Deze schoenen trends zien wij in 2025 terugkomen

Deze schoenen trends zien wij in 2025 terugkomen

Must-have voor zomer 2025: een palazzobroek. Photo courtesy of Stella McCartney

Must-have voor zomer 2025: een palazzobroek

Dit zijn de belangrijkste jeans trends voor lente zomer 2025

Dit zijn de belangrijkste jeans trends voor lente zomer 2025

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dior, Max Mara, Chloé, Etro, Miu Miu

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026 (de slim fit komt terug!)

Trendystyle.net | Lifestyle | Zeven tips om je huis (en geest) opgeruimd te houden

Zeven tips om je huis (en geest) opgeruimd te houden

Baal jij van rommel in je huis maar krijg je het niet onder controle? Check onze tips. Wedden dat het dit keer gaat lukken?

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Zeven tips om je huis (en geest) opgeruimd te houden
Zeven tips om je huis (en geest) opgeruimd te houden

Je huis netjes houden kan een nooit eindigende klus lijken, maar met de juiste aanpak maak je het jezelf gemakkelijk het opgeruimd te houden en een rustige leefruimte te creëren. Hier zijn zeven praktische tips voor een opgeruimd huis. Voordat we verdergaan, nog even dit. Een opgeruimd huis is een opgeruimde geest!

1. Dagelijkse opruimtaken

Aanvaard dat opruimen nu eenmaal tijd kost, maar met een half uurtje per dag kom je al een heel eind. Kleine dagelijkse taken voorkomen dat rommel zich opstapelt. Maak elke ochtend je bed op, was direct de afwas na het eten, en besteed 10 minuten aan het opruimen van één kamer. Deze kleine acties besparen je grote schoonmaakbeurten later.

2. Ruim regelmatig op

Rommel zorgt voor visuele chaos. Plan maandelijkse opruimsessies om spullen die je niet meer nodig hebt of gebruikt uit te zoeken. Doneer, recycleer of gooi overbodige dingen weg om je huis ruimtelijk en fris te houden.

3. Geef alles een vaste plek

Geef al je spullen een vaste plek — sleutels, post, schoenen en gadgets. Wanneer ieder item een vaste plek heeft, is het makkelijker om meteen alles op te ruimen en rommel te vermijden. Maak er een gewoonte van om alles na gebruik weer terug op zijn plaats te zetten.

4. Gebruik opbergoplossingen

Investeer in praktische opbergoplossingen zoals manden, planken en ladeverdelers om spullen georganiseerd te houden. Maak gebruik van verticale ruimtes, zoals muren of achter deuren, om opslag te maximaliseren zonder kamers te vol te maken.

5. Maak schoonmaakzones

Verdeel je huis in zones (keuken, woonkamer, slaapkamers, badkamers) en focus op het schoonmaken van één zone tegelijk. Dit verdeelt het werk in behapbare taken en houdt het proces overzichtelijk.

6. Beperk papierrommel

Papier stapelt zich snel op en zorgt voor rommel. Richt een systeem in om post en documenten te behandelen: sorteer, archiveer (door te scannen) of gooi direct weg. Ga waar mogelijk digitaal om fysiek papier te verminderen.

7. Betrek iedereen erbij

Een netjes huis houden gaat makkelijker als iedereen meehelpt. Stel gezinsregels in over het opruimen en verdeel taken naar leeftijd om de verantwoordelijkheid te delen.

Pas deze tips toe in je dagelijkse routine en je huis blijft zonder veel moeite netjes. Het dagelijks leven wordt er vele malen prettiger op en je zult merken dat je minder vaak dingen kwijt bent. Dat scheelt tijd en ergernis.

Klik hier voor leeftips voor de heren op ADVERSUS

Meer op Trendystyle.net

Deze streetstyle looks met spijkerbroek zijn perfect om te kopiëren

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

VOLG TRENDYSTYLE OP INSTAGRAM
VOLG TRENDYSTYLE OP TWITTER
ADVERSUS

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man. De nieuwste mannenmode trends, fitness, auto's en lifestyle man op Adversus. Klik hier!
MEER OP TRENDYSTYLE
Haartrends 2025. Het bob kapsel is favoriet en ideaal onder 50-plussers

Haartrends 2025. Het bob kapsel is favoriet en ideaal onder 50-plussers

Tassentrend voor 2025: hoe meer bag charms, hoe beter

Tassentrend voor 2025: hoe meer bag charms, hoe beter

Lippentrends voor zomer 2025: de meest verleidelijke rode lippen van het seizoen. Foto Charlotte Mesman

Lippentrends voor zomer 2025: de meest verleidelijke rode lippen van het seizoen

Modetrends zomer 2025. De kunst van layering (ook in de zomer). Foto Charlotte Mesman

Modetrends zomer 2025. De kunst van layering (ook in de zomer)

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com