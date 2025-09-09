Ben jij al helemaal bekend met de grootste modetrends voor winter 2025 2026? We zetten ze voor je op een rijtje.

In de mode voor herfst winter 2025 2026 mode zien we een voorzichtige kentering. De mode wordt vrouwelijker, met klassieke vormen en elegante silhouetten. Dierenprints blijven iconisch, spijkerjacks worden vervangen door boxy jasjes en nette blazers. De kokerrok keert terug als stijlstatement. Grijs wordt een modekleur, terwijl power shoulders en oversized looks zorgen voor drama. Comfort wordt gecombineerd met stijl via ikigai-invloeden. Het geheel straalt balans, kracht en nostalgie uit met een moderne twist.

Het ABC van de mode voor winter 2025 2026. Dit zijn de grootste modetrends. Photos courtesy of Chloé, Louis Vuitton, Miu Miu, Max Mara, Dolce & Gabbana

Het ABC van de mode voor winter 2025 2026. Dit zijn de grootste modetrends

In de modetrends voor winter 2025 2026 gaan we deze winter langzaam maar zeker een kentering zien die het best tot uiting komt in de comeback van de kokerrok. Met andere woorden: de mode wordt vrouwelijker, gekleder, klassieker. Hoodies en sneakers verdwijnen naar de achtergrond. Het spijkerjack wordt vervangen door een gekleed, kort boxy jasje. We zetten de modetrends voor je op een rijtje.

A van Animalier prints

Koeienprints, luipaard- en panterprints, struisvogelprints… Dierenprints zijn niet meer uit de mode weg te denken. Ondanks hun pittige uitstraling hebben ze een permanente plek in de mode veroverd en behoren ze inmiddels officieel tot de klassiekers.

B van Boxy outerwear

Boxy en oversized volumes blijven de mode domineren al gaan we langzaam maar zeker richting klassiekere vormen. Een hebbeding voor winter 2025 2026 is een kort boxy jasje dat zich heel mooi laat combineren met een nette broek, een spijkerbroek of een rok.

C van Classic Tailoring

Classic Tailoring is een andere manier om de actuele kentering in de mode te definiëren. We gaan op de nette toer. Denk hierbij aan broekpakken en mantelpakken, kokerrokken, office pants, lange wintermantels.

D van Doorzichtige jurken

Doorzichtig blijft een trend. Doorzichtige jurken zijn nog steeds hot hot hot. Denk hierbij aan lange bohémien jurken à la Chloé maar ook aan korte babydoll-achtige gevalletjes.

E van Eclectisch

Eclectisch betekent een mix van verschillende stijlen, kleuren en texturen. Spannende mixen en laagjeslooks zorgen deze winter voor verrassende combinaties, als tegenhanger van de meer conventionele looks die dit seizoen de kop opsteken.

F van Flared pants

Broeken met uitlopende pijpen geven de mode voor winter 2025 2026 een retro twist mee. Vooral flared spijkerbroeken gaan we weer volop dragen.

G van Groentinten en Grijs

In de top 10 modekleuren voor winter 2025 2026 komen we twee groentinten tegen: Lemon Grass, de kleur van groene thee met citroen, en Lyons Blue, een luxe diepblauwe tint die aan teal doet denken. Verder gaan we het komende seizoen een comeback van grijs meemaken. Deze kleur past perfect in de klassiek-vrouwelijke mood die een stempel op de mode voor winter 2025 2026 drukt.

Photo courtesy of Prada

H van Hoge laarzen

Hoge laarzen zijn een must-have voor deze winter, variërend van net onder de knie tot aan de lies, en komen in allerlei materialen zoals leer en suède voor een warme, stijlvolle look. Een topper? De strakke laars in zachtleer.

De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig! Photo courtesy of Chloé

I van Ikigai

Ikigai staat voor levensvreugde en balans. Dit Japanse concept vertaalt zich in mode door rustige, harmonieuze kleuren en comfortabele, eenvoudige, maar stijlvolle kledingstukken.

