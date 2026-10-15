Paris Fashion Week zomer 2027: deze Nederlandse modellen spotten we. Foto Charlotte Mesman

Nederlandse modellen zijn bijzonder geliefd in de internationale modewereld (en dat zeggen wij niet omdat het om ‘onze’ modellen gaat). Een booker van een modellenbureau vertelde me eens dat Nederlandse modellen de juiste mix van schoonheid en professionaliteit hebben. Het zijn niet alleen mooie hoofdjes, je kunt ook op ze rekenen. Wat de reden ook is, op de catwalks tijdens de Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027 wemelde het weer van de modellen uit ons landje. En gelukkig namen heel wat Nederlandse modellen na afloop van hun show even de tijd om voor onze camera’s te poseren.

Saar Mansvelt Beck

Saar Mansvelt Beck, een van Nederlands meest gevraagde modellen van het moment, gefotografeerd bij Chloé lente/zomer 2027. Foto ADVERSUS

De grote verrassing van de modeweken voor lente/zomer 2027 is: Saar Mansvelt Beck. Dit model van Nederlandse bodem liep maar liefst 35 shows tijdens het seizoen voor lente/zomer 2027 en was daarmee het meest geboekte Nederlandse model van het seizoen. Wij kenden het model natuurlijk al (ze schittert momenteel in de reclamecampagne van Dior). Opvallend was dat Saar zichtbaar meer plezier had in haar ‘werk’ en graag voor onze camera’s poseerde.

Felice Nova Noordhoff

Felice Nova Noordhoff in witkanten jurk na afloop van de modeshow van Sacai voor zomer 2027 in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een van de meest gevraagde modellen is nog altijd Felice Nova Noordhoff. Dit model ontmoette ik jaren geleden voor het eerst backstage bij een modeshow van Dsquared2 in Milaan en sindsdien ben ik haar op de catwalks blijven zien. De afgelopen modeweken voor lente/zomer 2027 waren voor Felice weer een topseizoen, met een groot aantal catwalks voor bekende modehuizen: Hermès, The Row, Alaïa, Isabel Marant, Dolce & Gabbana en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Felice valt niet alleen op vanwege haar etherische uiterlijk, maar ook vanwege haar persoonlijke stijl. Bij Sacai spotten we haar in een wit kanten jurkje dat als gegoten zat.

Maartje Verhoef

Een ander model dat wij al jaren kennen, is Maartje Verhoef. Haar signatuur is haar forse, stoere wenkbrauwen, die contrasteren met haar lieve verschijning. Maartje wordt al een paar seizoenen achter elkaar geboekt voor de modeshow van Gabriela Hearst in Parijs. We fotografeerden haar daar na afloop van de show.

Rosalieke Fuchs

Rosalieke Fuchs bij Chloé lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Een model dat we steeds vaker tegenkomen en dat meer dan honderd shows op haar naam heeft staan, is Rosalieke Fuchs. Het verhaal gaat dat ze op heel jonge leeftijd werd ontdekt, maar wachtte tot ze 18 was om professioneel als model te gaan werken. Haar debuutshow was voor Fendi tijdens de modeweek voor lente/zomer 2020 in Milaan, de dag na haar achttiende verjaardag. Ze werkt met belangrijke fotografen en schitterde op de covers van bekende tijdschriften, recentelijk nog op Vogue Nederland (september 2026) samen met Annemary Aderibigbe en Caitlin Soetendal.

Caitlin Soetendal

Caitlin Soetendal na afloop van de modeshow van Balenciaga in Parijs. Foto Charlotte Mesman

De Vogue Nederland-cover brengt ons vanzelf op Caitlin Soetendal. Ook zij werd op 12-jarige leeftijd gescout, maar begon, anders dan Rosalieke, al serieus te werken toen ze 13 werd. Haar grote doorbraak kwam met haar runwaydebuut bij Prada voor herfst/winter 2024. In hetzelfde seizoen liep ze ook voor Loewe, Miu Miu en Isabel Marant. Sindsdien is ze een vaste kracht op de catwalks van de Big Four (de vier modesteden New York, Londen, Parijs en Milaan). Wij fotografeerden het model uit Katwijk na afloop van de show bij Balenciaga in Parijs.

