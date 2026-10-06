Wetlook kapsels blijven relevant: Carven laat de haartrend zien voor zomer 2027. Foto ADVERSUS

De wetlook is nog altijd niet verdwenen. Voor zomer 2027 zien we de bekende haartrend opnieuw op de catwalk, onder meer bij Carven. Daar krijgt het kapsel een iets nonchalante en androgyne uitstraling. Het haar is duidelijk met een wetlookproduct naar achteren gebracht, maar zonder de hoogglans en perfectie die we vaak met een klassieke wetlook associëren.

De wetlook krijgt bij Carven een nonchalante uitstraling

Kort kapsel met wetlook en boyish uitstraling bij Carven voor zomer 2027. Foto ADVERSUS

Bij Carven is het haar naar achteren gebracht, met het gezicht en de oren volledig vrij. Toch is het kapsel niet strak en glad afgewerkt. Het haar valt bij sommige modellen in het midden licht open, maar een uitgesproken middenscheiding ontbreekt. Daardoor zien de kapsels er natuurlijker en minder geconstrueerd uit.

Verder zijn in het haar de kamstrepen duidelijk zichtbaar en ook het haarproduct zelf mag gezien worden. Het is dus geen kapsel dat je wil doen geloven dat het haar toevallig zo nat is geworden: de styling is nadrukkelijk onderdeel van de look.

De uitstraling is gecontroleerd, maar niet perfect. Dat geeft het kapsel iets nonchalants en maakt het een beetje boyish.

Geen hoogglans, wel een duidelijke after shower-look

De wetlook bij Carven draait dus niet om een extreem glanzende finish. Het haar heeft een vochtig uiterlijk, maar zonder de bijna spiegelende glans die sommige wetlook-kapsels hebben (en die bij de influencers nog altijd populair zijn).

Wetlook kapsel bij Carven voor zomer 2027 met haarproduct over de hele haarlengte. Foto Charlotte Mesman

Bij de modellen met lang haar is het stylingproduct over de hele lengte aangebracht. De volledige haarlengte krijgt daardoor die typische after shower-uitstraling. Het haar ziet eruit alsof je het net gewassen hebt, het hebt doorgekamd en het nu aan de lucht laat opdrogen waarbij het op de rug een beetje rommelig is geworden.

Kort kapsel met wet look bij Carven voor zomer 2027. De haarpunten in de nek hebben nog enige beweging voor een speels effect. Foto ADVERSUS

Bij de korte haarcoupes hebben de haarpunten in de nek nog wat beweging en blijven ze zichtbaar wanneer je de modellen recht van voren bekijkt. Ook hier wordt het haar dus niet volledig plat en strak tegen het hoofd gelegd.

De kamstrepen mogen zichtbaar blijven

Lang haar met wetlook voor zomer 2027 bij Carven. Gezicht en oren zijn vrij. Foto Charlotte Mesman

Een opvallend detail in de styling zijn – we noemden het al – de zichtbare kamstrepen. Waar een wetlook soms juist zo glad mogelijk wordt afgewerkt, laat Carven de manier waarop het haar is gestyled nadrukkelijk zien.

Dat maakt de look minder gepolijst. Je ziet het product, je ziet de kambeweging en je ziet dat het haar bewust naar achteren is gebracht. De styling hoeft niet te verdwijnen om het eindresultaat mooi te maken.

Het past bij de actuele tendens die wel intentional imperfection wordt genoemd, en waarbij haar bewust minder perfect mag te zijn. Ook een gecontroleerd kapsel mag iets rauws, natuurlijks of onafgewerkts hebben.

Is de wetlook ook in zomer 2027 nog een trend?

Het lijkt er in ieder geval sterk op. De wetlook is al verschillende seizoenen aanwezig op de catwalk en duikt ook voor zomer 2027 opnieuw op. Carven laat daarbij een versie zien die goed past bij de huidige voorkeur voor haar dat verzorgd en gestyled is, maar niet overdreven perfect hoeft te zijn.

Het gaat dus niet per se om haar dat eruitziet alsof het letterlijk in een dikke laag gel is gezet. Bij Carven is het haar vooral duidelijk vochtig gestyled en naar achteren gebracht, terwijl de natuurlijke beweging en de imperfecties zichtbaar blijven. Dat maakt de look draagbaar en gemakkelijk. Ideaal voor speciale gelegenheden, bad hair dagen of voor momenten waarop je iets anders met je haar wilt doen.