Drie korte kapsels van de catwalks voor herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

Het begin van een nieuw seizoen is het ideale moment om voor een nieuw kapsel te gaan. Als je al een tijdje rondloopt met het idee om de schaar in je haar te laten zetten, dan is het najaar daarvoor hét moment. Niet alleen omdat een nieuw kapsel energie geeft, maar ook omdat je haar dat ongetwijfeld van de zomer heeft geleden er enorm van opknapt, zeker als er een flink stuk vanaf gaat. We zochten drie korte kapsels van de catwalks voor herfst winter 2025 2026 voor je uit. Laat je inspireren.

Het korte bobkapsel van Bibi Breslin

Het bobkapsel van het Engelse model Bibi Breslin is op één lengte geknipt. Het is een klassieker waar we nooit genoeg van zullen krijgen. Dit kapsel kun je steil dragen of met een moderne slag (die je krijgt door je stijltang diagonaal door je haar te laten glijden).

Dit kapsel accentueert je kaaklijn maar je kunt natuurlijk ook voor een langere lengte (tot over de kaaklijn) kiezen. Dat hangt zoals altijd af van jouw gezichtstrekken en smaak. Met dit klassieke kapsel kan het in ieder geval niet misgaan. Alleen al in combinatie met een coltruitje staat het super!

Het korte krullenkopje van Mathilda Gvarliani

Drie korte kapsels van de catwalks voor herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

We hebben al meerdere malen geschreven over het weelderige krullenkopje van Mathilda Gvarliani, veelgevraagd model uit Georgië. Dit kapsel is jouw ding als je van nature krullen hebt. Het is een kort kapsel met een zachte, vrouwelijke uitstraling. Dankzij de lange lagen kun je dit kapsel op verschillende manieren stylen en al naar gelang je humeur van scheiding veranderen.

Bij Max Mara (zie de catwalkfoto) was Mathilda’s haar luchtig en volumineus gestyled met een softe middenscheiding. Dit kapsel is ideaal als je van vrouwelijk maar toch kort haar houdt. Het is bovendien bij uitstek geschikt voor de winter omdat deze lengte net even boven de kraag van winterjassen en jacks valt.

De pixie cut van Saskia de Brauw

catwalks voor herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Ons Nederlandse topmodel Saskia de Brauw staat bekend om haar korte pixie cut. Het is haar signatuur; met dit kapsel veroverde ze de harten van de modewereld. Dit kapsel is ideaal als je van een kort wash-and-go kapsel met een androgyne twist houdt.

Kies je voor deze hair cut, stem de snit dan samen met je kapper op jouw gezicht af. Het kapsel is over het hele hoofd kort, ook in de nek, maar je kunt variaties aanbrengen in de lengte van de pony, de bakkebaarden en ook het kruintje bovenop je hoofd. Hoe je deze snit ook interpreteert, met deze pixie cut straal je zelfverzekerdheid en pit uit.

