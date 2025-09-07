Update je streetstyle looks met spijkerbroek! Laat je inspireren door de outfits van de modellen off-duty. We hebben vier looks voor je.

Van slank afkledende spijkerbroeken zonder tailleband met Y2K-vibes tot jeans met wijde pijpen gecombineerd met een romantische top. Total jeanslook met sterrenallure en minimalistische combinaties van klassieke blue jeans met een mooi truitje in dezelfde kleur. Deze streetstyle looks van de fashion modellen zijn perfect om te kopiëren.

Deze streetstyle looks met spijkerbroek zijn perfect om te kopiëren. Foto Charlotte Mesman

Als het om streetstyle looks met spijkerbroek gaat, moeten we bij de fashion modellen zijn. We hebben vier jeans looks voor je.

Wijde jeans en parelkettingen

Het Koreaanse model Sora Choi stal bij de modeshow van Chloé de show in een spijkerbroek met wijd uitlopende pijpen die ze had gecombineerd met een romantische blouse in Chloé stijl (zie de aangerimpelde mouwen die onder de leren jas uitkomen en de zwartkanten boord langs de witte blouse). Over het geheel droeg ze een halflange leren jas, een mooi contrast met de romantische blouse. Ze maakte de look af met halflange parelkettingen, een zwarte zonnebril en een zwartleren kapiteinspet (in haar hand). Aan haar voeten steken zwarte sneakers.

Spijkerbroek zonder tailleband

Op deze streetstyle foto zie je model Amira Al Zuhair na afloop van de modeshow van Zimmermann voor herfst winter 2025 2026 in Parijs. Het model draagt een coole spijkerbroek zonder tailleband maar met een bovenkant waar de rafels aanhangen. Het is alsof ze eigenhandig de taille eraf heeft geknipt (een idee voor thuis!). Op de broek draagt ze een cropped vestje met daarover een stoer zwartleren jack. Ze heeft de look afgemaakt met coole boots met spitse neus. Deze look is een geslaagde mix van Y2K en jaren ’90 minimalisme.

Total jeans look

Dit model bij Valentino heeft gekozen voor een total jeans look met sterrenallure. Ze heeft een donkergrijze rechte spijkerbroek gecombineerd met een lange spijkerjas met ceintuur. Onder de jas draagt ze een zwarte trui met ronde hals. De zwarte zonnebril versterkt het ‘filmster in cognito’ gevoel. Aan haar arm een Burberry tas en aan haar voeten eenvoudige zwarte laarzen.

Blue jeans

Nederlands model Anne Floor Wetemans viel op in een minimalistische look met een nette middenblauwe spijkerbroek met rechte pijpen met daarop een blauwe trui met korte mouwen in dezelfde kleur. De truc? Het witte T-shirt onder de trui voor een frisse twist. Mooi ook de indigoblauwe laarzen met puntige neuzen en goed gekozen de minimalistische zwarte tas. Een topper!

Deze looks hebben allemaal iets en zijn eenvoudig na te doen. Bestudeer ze en laat je inspireren.

BELANGRIJKE PUNTEN

Spijkerbroeken zonder tailleband met rafelige bovenkant zorgen voor een edgy Y2K-look.

Spijkerbroeken met wijde pijpen gecombineerd met romantische blouses en parelkettingen zorgen een stijlvol contrast.

Total jeanslooks met rechte modellen, lange jassen en subtiele accessoires stralen filmster-allure uit.

Voor een chique casual jeans look kies je een klassieke mid-blue jeans die je combineert met een nette trui in dezelfde kleur en een fris witte T-shirt eronder.

Accessoires als zwartleren jacks, kapiteinspetten, parelkettingen en laarzen met spitse neuzen maken de looks compleet en modieus.

Alle vier de looks zijn gemakkelijk te kopiëren voor een streetstyle-proof outfit voor dit seizoen.

FAQ’s