J van Jeans (natuurlijk!)

Jeans blijven onmisbaar deze winter. Denk aan vintage look, baggy fits, rechte spijkerbroeken in Y2K-stijl en bijzonder bewerkte stoffen die zowel casual als chic gedragen kunnen worden. Maar de grote nieuwigheid is de terugkeer van de lage taille jeans!

Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dsquared2

K van Kantoorbroeken en Kokerrokken

Vergeet de joggingbroeken die we nog maar een paar jaar geleden droegen. Deze winter gaan we voor office pants, nette broeken, al dan niet met bandplooi. Deze klassieke items laten zich perfect combineren met klassieke blazers en stijvolle overjassen.

L van Leer en Lingerie

Leder blijft populair: van leren jacks tot leren rokken en broeken voor een stoere twist die contrasteert met de lingerie invloeden in de mode. Combineer ze met elkaar voor een verrassend effect!

M van Minimalisme en Midi rokken

Minimalisme blijft het modebeeld bepalen, met eenvoudige lijnen en rustige kleuren. Midi rokken geven een elegante, vrouwelijke twist aan deze ingetogen stijl.

N van Nepbont

Duurzaam en diervriendelijk nepbont is hotter dan ooit. Het is zacht, warm en tegenwoordig vaak niet meer van echt bont te onderscheiden. Zelfs de kenners moeten hun best doen om te weten wat ze voor zich hebben.

O van Oversized

Oversized silhouetten overheersen deze winter in jassen, truien en zelfs broeken, voor een comfortabele en relaxte look met een stoer boyish randje.

P van Power Shoulders

Brede, sterke schouders zorgen voor een krachtig silhouet dat meteen opvalt en verwijst naar de terugkeer van de jaren ’80 glamour.

Q van Quilted items

Gewatteerde kledingstukken, zoals jasjes en jassen, bieden warmte en een trendy, sportieve vibe met een luxe uitstraling.

R van Riemen

Riemen worden vaker gebruikt om silhouetten te vormen en extra details toe te voegen aan jurken, jassen en oversized truien. We spreken hier expres van riemen in plaats van ceintuurs omdat het gaat om stoere exemplaren, vaak in ‘mannelijk’ bruin leer.

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara FW 2025 2026

S van Slim Fit

Strakke, aansluitende pasvormen blijven favoriet voor een moderne, gestroomlijnde look, ideaal als tegenhanger van de oversized trends. Opvallend: de terugkeer van de slim fit broek.

T van Taille

Spelen met tailles blijft een belangrijke trend, van lage tailles bij jeans tot mantels met een stoere riem die het middel accentueren (zie Max Mara).

U van Uniek

Unieke items en aparte details maken outfits persoonlijk en bijzonder. Denk aan opvallende prints, spannende kleurcombinaties (ook colorblocking) en handgemaakte details.

V van Vrouwelijk en Victoriaans

Denk bij vrouwelijk aan jurken, kokerrokken, kant, doorzichtige stoffen, roesjes, lingerie inspired items, parelkettingen (!) en pastels. Victoriaanse invloeden zagen we op de catwalks van Alaia, McQueen en Dior en komen vooral tot uiting in de vormen en rijkelijk bewerkte kragen en boorden.

W van Winterjassen

Winterjassen zijn XL, warm en stijlvol met een voorkeur voor klassieke stoffen, stoere stoffenmixen en opvallende details.

X van X-tra texturen

Deze winter zien we onverwachte en speelse texturen, van glanzend lakleer tot pluizige breisels die extra dimensie aan je look geven.

Y van Y2K

Invloeden uit de jaren 2000 zijn terug met glinsterende materialen, low-rise broeken en opvallende prints die een speelse, jonge vibe brengen.

Z van Zwart-wit

Zwart-wit contrasten zorgen voor een chique, tijdloze uitstraling en zijn volop te zien in prints, tweedelige sets en accessoires.