Annemary Aderibigbe

Ook Annemary Aderibigbe (ook zij schitterde, zoals gezegd, op de Vogue-cover van september) is een van de meest geboekte Nederlandse modellen van het moment. Haar grote doorbraak kwam in het lente/zomer 2023-seizoen, toen ze in één klap 17 shows liep (onder andere Tom Ford, Michael Kors, Saint Laurent, Ludovic de Saint Sernin, Versace en Proenza Schouler). Sindsdien was ze op honderden catwalks te bewonderen. Voeg daar alle covers en reclamecampagnes aan toe die ze op haar naam heeft staan, en je hebt een dijk van een carrière.

Anne Floor Wetemans

Reina Spoormaker (links) en Anne Floor Wetering (rechts) bij de modeshow van Gabriela Hearst lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Een model dat wij graag zien (en fotograferen), is Anne Floor Wetemans. Wij herinneren ons de eerste keer dat wij haar spotten nog goed. Dat was na afloop van de modeshow van Chloé in maart 2025 in Parijs. Ze was toen exclusive bij deze show. Ze viel ons niet alleen op vanwege haar uiterlijk, maar ook vanwege haar stijlvolle outfit. Anne Floor is nog een vrij nieuw gezicht, maar zit zeker in de lift. Ze is stevig aan het doorgroeien van ‘new face’ naar regelmatige high-fashion booking.

Yasmin Wijnaldum

Yasmin Wijnaldum front row guest bij de modeshow van Elie Saab in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Van Yasmin Wijnaldum (1998) vingen we de afgelopen modeweek in Parijs alleen een glimp op bij de modeshow van Elie Saab, waar ze als gast aanwezig was. Dit model, een van de meest gevestigde topmodellen van haar generatie en sinds 2015 op de catwalks te zien, lijkt de switch te maken van topmodel naar supermodel. Ze heeft inmiddels het niveau bereikt waarop ze zich kan veroorloven om selectief te zijn (iets wat ze al jaren doet) en de voorkeur te geven aan editorials en campagnes. In Parijs zagen wij haar op de catwalk van Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, waar ze de show sloot in een dramatische goudkleurige jurk die haar zelfverzekerde, krachtige manier van lopen optimaal tot zijn recht deed komen.

Supermodellen

Andere supermodellen ‘in town’ waren Doutzen Kroes en Saskia de Brauw. Doutzen Kroes liep de show van Alaïa. Haar catwalkoptredens zijn de laatste jaren zeldzaam; ze kiest meestal per seizoen één show. Haar man Sunnery James en hun dochter Myllena waren backstage aanwezig.

Saskia de Brauw, bekend om haar geraffineerde high-fashionstijl, en geliefd bij de echte mode-fijnproevers vanwege haar sterke, bijna androgyne uitstraling en artistieke voorkomen, liep drie shows, heel selectief gekozen: Acne Studios, Mugler en Gabriela Hearst.

Nog meer Nederlandse modellen

Sam Laban tijdens de Paris Fashion Week lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Maar er waren nog veel meer Nederlandse gezichten op de catwalks in Parijs voor lente/zomer 2027 te bespeuren. Zo fotografeerden wij alleen al bij Gabriela Hearst ook Reina Spoormaker (ze maakte sterke high-fashion start met Prada lente/zomer 2026 als exclusive), en Sam Laban (ze is de afgelopen seizoenen aan het doorbreken) en Madelief Wijnker (een van de nieuwste Nederlandse modellen). Het zijn betrekkelijk nieuwe gezichten die vast snel ook vertrouwd zullen worden.

Oudere modellen en meerdere generaties

Ook tijdens deze modeweek viel op hoe modellen van verschillende generaties de internationale catwalks kleur geven. Dat past in een opvallende trend die we de afgelopen modeweken ontdekten: ontwerpers kiezen steeds vaker ook voor oudere modellen op de catwalk.