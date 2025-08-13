Dit zijn dé haaraccessoires voor lente zomer 2025: strikken. Foto Charlotte Mesman

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026 (de slim fit komt terug!)

Benieuwd naar de nieuwe mode voor het komende seizoen? Wij wel! Vandaag doken we in …

Charlotte Mesman
Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dior, Max Mara, Chloé, Etro, Miu Miu
Benieuwd naar de nieuwe mode voor het komende seizoen? Wij wel! Vandaag doken we in de broekentrends voor winter 2025 2026. En guess what! Het is eindelijk zover: de slim fit broek komt terug. Daarnaast blijven we ook wide leg pants dragen, en dat is maar goed ook, want daar zijn we inmiddels met z’n allen aan verslingerd geraakt. Verder gaat er nog veel meer op broekengebied gebeuren. We zetten het allemaal even voor je op een rijtje.

Slim fit is terug maar dan verfijnd

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Chloé
De afgelopen jaren hebben we vooral wide-leg broeken gedragen, maar voor herfst winter 2025 2026 maakt de slim fit broek een opvallende comeback op de catwalks. Let op: we hebben het hier niet over die ultra strakke skinny broekjes van vroeger, maar over een nieuwe, elegante versie die iets losser zit en met een getailleerde pasvorm komt. Van leren bijna-leggings tot nauwsluitende pantalon-achtige broeken. Designers zoals Versace en Acne Studio laten zien dat de slim fit broek verre van passé is, maar juist vernieuwd en verfijnd.

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi
Goed om te weten: de slim fit trend gaat hand in hand met de populariteit van hoge laarzen die we het komende seizoen niet meer onder wijde pijpen verstoppen maar over broeken met slanke pijpen dragen. En dat is dus precies waar de slim fit in beeld komt.

Wide leg broeken blijven een must-have

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Stella McCartney
Ondanks de terugkeer van skinny broeken, blijven we – gelukkig! – ook wide leg broeken dragen. Dit seizoen zien we ze met extreem hoge tailles, bandplooien en een dramatische volume die over de enkels valt. Die look is zowel tijdloos als modern, perfect om over laarzen te dragen of om een statement te maken. Modehuizen als Saint Laurent, Max Mara en Khaite zetten deze stijl in de spotlight.

Andere stijlen

Maar er is meer onder de (winter)zon. Zoals bijvoorbeeld de bermuda die we in de meest originele varianten op de catwalks (Prada, Dior) voorbijzagen komen. Dit zijn  opmerkelijke broekentrends voor winter 2025 2026:

  • Stoere leren broeken, slim fit of met een mannelijke snit
  • Jaren ’90 broeken, slank afkledend in de Gucci Y2K-stijl (Tom Ford)
  • Wijde broeken die in hoge laarzen worden gedragen (maar ook slim fit broeken in laarzen)
Spijkerbroek met fantasie. Photo courtesy of Etro
  • Spijkerbroeken met fantasieën
  • Pofbroeken met een knipoog naar de Middeleeuwen (Dior)
  • Leren bermuda’s
Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Prada
  • Bermuda’s met ongewone snitten (Prada)
  • Broeken met bandplooi
  • Wijde broeken die van onderen met een band rond de enkel sluiten voor een licht balloneffect à la
  • Hoge taille broeken (Max Mara)
  • Opvallende texturen: fluweel, ribfluweel, jacquard

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je gedachten er alvast over gaan!

