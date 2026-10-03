Eerste indrukken van de haarstyling zomer 2027: van romantische, losse kapsels bij Chloé tot superstrakke vlechten bij Givenchy.

Haarstyling zomer 2027: van romantische kapsels bij Chloé tot strak bij Givenchy. Foto ADVERSUS

De Paris Fashion Week is in volle gang. Nog drie dagen te gaan en dan zijn de modeweken van New York, Londen, Milaan en Parijs alweer voorbij. Ondertussen krijgen we een steeds duidelijker beeld van de mode- én haartrends voor het komende seizoen. In de haarstyling voor lente/zomer 2027 blijven we, net als deze winter, twee grote tegenpolen zien. Aan de ene kant zijn er superstrakke en gecontroleerde kapsels, aan de andere kant zien we juist relaxte en romantische haarlooks.

We zetten de haarlooks bij Chloé en Givenchy naast elkaar. Zo zie je meteen welke kanten de haarstylingtrends voor zomer 2027 opgaan.

Romantische kapsels bij Chloé

Model Stella Hanan met romantische lage paardenstaart en losse lokken. Foto ADVERSUS

De stijl van Chloé, onder leiding van creatief directeur Chemena Kamali, is vrouwelijk en romantisch. De haarstyling sluit daar perfect bij aan. Vorig seizoen koos het modehuis voor superlange, losse lokken met veel textuur. Dit jaar zagen we modellen met lang, los haar dat op een natuurlijke manier viel. Daarnaast waren er ook modellen met een lage paardenstaart, een andere trend die we deze winter al veel zien, met losse lokken rond het gezicht.

Model Karolina Spakowski met romantische kapsel en losse haarlokken bij Chloé. Foto ADVERSUS

Dit kapsel is gemakkelijk na te doen. Neem als basis frisgewassen haar, zodat de losse haarlokken mooi en luchtig vallen. Maak een middenscheiding en breng het haar losjes over je oren naar achteren. De oren hoeven niet helemaal bedekt te zijn, maar het is ook weer niet de bedoeling dat je het haar strak achter je oren draagt.

Lange losse paardenstaart in de nek met opbolling boven het elastiek. Foto Charlotte Mesman

Zet het haar in je nek vast in een paardenstaart. Draai het elastiek strak om de staart en duw de staart vervolgens iets omhoog, zodat het haar boven de paardenstaart net wat opbolt, zoals je op de foto’s kunt zien. Trek vervolgens een paar lokken los die luchtig langs je gezicht vallen.

Dit kapsel doet het goed bij een relaxte outfit, maar je kunt er ook ’s avonds de show mee stelen.

Superstrakke kapsels met vlecht bij Givenchy

Superstrak kapsel met volume bij Givenchy. Foto ADVERSUS

Bij Givenchy, een modehuis met een veel strengere en meer architectonische stijl, zagen we superstrakke en gecontroleerde kapsels, met achter op het hoofd een lange, nette vlecht. Het haar lag als een soort helm over het hoofd. Elk haartje lag op z’n plek, maar tegelijkertijd was er wel wat volume.

Lange superstrakke vlecht bij Givenchy. Foto Charlotte Mesman

Net als de paardenstaart van Chloé begon de vlecht ook hier laag in de nek. De vlecht zelf was strak en precies: Pietje Precies voor je haar, zeg maar.

Thuis kun je dit kapsel in een vereenvoudigde versie gemakkelijk nadoen. Trek je haar met gel en een kam, zonder scheiding, strak naar achteren en maak vervolgens een heel precieze vlecht. Het zal wat moeilijker zijn om hetzelfde volume te creëren, maar voel je vrij om je eraan te wagen!

Het kapsel bij Givenchy ligt als een gladde helm om het hoofd. Foto ADVERSUS

Dit kapsel is mooi bij een geklede look of een outfit in tailoringstijl.

Bekijk onze kapselfoto’s – vers van de catwalk! – maar eens en laat je inspireren.