iets terug te doen. Singles trekken gemakkelijk de aandacht, maar kijk verder dan een charmante eerste indruk. Je hoeft niet voortdurend te schitteren om gezien en gewaardeerd te worden.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Je wilt graag orde op zaken stellen voordat december echt op gang komt. Dat is een goede instelling, zolang je niet ieder detail probeert te controleren. Er kan deze week iets anders lopen dan je had gepland. Zie dat niet meteen als een probleem. Soms ontstaat juist uit een onverwachte wending een betere oplossing. Op je werk helpt het om prioriteiten te stellen en niet alles even dringend te vinden.

Ook thuis kun je wat meer ruimte creëren door taken te verdelen. De voorbereidingen voor Sinterklaas of andere feestelijke afspraken hoeven niet allemaal op jouw schouders terecht te komen. In de liefde mag je wat minder analyseren en wat meer genieten. Een spontaan moment samen kan precies zijn wat jullie nodig hebben. Singles doen er goed aan iemand niet te snel te beoordelen. Niet alles hoeft tot in de puntjes geregeld te zijn om een fijne week te hebben.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Je hebt behoefte aan harmonie, maar deze week ontdek je misschien dat je niet iedereen tevreden kunt houden. Dat hoeft ook niet. Een situatie waarin je steeds probeert te bemiddelen, vraagt om een duidelijker standpunt. Wees eerlijk over wat jij belangrijk vindt. Op je werk kan een samenwerking verbeteren wanneer je verwachtingen beter uitspreekt.

Je hebt zin in gezelligheid en mooie momenten met de mensen om je heen. Misschien besteed je extra aandacht aan de sfeer in huis of maak je iets bijzonders van Sinterklaas. Geniet daarvan, maar vergeet niet dat de gezelligheid niet afhangt van een perfect georganiseerde avond. In de liefde kan een open gesprek voor meer toenadering zorgen. Venus verhuist deze week naar Schorpioen en dat kan je behoefte aan diepgang versterken. Singles zoeken mogelijk minder oppervlakkig contact dan voorheen. Echte harmonie begint wanneer je ook eerlijk durft te zijn over wat je zelf voelt.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Je bent deze week opmerkzaam en merkt snel wanneer iemand iets achterhoudt. Toch is het niet nodig om achter iedere opmerking een diepere bedoeling te zoeken. Soms is iets gewoon wat het lijkt. Op je werk kun je een kwestie die al langer speelt eindelijk aanpakken. Je hebt meer invloed dan je misschien denkt, zeker wanneer je rustig en doelgericht blijft.

Vanaf 4 december komt Venus in jouw sterrenbeeld te staan. Dat kan je behoefte aan intensiteit en oprechte aandacht in de liefde versterken. Je wilt liever een goed gesprek dan een heleboel oppervlakkige woorden. Heb je een relatie, dan is dit een mooie periode om elkaar weer wat beter te leren kennen. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen nieuwsgierig maakt. Rond Sinterklaas is een persoonlijk gebaar veel waardevoller dan een duur cadeau. Laat zien wat je voelt, maar geef de ander ook de tijd om dichterbij te komen.

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