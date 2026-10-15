De visserstrui met quarter-zip is een modetrend voor winter 2026-2027. Van grofgebreide truien tot stijlvolle combinaties met jeans, rokken en pantalons: zo draag je deze trend.

Trend alert: met deze quarter-zip trui ben je winter 2026-2027 on-trend. Photo courtesy of Courregès

Tijdens de modeweken zijn de outfits van de vakmensen minstens net zo interessant als wat er op de catwalk wordt geshowd. Denk daarbij aan de looks van journalisten, maar ook aan die van professionele streetstylefotografen. Hun job bestaat letterlijk uit ‘look hunting’: de jacht op interessante looks. Vanzelfsprekend doe je daar ideeën van op. Een van de looks die mij het meest is bijgebleven van de afgelopen Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027 (september/oktober 2026), is die van een Italiaanse streetstylefotografe: ze droeg een lange, donkerblauwe ballonrok met daarop een bruine visserstrui met quarter-zip.

De visserstrui met quarter-zip is dé knitweartrend van winter 2026-2027

Een key item in de look van de fotografe was de stoere, grofgebreide trui met ritskraag. De combinatie met de kuitlange ballonrok was perfect: stoer versus vrouwelijk. Een combinatie waar ik zelf nooit op gekomen zou zijn, maar die laat zien hoe je met klassieke kledingstukken een eigentijdse outfit samenstelt. Ook de kleurencombinatie was geslaagd. Door de bruine visserstrui te combineren met donkerblauw – zowel in de rok als in het T-shirt onder de trui – kreeg het geheel een moderne uitstraling.

Visserstrui versus quarter-zip

Even voor de duidelijkheid: een visserstrui en een quarter-zip zijn niet hetzelfde. De eerste term verwijst naar het type trui, met zijn kenmerkende kabels, ribbels en robuuste breisel. Quarter-zip slaat op de halslijn met een korte rits, die je open of gesloten kunt dragen. Beide kenmerken worden vaak gecombineerd. Daarom worden de termen ook weleens door elkaar gebruikt.

Het succes van de visserstrui met quarter-zip laat zich gemakkelijk verklaren. De trui is comfortabel en praktisch. De korte rits geeft hem tegelijkertijd een preppy uitstraling, zonder dat je er meteen uitziet alsof je op weg bent naar een countryclub. Dankzij het grove breisel behoudt de trui namelijk een nonchalante, bijna Scandinavische uitstraling.

Van Chanel tot Courrèges: de ritskraag krijgt een high-fashionstempel

Dat de quarter-zip niet langer uitsluitend tot de sportieve of casual garderobe behoort, blijkt ook uit de modecollecties. Bij Chanel kreeg de trui met korte rits een opvallende rol in de Métiers d’Art-collectie van 2026. Zo zagen we een look voorbijkomen waarin een beige-zwarte strokenrok werd gecombineerd met een zwarte visserstrui met quarter-zip en een wit T-shirt. Ook de camel uitvoering, ditmaal gecombineerd met een wit T-shirt en een lichte jeans, onderstreepte hoe een ogenschijnlijk alledaags kledingstuk een plek kan krijgen binnen een luxueuze garderobe. Niet voor niets was het deze look die de show opende!

Fijne quarter-zip trui met leren detail in donkere kleur bij Courregès herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Courregès

Ook bij Courrèges kwamen we een vergelijkbare halslijn tegen, in looks die een heel andere richting op gingen. Daar kwam de ritskraag terug in een lange en een korte trui in donkere kleuren die elk met broeken in dezelfde kleur werden gedragen. Deze styling verlengt het silhouet en creëert een gestroomlijnd, bijna futuristisch effect. Courrèges laat hiermee zien op hoeveel manieren je deze halslijn kunt dragen: van de stoere, klassieke visserstrui tot een meer minimalistische, experimentele look.

De gemene deler? De ritskraag geeft een kledingstuk net wat meer karakter dan een klassieke ronde hals. Je kunt ermee spelen, de halslijn aanpassen en een extra laag in het zicht eronder dragen. Een klein detail, met een groot effect op je outfit.

Meer nog dan op de catwalks komen we dit soort truien deze winter bij de grote modeketens tegen. Iets om volop mee te experimenteren (hoog op ons verlanglijstje!).

Zo draag je de visserstrui met quarter-zip deze winter

Een mooie manier om deze trend te dragen, is door contrasten op te zoeken. Denk aan een bruine, grofgebreide visserstrui op een lange ballonrok, zoals bij de streetstylelook die mij inspireerde. De combinatie van een stoere knit en een zwierige of volumineuze rok voelt modern en vrouwelijk, zonder dat het geheel te gekleed wordt. Deze combinatie sluit ook aan bij de looks die we zagen tijdens de Chanel Métiers d’Art-show.

Ook denim blijft een geliefde partner. Een visserstrui in crème, camel of grijs op een rechte jeans, gecombineerd met loafers, ballerina’s of stevige laarzen, levert een outfit op die je zowel in het weekend als op een casual werkdag kunt dragen. Laat de rits een stukje open en draag er een wit T-shirt, strak coltruitje (ook een trend deze winter!) of een dunne longsleeve onder voor een nonchalant laagjeseffect.

Mag het wat eleganter? Combineer dan een fijngebreide quarter-zip met een nette pantalon en een lange wollen mantel. Een model in donkerblauw, chocoladebruin of taupe oogt ingetogen en luxe, zeker wanneer je de rest van je outfit in hetzelfde kleurenpalet houdt. Speel je graag met texturen, combineer een grof kabelbreisel dan met een satijnen rok of een leren broek.

Welke kleur en pasvorm kies je?

Voor winter 2026-2027 gaan we vooral voor klassieke, natuurlijke tinten (spannende kleuraccenten daargelaten). Denk aan ecru, crème, camel, chocoladebruin, grijs en donkerblauw. Dat zijn kleuren die de ambachtelijke uitstraling van de visserstrui versterken en zich gemakkelijk laten combineren met de rest van je garderobe. Wil je iets meer kleur, dan zijn donkergroen en bordeauxrood mooie alternatieven.

Ook de pasvorm bepaalt de uitstraling. Een ruim model met een stevige rib- of kabelstructuur oogt stoer en ontspannen, terwijl een fijngebreide variant een meer verfijnde indruk maakt. Draag je graag wijde broeken of volumineuze rokken, dan kan een trui met wat meer vorm helpen om je silhouet in balans te houden. Een oversized model komt juist mooi tot zijn recht met een rechte jeans of een slankere onderkant.

Let bij het kiezen ook op de rits en de kraag. Kies voor een mooie, stevige rits die soepel valt en een kraag die zowel open als gesloten goed zit.

Waarom we deze winter voor de quarter-zip trui vallen

Waarom is de visserstrui met quarter-zip zo’n fijn item voor winter 2026-2027? Dat zit hem in de combinatie van comfort en een moderne uitstraling.