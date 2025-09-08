Baal jij van rommel in je huis maar krijg je het niet onder controle? Check onze tips. Wedden dat het dit keer gaat lukken?

Zeven tips om je huis (en geest) opgeruimd te houden

Je huis netjes houden kan een nooit eindigende klus lijken, maar met de juiste aanpak maak je het jezelf gemakkelijk het opgeruimd te houden en een rustige leefruimte te creëren. Hier zijn zeven praktische tips voor een opgeruimd huis. Voordat we verdergaan, nog even dit. Een opgeruimd huis is een opgeruimde geest!

1. Dagelijkse opruimtaken

Aanvaard dat opruimen nu eenmaal tijd kost, maar met een half uurtje per dag kom je al een heel eind. Kleine dagelijkse taken voorkomen dat rommel zich opstapelt. Maak elke ochtend je bed op, was direct de afwas na het eten, en besteed 10 minuten aan het opruimen van één kamer. Deze kleine acties besparen je grote schoonmaakbeurten later.

2. Ruim regelmatig op

Rommel zorgt voor visuele chaos. Plan maandelijkse opruimsessies om spullen die je niet meer nodig hebt of gebruikt uit te zoeken. Doneer, recycleer of gooi overbodige dingen weg om je huis ruimtelijk en fris te houden.

3. Geef alles een vaste plek

Geef al je spullen een vaste plek — sleutels, post, schoenen en gadgets. Wanneer ieder item een vaste plek heeft, is het makkelijker om meteen alles op te ruimen en rommel te vermijden. Maak er een gewoonte van om alles na gebruik weer terug op zijn plaats te zetten.

4. Gebruik opbergoplossingen

Investeer in praktische opbergoplossingen zoals manden, planken en ladeverdelers om spullen georganiseerd te houden. Maak gebruik van verticale ruimtes, zoals muren of achter deuren, om opslag te maximaliseren zonder kamers te vol te maken.

5. Maak schoonmaakzones

Verdeel je huis in zones (keuken, woonkamer, slaapkamers, badkamers) en focus op het schoonmaken van één zone tegelijk. Dit verdeelt het werk in behapbare taken en houdt het proces overzichtelijk.

6. Beperk papierrommel

Papier stapelt zich snel op en zorgt voor rommel. Richt een systeem in om post en documenten te behandelen: sorteer, archiveer (door te scannen) of gooi direct weg. Ga waar mogelijk digitaal om fysiek papier te verminderen.

7. Betrek iedereen erbij

Een netjes huis houden gaat makkelijker als iedereen meehelpt. Stel gezinsregels in over het opruimen en verdeel taken naar leeftijd om de verantwoordelijkheid te delen.

Pas deze tips toe in je dagelijkse routine en je huis blijft zonder veel moeite netjes. Het dagelijks leven wordt er vele malen prettiger op en je zult merken dat je minder vaak dingen kwijt bent. Dat scheelt tijd en ergernis.

Klik hier voor leeftips voor de heren op ADVERSUS